14 остроумных девушек, которые мастерски овладели искусством отшивать назойливых ухажеров

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Случается, что некоторые бывшие, желающие восстановить отношения, и незадачливые ухажеры, мечтающие эти отношения завести, словно специально игнорируют отторжение и отсутствие взаимности со стороны предмета воздыхания и настойчиво продолжают закидывать сообщениями и сомнительными предложениями. В таких случаях, когда лаконичное и доступное «нет» не срабатывает, приходится искать более оригинальные способы отказа.

В данной статье AdMe.ru восхитился женской изворотливостью и творческим подходом в общении с упертыми бывшими и непонятливыми кавалерами. Ведь в подобной ситуации довольно сложно сохранить самообладание и отвечать, не только не опускаясь до прямых оскорблений, но и подбирая наиболее изящные и остроумные формулировки.

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