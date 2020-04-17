14 непредсказуемых заказчиков, первая же встреча с которыми ввергла курьеров в шок

Доставлял пиццу на дом, дверь открыла компания девушек-подростков. Примерно через 2 часа мне в инстаграм пришло сообщение с неизвестного аккаунта: «Из того, что побывало на моем пороге сегодня, горячей была не только пицца». Оказывается, мне написала одна из тех девушек. Я не оставлял им свое имя, но они вычислили меня по инициалам. Наверное, им пришлось перебрать десятки профилей в соцсетях, чтобы найти меня. © deleted

Мне открыл молодой парень без рубашки и весь в краске. Трое его друзей стояли позади в гостиной. Они стреляли друг в друга из пейнтбольного ружья весь вечер. Он сказал: «Если отдадите нам еду бесплатно, я разрешу вам пострелять в меня». Мы остановились на 5 выстрелах. Лучшие $ 30, которые я потратил в тот день. © Armory203UW

Я постучал, и 2 голоса попросили войти. Когда я открыл дверь, увидел странные камеры и фонари, направленные на меня. На диване сидели мужчина и женщина. Они знали, что я в растерянности и нервничаю, и попросили принести пиццу. Женщина сказала: «Ты только что прошел сквозь призрака». Они были охотниками за привидениями и искали их в трейлере. © bobbyp869

На днях мы получили заказ в нашем магазине, и клиент сказал: «Если вы сможете зачитать рэп про мой заказ, получите $ 10 чаевых». Один из водителей-курьеров принял заказ, а клиент даже исполнил бит. Не знаю, как все прошло, но водитель вернулся с $ 15 в кармане. © strangethetame