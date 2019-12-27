14 питомцев, которые заслуживают всех возможных наград за мужество и интеллект

17 лет назад был случай: мама приказала мне смотреть за младшим братиком, которому было на тот момент 1 год и 6 месяцев. Я, будучи 6-летним ребенком, конечно же, сделала вид, что смотрю за ним. Вышла мама проверить, как мы, и побледнела, когда поняла, что ее младшего сына нет. Нас охватила паника от того, где может быть ребенок: совсем недалеко находилась опаснейшая магистраль. На помощь пришла наша собака Аза, которая изо всех сил кусала мою штанину и тянула в противоположную сторону от той, куда мы направились искать и звать брата. Я послушалась Азу и побежала за ней. Когда мы прибежали, братишка сидел около дороги, которая вела за город. © Евгения Долгая / TheQuestion

У мамы был большой и очень болезненный абсцесс в подмышечной зоне. Спала она с поднятой рукой, потому что было очень больно. Наша кошка, тогда еще почти котенок, подошла, легла животом прямо на болячку и спала так почти всю ночь. Утром все прошло! Кошка умерла больше 10 лет назад, но до сих пор помним ее. © Ольга Бабкина / TheQuestion