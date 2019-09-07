14 остроумных девушек, которые мастерски овладели искусством отшивать назойливых ухажеров
Случается, что некоторые бывшие, желающие восстановить отношения, и незадачливые ухажеры, мечтающие эти отношения завести, словно специально игнорируют отторжение и отсутствие взаимности со стороны предмета воздыхания и настойчиво продолжают закидывать сообщениями и сомнительными предложениями. В таких случаях, когда лаконичное и доступное «нет» не срабатывает, приходится искать более оригинальные способы отказа.
В данной статье AdMe.ru восхитился женской изворотливостью и творческим подходом в общении с упертыми бывшими и непонятливыми кавалерами. Ведь в подобной ситуации довольно сложно сохранить самообладание и отвечать, не только не опускаясь до прямых оскорблений, но и подбирая наиболее изящные и остроумные формулировки.
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А как вы обычно отвечаете своим возвращенцам или слишком настойчивым воздыхателям? Может быть, у вас сохранились скрины наиболее запоминающихся диалогов?