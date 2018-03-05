14 пап, которые пойдут на любое безумие ради своих дочек

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Считать, что в воспитании девочек важнейшую роль играют только мамы, ошибочно. Папа — главный мужчина в жизни любой малышки, и правильно выстроенные отношения между ним и дочкой являются залогом счастливого и беззаботного детства, да и всей дальнейшей жизни ребенка. Поэтому невозможно не восхищаться теми мужчинами, которые прикладывают максимум усилий для того, чтобы их дочки жили как в сказке.

AdMe.ru собрал 14 пап, которым можно ежедневно выдавать премию «Отец года». Спорим, что на вопрос окружающих «Чья ты дочка?» их красавицы всегда отвечали «папина».

1. «Омг, мое сердце не выдержит этого. „Отец года“ только что раздал всем пассажирам самолета конфеты, чтобы его трехлетняя дочь смогла насобирать сладостей на Хеллоуин»

2. Отец построил дерево в спальне своей маленькой принцессы. Получилось сказочно

3. «Уже на протяжении года каждый месяц мой муж водит нашу дочку на „свидания“. Он приходит домой с цветами, помогает ей подобрать наряд и собраться, а потом ведет ее куда-нибудь слопать десерт. Это становится традицией»

4. «Когда моя девочка идет со мной в поход — это для меня, бесспорно, лучшие минуты отцовства»

5. «Папа проводил меня до школы в мой первый учебный день. И сегодня, в мой последний учебный день, он снова рядом»

6. «Папа отпросился с работы, чтобы подарить моей сестре цветы, пока та в школе на занятиях»

7. «Если ты не собираешься быть таким же крутым отцом для моих будущих детей, то я даже имени твоего знать не хочу»

8. «Мы с дочкой готовы снова держать в страхе весь район на Хеллоуин»

9. «Да, это я вся в слезах, после того как увидела папу в смокинге. Он решил, что я не должна идти на выпускной вечер без пары»

10. «Вот как папа привел меня „первый раз в первый класс“. То же самое он сделал в мой последний учебный день»

11. Кажется, мы все же откопали костюм истинного «отца года»

12. «С моей сестрой произошел „инцидент“ в детском саду, поэтому папа решил забрать ее оттуда вот в таком виде, чтобы она не чувствовала себя так неловко»

13. «Папа много работает, и из-за этого он вчера не успел проводить меня на выпускной бал и сделать со мной пару традиционных снимков, поэтому сегодня я нарядилась еще раз. Не расстраивайся!»

14. Папа построил для своей дочери полосу препятствий, чтобы она почувствовала себя настоящим ниндзя