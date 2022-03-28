14 отзывов, которые настолько круты, что о товаре все забыли очень надолго
Делиться своим мнением о товарах и услугах может каждый. Но делать это настолько виртуозно и уморительно, как некоторые персонажи из интернета, способны лишь единицы. И хорошо, что находятся те, кто сохраняет эти перлы для потомков.
Мы в AdMe.ru стараемся не упускать ни одной крутой мысли, поэтому держите очередную подборку отзывов от людей, которые превратили покупку товара или услуги в целое представление.
Отзыв на видеокамеру
Для создания этого материала были использованы следующие источники: abadonnanet / Pikabu
Однажды Эрнест Хемингуэй заявил, что напишет самый короткий рассказ, способный растрогать любого
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Зато честно
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Стакан наполовину полон
Для создания этого материала были использованы следующие источники: pvtolmachev / Pikabu
Месть за рекламу с ложным крестиком
Для создания этого материала были использованы следующие источники: CouldX / Pikabu
«Искала в подарок ночную сорочку, попался такой отзыв»
Для создания этого материала были использованы следующие источники: andrevnamk / Pikabu
Отзыв на светодиодную лампу
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Thyrfing / Pikabu
«Лучший отзыв на нашу настольную игру»
Для создания этого материала были использованы следующие источники: souffrantmitte1 / Twitter
«Отзывы о компаниях меня всегда радуют, но вот этот просто супер»
Для создания этого материала были использованы следующие источники: twidade_Iucks / Twitter
«Нашла отзывы на собачью площадку. Это шедевр»
Для создания этого материала были использованы следующие источники: blinpolin12 / Twitter
Отзыв на магазин
Для создания этого материала были использованы следующие источники: Daria_Olegovna / Twitter
«Читаю отзыв на пилинг. И вот не щелкает же нигде...»
Для создания этого материала были использованы следующие источники: pirozhenshchina / Twitter
«Читаю отзыв об одном кафе. „Немногочисленная говядина“»
Для создания этого материала были использованы следующие источники: max_1976 / Twitter
«Как же я обожаю отзывы. Смотрю юбку, отзыв от девушки»
Для создания этого материала были использованы следующие источники: dr****twi / Twitter
А какие отзывы вам попадались в интернете?