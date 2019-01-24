14 людей рассказали истории из своей жизни, по которым можно снимать фильмы ужасов

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Наверное, каждому из нас хоть раз в жизни случалось испытывать дежавю или наблюдать нечто необъяснимое. Сегодня, когда теория симуляции реальности становится все более популярной, такие случаи называют «глюком матрицы». При этом людей, которые переживали нечто подобное, не так уж и мало.

Мы в AdMe.ru нашли на сайте Reddit несколько самых необычных историй, которыми поделились пользователи.

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Недавно мне приснился странный сон: я ехал домой и увидел автокатастрофу. Водитель, женщина лет 25, была без сознания, вся в крови, не дышала. Я вытащил ее из машины, чтобы оказать первую помощь. Когда скорая и полиция подъехали, женщина внезапно очнулась, посмотрела на меня в ужасе, и я проснулся. Спустя время дядя подарил мне коллаж из семейных фото, которые я прежде не видел. Увидев свадебную фотографию моих родителей, я оторопел: моя мама была той самой женщиной из сна. На фото она была беременна и со следами на теле после аварии. Я расспросил отца, и тот рассказал мне детали автомобильной аварии, которая произошла 25 лет назад. Когда приехала скорая, мама лежала возле машины, а мужчина, спасший ее, скрылся. Врачи сказали отцу, что если бы маме тогда не оказали первую помощь, то она потеряла бы плод из-за недостатка кислорода. Это очень странно: получается, я спас сам себя во сне.

12 лет назад мы с моим парнем взяли напрокат фильм «Охотники за привидениями», чтобы посмотреть дома, поскольку он никогда не видел его раньше. Было 6 вечера, лето, ярко светило солнце. Внезапно я пришла в себя, как будто была без сознания. Мой парень и я сидели на диване, в одинаковых позах, но было темно, а фильм давно закончился. Часы с подсветкой показывали 4 часа утра! Мы оба помним одно и то же, будто потеряли сознание в одно и то же время и очнулись в один и тот же момент. Мы не знаем, что тогда произошло, но это самая странная вещь, когда-либо случавшаяся со мной. Бедный парень так до сих пор и не посмотрел «Охотников за привидениями».

***

Недавно, когда я разговаривала со своей лучшей подругой, внезапно в середине нашего разговора — как я потом узнала от подруги — я будто вошла в какой-то транс, и все, что ни говорила, звучало как по заранее написанному сценарию. И говорила я следующее: «Наша Вселенная есть тень другой Вселенной. Это значит, что наш 3D-мир является тенью или проекцией 4D-мира. Сознание каждого человека на самом деле что-то вроде суперсознания. Это означает, что мы все связаны. У нас есть свободная воля». Я почему-то повторяла это и заявляла, что если бы у нас не было свободной воли, то не было бы случайностей. Это так нереально.

***

Однажды, прогуливаясь по торговому центру после работы, я увидел свою жену. Она шла ко мне с улыбкой. Я улыбнулся в ответ и пошел навстречу, но вдруг вспомнил, что она работает уже не здесь, а в аэропорту и в это время должна быть там. Женщина, подойдя ко мне, тоже оказалась в замешательстве. «Извините, — сказала она, — я была уверена, что вы мой муж. Вы выглядите точно так же, как он!» «Все в порядке, — ответил я ей, — я знаю, что вы имеете в виду. Вы тоже очень похожи на мою жену». Это так странно — знать, что у меня есть двойник, который женился на двойнике моей жены!

***

Около 6 лет назад, когда мне было 14, я гулял по лесу на участке моих родителей. Когда я шел по тропинке, передо мной выбежал золотистый ретривер. Мне стало любопытно, чья же это собака, ведь ни у нас, ни у соседей в радиусе 5 миль собак нет. Внезапно парень 19–20 лет выбежал на эту же тропинку и, закричав «Эй, что ты здесь делаешь!», погнался за мной. Я бежал так быстро, как только мог. Прибежав домой, я рассказал про это, и отец отправился искать того парня, но так никого и не нашел. Меня наказали, так как решили, что я это выдумал. Около 5 недель назад я приезжал к родителям со своей девушкой и ее золотистым ретривером по кличке Бентли. После ужина я вышел погулять с собакой, и тут вдруг Бентли рванул в лес. Я побежал следом, двигаясь на лай, и обнаружил его недалеко от ребенка, игравшего в лесу. На вопрос: «Эй, что ты здесь делаешь?» — мальчик бросился от меня наутек. И тут я осознал, что ребенок был одет в ту же одежду, которую я носил в 14 лет. В любом случае это история о том, как я преследовал самого себя.

***

Ко мне в квартиру внезапно зашла какая-то девушка и поздоровалась со мной. Я выкрикнул: «Ты кто?» Она восприняла это за шутку, а я ее видел впервые. Сказала, что она моя девушка, но этого не могло быть: моя девушка выглядела совсем по-другому. В итоге я вызвал полицию, так как она отказывалась уходить. В истерике незнакомка пыталась доказать, что она моя девушка, показывала совместные фото, и в моем телефоне оказались те же фото. Меня убедили поехать в больницу, где мои лучшие друзья подтвердили, что эта незнакомка — моя девушка. Мне сделали кучу тестов, но так и не обнаружили, что не так, и тогда предложили нарисовать портрет девушки, которую я считал своей. Специально вызвали художника-портретиста. Когда рисунок был закончен, моя «девушка» сказала, что это ее сестра, погибшая в автомобильной катастрофе еще до того, как мы встретились. Показала мне ее фото, и я сразу понял, что смотрю на фотографию моей настоящей девушки. Как такое возможно?

В доме, в котором я жил с 4 лет, моя спальня была в самом конце коридора. Но моя комната не всегда была самой последней в коридоре. Рядом с ней была еще одна комната, в которую мы с братом-близнецом иногда приходили поиграть. Никто никогда не запрещал нам ходить в ту комнату, но всегда казалось, что мы не должны быть там. Однажды я снова впомнил о ней и предложил там поиграть. Мы подошли к концу коридора, но комната исчезла. Больше она никогда не появлялась, и ни один из наших родителей не помнил эту комнату.

***

Я стою на улице, раздаю рекламки нашей пицеррии и внезапно осознаю, что на меня несется фургон. Я уже ничего не успеваю сделать: машина врезается в меня, я чувствую, как мощный удар ломает мои кости о светофор, вижу, как огни его гаснут. Затем вспышка света и темнота. Я пытаюсь отдышаться и понимаю, что все еще нахожусь на том самом месте у светофора, но ничего не случилось. Когда я возвращался в пиццерию на перерыв, то услышал звуки столкновения. Оглянувшись, я увидел, как фургон въехал в светофор и огни того погасли. До сих пор не знаю, что это было.

***

В детстве, когда я играл со своей любимой фигуркой из «Бэтмена», та упала между стеной и моей кроватью. Когда я попытался ее вытащить, то не смог ее найти. Я проверил каждый уголок в своей комнате, но так и не нашел фигурку. И вот 12 лет спустя в новом доме в другой стране я читал с телефона и случайно уронил его между кроватью и стеной. Я наклонился, чтобы поднять его, и что я вижу? — мою потерянную фигурку. Я понятия не имею, откуда она там взялась, потому что ни я, ни мои родители не нашли игрушку после того, как я ее потерял.

***

Я сидел за столом напротив врача, а та выписывала рецепт. В дверь постучали, и вошел мужчина. Врач, решив, что тот был следующим пациентом, сказала: «Сэр, не могли бы вы подождать снаружи?» — и продолжила писать. Тут боковым зрением я заметил, что с лицом мужчины было что-то не так. То, что я увидел, трудно выразить словами: это было похоже на сбой, как искаженное изображение на видео. Лицо мужчины теперь было пятном разных оттенков розового цвета, деформированным и как будто пикселированным. Когда мужчина обернулся, я заметил, что в профиль его лицо выглядело плоским и безликим, как у фигурки Lego. Я посмотрел на врача — та была в шоке. Она спросила меня: «Вы видели это? Его лицо?» Значит, мне не привиделось. Выходя из кабинета врача, я снова увидел того мужчину — его лицо было совершенно нормальным.

***

Обычно я забираю свою подругу после работы, а она ждет меня за одним из пяти столиков для пикника у входа на стоянке. И вот подруга написала, что ждет меня. Я отписался, что скоро буду, и мой телефон внезапно выключился. Подъезжаю к месту встречи, а там какая-то девушка сидит, уткнувшись в телефон. Прождал еще 20 минут и поехал домой — взять зарядку для телефона. Возвращаюсь обратно, а подруга уже ждет меня, но очень удивленная. Она спросила, где я был, а я ответил, что ждал ее на том же месте 20 минут. Она сказала, что сидела за столиком напротив той девушки, которую я видел, с тех пор как написала мне. Я ведь смотрел прямо на тот столик и не видел ее, а она, сидя там, не видела меня! Как так?

***

Недавно мы с подругой вспоминали о многом, но оказалось, что об одном ужине, проведенном вместе, у нас совершенно разные воспоминания. Я помню, что мы ели в ресторане в южной части города и со мной были мой муж и первый ребенок, а я была беременна вторым. Мой муж хорошо помнит этот ужин. Моя подруга тогда вела себя очень странно, будто мы едва знакомы, и тон ее был холоден. Она не помнит этого и клянется, что никогда не встречала моего мужа. Она же помнит, что мы ели в ресторане в северной части города и она была с мужем, а я была одна, беременная моим первым ребенком, и вела себя агрессивно. Я же, в свою очередь, не знаю ее мужа, да и нет у меня привычки проявлять агрессию. Что самое интересное, оба наших мужа помнят этот ужин и вспоминают о нем так же, как и каждая из нас, но противоположные версии воспоминаний не помнят.

Как-то, когда я была дома с друзьями, в дверь позвонил мальчик лет 4–5. Он спросил, не знаем, ли мы, где его мама, а затем вбежал в дом, сказав, что должен ее найти. Мы пошли за ним, но мальчик как будто испарился. Мы перерыли дом, но так его и не нашли.

***

Я работаю в местном баре и каждый день вижу очень много людей. И вот в бар заходит очередной клиент — я несу ему пиво и шот. Обслужив его, я говорю: «7,25, Чак». Он смотрит на меня ошеломленно, а затем нервно смеется. «Мисс, я только что приехал в город и собирался зайти за пивом и выпить. Я никогда раньше не был в этом баре, как вы узнали мое имя и что я хочу заказать?» Я понятия не имею, откуда я это знала.

А c вами случались необъяснимые ситуации, в реальности которых вы до сих пор сомневаетесь?