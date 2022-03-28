14 отзывов, которые настолько круты, что о товаре все забыли очень надолго

Делиться своим мнением о товарах и услугах может каждый. Но делать это настолько виртуозно и уморительно, как некоторые персонажи из интернета, способны лишь единицы. И хорошо, что находятся те, кто сохраняет эти перлы для потомков.

Мы в AdMe.ru стараемся не упускать ни одной крутой мысли, поэтому держите очередную подборку отзывов от людей, которые превратили покупку товара или услуги в целое представление.

Отзыв на видеокамеру

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Однажды Эрнест Хемингуэй заявил, что напишет самый короткий рассказ, способный растрогать любого

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Зато честно

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Стакан наполовину полон

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Месть за рекламу с ложным крестиком

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«Искала в подарок ночную сорочку, попался такой отзыв»

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Отзыв на светодиодную лампу

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«Лучший отзыв на нашу настольную игру»

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«Отзывы о компаниях меня всегда радуют, но вот этот просто супер»

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«Нашла отзывы на собачью площадку. Это шедевр»

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Отзыв на магазин

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«Читаю отзыв на пилинг. И вот не щелкает же нигде...»

Для создания этого материала были использованы следующие источники: pirozhenshchina / Twitter

«Читаю отзыв об одном кафе. „Немногочисленная говядина“»

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«Как же я обожаю отзывы. Смотрю юбку, отзыв от девушки»

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