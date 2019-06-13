14 человек, чья запредельная честность дорогого стоит

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Чтобы найти любовь, важно выделиться из толпы. Гарантированный способ убрать конкурентов — составить убойную анкету о себе. Как выяснилось, для привлечения внимания к своей персоне люди готовы пойти на многое. Даже на то, чтобы быть максимально откровенными.