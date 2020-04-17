14 непредсказуемых заказчиков, первая же встреча с которыми ввергла курьеров в шок
В силу своей профессии людям, работающим курьерами, приходится постоянно быть на ногах, вместо того чтобы сидеть себе спокойно в теплом и уютном офисе. И именно поэтому они нередко становятся свидетелями, а то и участниками очень необычных жизненных ситуаций, в которые подчас просто невозможно поверить.
Мы в AdMe.ru очень ценим тех, кто в прямом смысле слова доставляет людям радость и счастье. Герои нашей сегодняшней подборки — курьеры, которые уже могут писать романы о своих «похождениях», но пока они только поделились историями в треде на Reddit.
-
Доставлял пиццу на дом, дверь открыла компания девушек-подростков. Примерно через 2 часа мне в инстаграм пришло сообщение с неизвестного аккаунта: «Из того, что побывало на моем пороге сегодня, горячей была не только пицца». Оказывается, мне написала одна из тех девушек. Я не оставлял им свое имя, но они вычислили меня по инициалам. Наверное, им пришлось перебрать десятки профилей в соцсетях, чтобы найти меня. © deleted
-
Мне открыл молодой парень без рубашки и весь в краске. Трое его друзей стояли позади в гостиной. Они стреляли друг в друга из пейнтбольного ружья весь вечер. Он сказал: «Если отдадите нам еду бесплатно, я разрешу вам пострелять в меня». Мы остановились на 5 выстрелах. Лучшие $ 30, которые я потратил в тот день. © Armory203UW
-
Я постучал, и 2 голоса попросили войти. Когда я открыл дверь, увидел странные камеры и фонари, направленные на меня. На диване сидели мужчина и женщина. Они знали, что я в растерянности и нервничаю, и попросили принести пиццу. Женщина сказала: «Ты только что прошел сквозь призрака». Они были охотниками за привидениями и искали их в трейлере. © bobbyp869
-
На днях мы получили заказ в нашем магазине, и клиент сказал: «Если вы сможете зачитать рэп про мой заказ, получите $ 10 чаевых». Один из водителей-курьеров принял заказ, а клиент даже исполнил бит. Не знаю, как все прошло, но водитель вернулся с $ 15 в кармане. © strangethetame
-
Мы с заказчиком обменялись любезностями. Я передал ему пиццу, хлебные палочки и литр пепси. Затем он резко изменился в лице, повысил голос и сказал, что просил куриные крылышки и лимонад. Я показал ему квитанцию, но он стал отрицать, что заказывал эти товары. Стараясь сохранять самообладание, я ответил, что вернусь обратно с нужным товаром. Он крикнул, что больше не будет ничего у нас покупать. И вдруг улыбнулся и сказал: «Я пошутил, все правильно». Я с облегчением вздохнул и посмеялся над его шалостью. Он обнял меня за плечо и указал на камеру, которая находилась наверху во внутреннем дворике. © Moonlight150
-
Женщина, которой я доставил заказ, сказала, что у нее нет денег, но примерно через 20 минут приедет муж и заплатит. Это была моя последняя доставка за рабочий день, поэтому я не спешил, а она открыла дверь гаража. Там был бильярдный стол, холодильник и телевизор. Женщина угостила меня пивом, мы сыграли в бильярд, а потом муж появился и дал мне деньги вместе с чаевыми. Это была одна из моих лучших ночных доставок. © LooseLasagna
-
Парень заказал пиццу на дом и, услышав звонок, вышел с заднего хода в лыжной маске и ограбил доставщика прямо перед своим домом. После этого он обошел дом и открыл входную дверь изнутри, удивившись, что курьера обворовали. © KnapsackNinja
-
Это случилось вчера: когда заказчица подписывала квитанцию, с заднего двора выбежал маленький голый ребенок. Все бы ничего, но дело в том, что она понятия не имела, чей это был малыш. Он просто бегал там с голой попой, как будто владел этим участком. © Brother_Mandamus
-
Две студентки, которые обитали в жилом комплексе рядом с пиццерией, часто заказывали пиццу в баре, в котором они пили, и ездили домой по адресу доставки пиццы вместе с водителем. Выходило дешевле, чем такси, и они делали так 2–3 раза в неделю. © throwittothebirds
-
Это было в начале декабря. Я надел шорты, потому что в ресторане было очень жарко и мне не хватало прохлады во время работы. Дверь открыл мужчина в одних трусах и смущенно забрал заказ. После того как я передал ему пиццу, он взглянул на меня и сказал: «Шорты в декабре? В молодости я был таким же!» © waldqon
-
Доставлял пиццу в дом, в котором не было света. Дверь открыла 10-летняя девочка и сказала, что я ее отвлек. Я спросил, что она делает, и она ответила, что разговаривает с чертом. Сказал, что ей не нужно этого делать, и вдруг почувствовал, как что-то коснулось моего плеча. Я обернулся и оказался лицом к лицу с... чертом. Вскрикнул и чуть не выронил пиццу. Девочка захохотала, а ее отец сорвал с себя маску. © lemonsmith
-
Работала в доставке, когда училась в старших классах. Однажды ночью папа, который сделал заказ, крикнул ребенку: «Пришел доставщик пиццы!» Когда он открыл дверь, его дочь, 4–5 лет на вид, была в коридоре. Ее глаза загорелись, когда она увидела меня, и девочка закричала: «Это девушка!» Так я стала иконой феминизма. © putinitin
-
Один мой друг работал курьером в пиццерии. Однажды он приехал с доставкой на дом, а у клиента не было денег, чтобы заплатить. Тот заставил моего друга искать деньги по всей квартире. В итоге пришлось занимать у соседей. © dippindonnie
А у вас найдется пара-тройка историй, связанных с курьерской доставкой?