14 находок, которые так и остались бы загадкой, если бы не всезнающий интернет

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Одно из проведенных исследований показало, что количество разнообразных вещей в одном доме равно примерно 300 тысячам. Большей их частью мы наверняка не пользуемся, а некоторые лежат без дела просто потому, что их назначение для нас загадка. Впрочем, и за пределами квартир и домов нам порой попадаются предметы настолько необычные, что понять, для чего они были задуманы, — задачка почище бинома Ньютона.

Мы в AdMe.ru любим подобного рода головоломки и каждый раз с удовольствием пытаемся разгадать их.

«Кто-нибудь знает, что это за коричневые в черную полоску шары? У каждого из них есть сбоку отверстие»

Кажется, у кого-то завелся сосед. Это яйца паука вида Celaenia excavata.

«Грузовик мужа взорвался, и оттуда вылетело это»

Это каталитический конвертер, предназначенный для снижения токсичности выхлопных газов.

«Семейная реликвия, очень искусная ручная работа»

Это салфетка, которую иудеи используют для того, чтобы накрывать хлеб в субботний день.

«Обнаружил эту табличку возле одной из дорожек у моего университета»

Это совершенный магический квадрат, сумма цифр в каждом ряду которого равна 34.

«Что это за странная штука? Какая-то кухонная утварь?»

Это открывалка для бутылок родом из Уганды.

«Зачем нужны эти доски вокруг дерева?»

Так делают, чтобы защитить деревья от возможных повреждений в процессе строительных работ.

«Нашел это в кухонном шкафчике»

Это что-то вроде вилки для спагетти.

«Моя мама нашла это на пляже 24 года назад»

Это устаревшая версия переменного резистора, который использовали в разных приборах для регуляции чего-либо, например громкости звука или мощности.

«Что это за штука? Предполагаю, что имеет какое-то отношение к анимации»

Это экран для кинопроектора.

«Обнаружил в лесу эту полупрозрачную желеобразную штуку с черными и белыми вкраплениями»

Это икра лягушки.

«Полудом-полумашина загородил проезжую часть. Что это вообще такое?»

Это машина, которая очищает железнодорожные пути от снега.

«Живу в Дании и обнаружил этот железный шар во время прогулки по лесу»

Это подводная мина.

«Мой друг купил новый дом, и в каждом из санузлов есть такая штука. Она ни с чем не связана, просто висит на стене»

Это держатель для журналов.

«Нашел эти тонкие пластины из слоновой кости с написанными на них днями недели в своем гардеробе»

Это aide-memoire — своеобразный ежедневник, использовавшийся в XVIII–XIX вв.

«Две женщины азиатской внешности вставили эти палочки в землю возле нашего офиса. Узнать у них, что это, не получилось — когда мы к ним обратились, они убежали»

Это ритуальная дощечка, называемая сотоба. Японцы ставят их рядом с могилами.

Какая из этих вещей вам показалась самой загадочной? Или вы с первого взгляда определили назначение каждой из них?