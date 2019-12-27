14 питомцев, которые заслуживают всех возможных наград за мужество и интеллект
Мы часто относимся к нашим любимцам снисходительно, воспринимая лай как необоснованный шум, а мяуканье — как милый лепет без особого смысла. Время от времени поведение собак, кошек и других питомцев кажется нам странным и нелепым. Но можно найти огромное количество подтверждений того, что животные — настоящие друзья человека, способные выручить в сложной ситуации.
AdMe.ru считает, что возможность иметь домашнее животное уже большой подарок судьбы. Герои нашей сегодняшней подборки рассказали о том, что их питомцы оказались преданными товарищами и однажды вовремя пришли им на помощь.
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Однажды я отправилась со своей собакой Молли на прогулку. Я шла по обмелевшему дну озера, как вдруг моя нога застряла в грязи. Проклиная все на свете, я сделала еще один шаг, и мои ноги провалились в грязь до лодыжек. Я застряла и не могла вылезти. Посмотрела на собаку, шепча: «Молли, что мне делать?» Заглянув в мои глаза, Молли наклонилась вперед и опустилась на живот. Она неуклюже карабкалась, лапами зарываясь в землю, волокла меня по грязи. Наконец я схватилась за корни и поднялась на плотину. Я слышала, что собака ненамного слабее человека, хотя тот и весит в 3 раза больше. Теперь я точно в это верю. © Cathy Raiser / quora
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У моих дяди и тети, живших в деревне, была кавказская овчарка по кличке Бизон. Однажды, когда я зимой гулял по селу с младшей сестрой, на нас чуть не набросилась стая бездомных собак. Когда эта толпа диких псов ринулась к нам, мы думали, что пора готовиться защищать хотя бы лицо. Но внезапно позади нас, вдали, появился Бизон, который бежал к нам на помощь. Добежав до нас, уже почти окруженных сворой собак, он своим грозным видом, рыком и лаем отогнал от нас бездомных псов. После этого он следовал за нами во время всей прогулки. © Даниил Чугаев / TheQuestion
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Моя собака мгновенно почувствовала неприязнь к парню, с которым я познакомилась в интернете. Она сидела между нами, когда мы были на свидании, и пару раз принималась рычать на него. На следующий день я прочитала в газете, что его арестовали. © Denise-Breton-Gendreau / quora
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Сняли квартиру в криминальном районе, где часто происходит всякая чертовщина. Кот постоянно сидит на подоконнике, и однажды я заметил, что он стал нервничать. Подошел и увидел, что на пожилого мужчину напали двое, как потом выяснилось, воры. Выбежал, помог, отблагодарили. С тех пор всегда слежу за котом — спас уже девушку, подростка, бабулю, мать с ребенком и брата. © Подслушано / vk
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17 лет назад был случай: мама приказала мне смотреть за младшим братиком, которому было на тот момент 1 год и 6 месяцев. Я, будучи 6-летним ребенком, конечно же, сделала вид, что смотрю за ним. Вышла мама проверить, как мы, и побледнела, когда поняла, что ее младшего сына нет. Нас охватила паника от того, где может быть ребенок: совсем недалеко находилась опаснейшая магистраль. На помощь пришла наша собака Аза, которая изо всех сил кусала мою штанину и тянула в противоположную сторону от той, куда мы направились искать и звать брата. Я послушалась Азу и побежала за ней. Когда мы прибежали, братишка сидел около дороги, которая вела за город. © Евгения Долгая / TheQuestion
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У мамы был большой и очень болезненный абсцесс в подмышечной зоне. Спала она с поднятой рукой, потому что было очень больно. Наша кошка, тогда еще почти котенок, подошла, легла животом прямо на болячку и спала так почти всю ночь. Утром все прошло! Кошка умерла больше 10 лет назад, но до сих пор помним ее. © Ольга Бабкина / TheQuestion
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История бабушки. Был у нее кот-британец. Свирепый: царапался и кусался постоянно. Однажды бабушке стало плохо, поднялось давление. Она не успела дойти до телефона и упала в обморок. Кот подбежал и начал кусать ее за руку. Таким образом он привел ее в чувство, так что она смогла позвонить в скорую. А кот прожил еще 5 лет, несмотря на то что однажды его сбил автомобиль. © Рината Искандерова / TheQuestion
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Однажды я пригласила в гости парня. Вообще, моя кошка привыкла к незнакомцам из-за моего домашнего обучения, но что-то пошло не так. Хоть он и казался нормальным, она прыгнула на него, как только он присел, и укусила! Раньше я ничего подобного не видела. Но позже узнала, что у этого парня пограничный психоз. Кошка не ошиблась, и я стала держаться от него подальше. © Manuela Heinzel / quora
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С бывшим меня «развела» его собака. Все до поры было хорошо, пока она не перегрызла провод от моего ноутбука. Парень отказался не то что возмещать, даже скинуться на ремонт. Вслед за ноутом последовали дорогие наушники, которые мне подарили на день рождения. Потом новые туфли. И каждый раз вместо того чтобы компенсировать или помочь, парень говорил: «Это ТВОИ вещи, сама виновата, не уследила». На пса не обижалась: виноват-то хозяин, который не занимался дрессировкой. Ушла от него и не жалею. Спасибо псу, что помог раскрыть глаза. © Подслушано / vk
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У меня диабет 1-го типа. Однажды ночью, когда я спал, уровень сахара в крови упал так низко, что я был на грани приступа. Мне было тяжело дышать, изо рта шла пена. Собака проснулась и начала лизать мое лицо, чтобы облегчить мне дыхание. Вскоре проснулась жена и принесла мне апельсиновый сок. К сожалению, нашей собаки не стало несколько лет назад. © DarthContinent / reddit
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В детстве, когда мне было годика 2–3, я сильно обжегся — 70 % тела. Пришлось учиться заново ходить, ковылял кое-как. Но был у меня верный друг, который мне помогал вновь обрести равновесие, — мой пудель. Он ходил вместе со мной на задних лапах, а я держал его за переднюю лапу. Сейчас пса уже нет со мной, но я всегда вспоминаю о нем с теплотой. И вообще очень люблю собак. © Подслушано / vk
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Один мой знакомый просто ненавидел собак. Проходя мимо них, он мог скривиться, а потом еще весь вечер орать, что они глупые и бесполезные животные. Так было до тех пор, пока он не попал под завал. Огромное здание просто обвалилось, а он оказался одним из немногих выживших. Тогда его спас пес по кличке Дэн. Что сейчас делает этот человек? Воспитывает собственную собаку, работая в центре собак-поводырей. Так одно животное круто изменило жизнь человека. © Подслушано / vk
А в вашей жизни были случаи такого героического поведения домашних животных?