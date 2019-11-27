14 не очень вкусных продуктов, которые все едят лишь для того, чтоб не отставать от моды

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Мода капризна и переменчива, и это касается не только популярных стилей и фасонов одежды, но и гастрономических предпочтений. Навязчивая реклама расписывает нам во всех красках вкус и пользу различной еды, показывая ее в удачных ракурсах, ну и как тут не поддаться? Самый невкусный и ничем не выдающийся продукт можно представить так, что мы сами не заметим, как попадем на очередной крючок маркетологов.

Мы в AdMe.ru считаем, что, когда речь идет о пище, нужно прислушиваться только к своим личным ощущениям. В нашей сегодняшней подборке — блюда, которые вопреки своей пользе и популярности нелюбимы многими людьми.

1. Авокадо

Авокадо — это просто парадокс: несмотря на высокую калорийность плода, адепты правильного питания боготворят его, а все благодаря полезным жирам. А еще этот экзотический плод под завязку набит витаминами, так что его частое употребление гарантирует снижение стресса, повышение иммунитета и избавление от морщин. Однако не все разделяют восторгов по поводу этого чудо-продукта.

2. Тофу

Притом что в тофу практически ноль калорий, благодаря своей необыкновенной питательности этот продукт может заменить вам полноценный обед. У него тысячи фанатов, особенно среди приверженцев здорового питания и вегетарианцев. Сыр тофу очень богат всем тем, чего нашему организму так часто не хватает: железо, кальций, клетчатка. Странно, но и от этой пищи богов умудряются воротить нос.

Тофу — это просто густой и абсолютно безвкусный творог. © detafth / Reddit

Напоминает неподсоленный кусочек омлета. © hanswall_/ Twitter

3. Икра

Не существует продукта, с которым нельзя было бы сочетать икру. А еще она традиционно считается символом достатка. Ну и конечно, вряд ли кто-то будет активно закупаться таблетками, содержащими жирные кислоты, а в икре все они есть. Но по какой-то нелепой причине и у нее находятся антифанаты.

По вкусу чисто рыбий жир, да и противно лопается на языке. © Ирина Царькова

Это ужасно. Представьте себе гель с запахом рыбы, который еще сдобрили солью. Большим количеством соли. Вот оно. © deleted / Reddit

4. Листовая капуста

Впервые о ней заговорили еще в IV веке до нашей эры, и вот сейчас листовая капуста (или кале) переживает вторую волну популярности. В хит-параде суперфудов она уверено обгоняет семена чиа и ягоды годжи. Кале лучше говядины, так как в ней больше железа, и уж точно лучше апельсина, потому что витамина С в ней тоже больше. И в какой витаминный бар вы бы ни зашли, там гарантированно будет смузи из листовой капусты, исключений нет. Но почему-то не все оценили это полезное лакомство.

Хороша в тушеном виде, как и другая волокнистая зелень. Но по какой-то необъяснимой причине, когда все помешались на ней, владельцы ресторанов подумали, что салат из сырой листовой капусты будет пользоваться спросом. Тьфу... © IrishTurd / Reddit

У нее землистый вкус, даже если готовить ее с оливковым маслом и зеленью. © CaptainNedLudd / Twitter

Кале абсолютно безвкусная, и люди только притворяются, что она им нравится. © kustepa / Twitter

5. Морская капуста

Эту дикорастущую водоросль можно сочетать и с морковью, и с картофелем, и с сыром, и с яйцами — словом, с чем вам только заблагорассудится. А еще эта съедобная травка очень богата йодом и минералами, и даже если есть ее в неограниченных количествах, она принесет организму только пользу. Правда, назвать морскую капусту необыкновенно вкусной было бы преувеличением.

Самая высшая гадость в мире. Неужели существуют люди, которую едят эту протухшую штуку с плесневелым запахом? © AlexFrisky / Twitter

Напоминает на вкус подошву кед. © SergeTeryokhin / Twitter

В сушеном виде на вкус как кожа жареной рыбы. © damokleus / Twitter

6. Суши и роллы

Любовь к суши и роллам в нашей стране началась еще в конце 90-х годов прошлого века, когда все сходили с ума по экзотической пище. Но и сегодня эти заморские яства воспринимаются на ура. Ими можно и перекусить, и наесться, а еще они помогают быстро и доступно получить дозу белка и жирных кислот. Но почему-то не все в восторге от сочетания таких полезнейших продуктов, как рис и рыба.

Скомканный, склеенный рис с другими непонятными, малосовместимыми, иногда плохо пахнущими ингредиентами или сырой рыбой, из-за которой могут быть паразиты. © S Pam Ela Black / TheQuestion

Холодный рис, завернутый в резину. © Zippo-Cat / Reddit

7. Устрицы

Изначально устрицы считались едой рыбаков, но во времена Казановы все резко изменилось. Люди поняли, что лучшей закуски к белому вину и шампанскому просто не существует в природе. А еще до сих пор не утихают разговоры о том, что эти морепродукты незаменимы в качестве афродизиаков. Однако на некоторых ненавистников устриц не действует даже этот факт.

Это просто слизь в раковине. Ума не приложу, как люди их едят. © killerjags / Reddit

Ничего более омерзительного не пробовала. Жидкая склизкая субстанция. Думаю, что если бы мне пришлось съесть слизняка, то он был бы именно такой на вкус. © Кристина Рябова

На вкус как соленая вода. Жалко денег. И устриц тоже. © LocusStandi / Reddit

8. Сельдерей

Этот хрустящий овощ незаменим практически при любом недуге, будь то акне, высокое давление или нервное напряжение. Но он стал популярен еще до того, как современные маркетологи начали активно его продвигать. Когда сельдерей осваивали в Англии ХIХ века, оказалось, что в северном климате его не так-то просто вырастить. Поэтому он стал очень дорогим и желанным. Чем же сельдерей может не нравиться?

На вкус напоминает мыло, которым моют посуду. © kairoskairo / Twitter

Ужасно пахнет. А вкус настолько неаппетитный, что даже заправкой для салата его не перебьешь. И еще он одновременно хрустящий, вязкий и мокрый. © C0INCELPR0 / Twitter

Почему-то считается, что сельдерей безвкусный, но, когда я его попробовал, был в шоке от того, насколько он горький. А еще его невозможно проглотить, горло просто сжимается. Как это нет вкуса? Просто яд. © MusicalRainbow / Reddit

9. Арахисовая паста

В США нет такой семьи, у которой в холодильнике не было бы баночки арахисовой пасты. Достаточно намазать это кремовое лакомство на хлеб, и высокоэнергетический перекус готов. В нашей стране паста появилась не так давно, но уже смогла потеснить варенье, масло и брынзу в качестве сытного компонента для бутерброда. В такой пасте содержится много белка и пищевых волокон. Правда, эта чудо-вещь, обещающая моментальный прилив сил, не такая уж вкусная.

Неприятная на запах, вкус и прилипает к небу, как будто это суперклей. © AlanCareless / Twitter

Сухая, густая, липкая. А на вкус как сладкий картон. © Pockit7 / Twitter

10. Мастика

Кулинары уже изловчились готовить торты и пирожные на любой вкус и кошелек, а все благодаря мастике. По сути, она представляет собой «пластилин», позволяющий слепить любую фигуру. Так что если вам нужен свадебный торт с фигурками жениха и невесты в натуральную величину, вы знаете, что делать. Но и у этого волшебного съедобного материала для лепки находятся свои противники.

Ох уж эта мастика на красивых тортах... Все мы видели людей на кулинарных телешоу, с неестественными улыбками жующих отвратительное тесто. © out_of_the_l00p / Reddit

На вкус как переслащенный зефир с сахарной пудрой. © ayace_kun / Twitter

11. Паэлья

Чтобы приготовить паэлью, придется попотеть, но и без любви тут никак нельзя. Все многочисленные рецепты по ее приготовлению объединяет такой ингредиент, как шафран. Он творит с организмом настоящие чудеса: улучшает микроциркуляцию крови и убивает грибки и бактерии. Казалось бы, идеальное блюдо, чтобы увидеться с людьми, почувствовать любовь и поправить здоровье, но не все в восторге от этого испанского кушанья.

По сути, это рис с тем, что осталось от продажи улова или от разделки туши. Теперь это, соответственно, марина или микста. Еще не так давно блюдо считалось деревенской едой. © fonshtirlitz / Pikabu

На вкус как доширак с курицей, только вместо лапши — рис. © ramwoolf / Twitter

12. Бамия

Как этот полуовощ-полуцветок только ни называют: гомбо, окра и даже «дамские пальчики». Бамия держится на 3 китах: белки, каротин и аскорбиновая кислота и является незаменимым средством от гастрита. А еще из этих полезных хрустящих зеленых стручков можно приготовить буквально что угодно, будь то запеканка или соте, ее можно также потушить или подать с мясом. Почему же бамию так не любят?

Как будто я жую слизня с семенами внутри. Фу! © Blitzilla / Reddit

Если сравнивать все, что я пробовал, с нейлоном, бамия ближе всего к нему по вкусу. Как будто вырастили хлопок с зеленой фасолью. © Splurgeone / Twitter

13. Креветки

Креветки пользуются большой популярностью среди гурманов. Их можно смело добавлять в любые салаты и закуски. Ну и как не упомянуть о проблемах с щитовидной железой, которые креветки вмиг решают благодаря высокому содержанию йода. Но и они не всем приходятся по душе.

Да, я съем порцию. Но чем их вкус сводит с ума гурманов, я не пойму никогда. Может, не пробовала идеально приготовленные? © Белла Багдасарян

На вкус как «втородневное» оливье. © Imbalancevitam2 / Twitter

14. Брокколи

Ни один продукт в мире не усваивается организмом так хорошо, как брокколи. Так что ее нужно в обязательном порядке есть всем, но в первую очередь детям и активно худеющим гражданам. А любителям белокочанной капусты следует знать, что это зеленое кудрявое чудо превосходит ее по содежанию витамина С в 3 раза. Но у брокколи действительно слабовыраженный вкус, поэтому люди не особенно стремятся сметать этот продукт с прилавков.