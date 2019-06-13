14 человек, чья запредельная честность дорогого стоит
Чтобы найти любовь, важно выделиться из толпы. Гарантированный способ убрать конкурентов — составить убойную анкету о себе. Как выяснилось, для привлечения внимания к своей персоне люди готовы пойти на многое. Даже на то, чтобы быть максимально откровенными.
Мы в AdMe.ru провели исследование сайтов знакомств и выбрали анкеты тех, кто точно не останется надолго в одиночестве.
Отчаяние выглядит примерно так
Заманчивое предложение
До мурашек
Вот что фильтр животворящий делает
Думаем, ему недолго быть одному
Больше позитива
Сказал как отрезал
Зато честно
«Я не мечта»
«Ищу чернявую девочку»
«Чуть увлекаюсь астрологией»
Жизни, понимаешь?
Можно навести справки
Стерпится — слюбится
Бонус:
Как вы думаете, у кого из героев больше всего шансов на победу?
Фото на превью Isutka / Pikabu