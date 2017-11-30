14 наглядных иллюстраций, которые показывают действие наркотиков во всей «красе»

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Брайан Льюис Сондерс — художник и наркоман со стажем, ставший знаменитым благодаря своему скандальному арт-проекту Drugs. Уже второе десятилетие Брайан создает автопортреты, демонстрируя миру то, что скрыто от человеческого глаза. Редакция AdMe.ru решила показать, что происходит в мозгу у человека во время наркотического опьянения, на примере этих иллюстраций.

Гашиш

Эффект: ощущение тепла и невесомости, желание прыгать или танцевать, обычные вещи вызывают приступы смеха.

Переживая затяжные депрессии, Брайан был вынужден принимать успокоительные, а потом и сильнодействующие препараты из категории антидепрессантов. Заметив, что от некоторых лекарств у него сильно меняются самоощущение и восприятие мира, этот практичный креативщик начал свой арт-проект под названием Drugs.

Галлюциногенные грибы

Эффект: чувство эйфории, приходят различные зрительные образы, происходит мощный сдвиг реальности.

Еще в далеком 1995 году Сондерс начал отрисовывать все свои внутренние переживания и потрясения. С 26 лет художник ежедневно фиксирует свое психологическое состояние при помощи бумаги и карандаша.

Абилифай

Эффект: неконтролируемые движения, обостренное чувство реальности.

Со временем у 26-летнего парня появилась небольшая коллекция автопортретов, которая наглядно смогла показать всем, как обычный человек переживает утрату любимых членов семьи, несчастную любовь и даже попытки бросить курить. На сегодняшний день на его счету уже более 10 тыс. нарисованных автопортретов.

Галоперидол

Эффект: появление навязчивых мыслей, неусидчивость.

В своем искусстве Брайан не ограничивается одной техникой рисования и находится в постоянном поиске новых идей для самовыражения. Толчок для развития этой странной и необычной истории однажды дала самая обычная дискуссия на уроке по истории искусств.

Марихуана

Эффект: легкость во всем теле, эйфория.

Впрочем, Льюис Сондерс никогда не отличался примерным поведением и впервые дурманящие вещества попробовал еще в юности. На сегодняшний день художник попробовал более 50 различных видов наркотиков.

Ксанакс

Эффект: снижает волнение, нервозность и напряжение. Применяется для лечения панических расстройств.

Некоторые из тех веществ, с которыми Льюис никогда не имел дела, стали для художника особенно интересны. Например, ксанакс превращал его, социофоба и отшельника, в социально активного человека, который запросто мог подойти к незнакомцу на улице и завести с ним разговор.

Амбиен

Эффект: снотворное и расслабляющее воздействие, галлюцинации.

Чтобы сделать свой проект более интересным, Сондерс провел несколько недель, пробуя новые наркотики. Одному препарату он уделял один вечер, а потом, будучи под кайфом, брался писать автопортрет.

Буспар

Эффект: противотревожное и седативное воздействие.

Целью всей этой затеи было показать, как же чувствует себя человек в эмоциональном плане в момент кайфа. Эти автопортреты — отличный способ залезть в мозг наркомана и в какой-то степени прожить его переживания вместе с ним. Именно поэтому проект Drugs вызывает столько интереса у публики, которая никогда не сталкивалась с подобными ощущениями.

Кокаин

Эффект: ощущение эйфории, подъем настроения, увеличение работоспособности, самоуверенность.

Такие ужасающие эксперименты над собой не могли не отразиться на психическом и физическом здоровье Брайана. Сегодня он утверждает, что такими своими действиями не только заработал проблемы с печенью, желудком и другими внутренними органами, но и получил серьезное повреждение головного мозга.

Морфин

Эффект: эйфория, ощущение тепла, сонливость и снижение уровня сознания.

Хоть с наркотиками уже давно покончено, но прекращать рисовать Сондерс даже не думает. Он по-прежнему продолжает создавать по одному автопортрету в день и хранит все свои работы, созданные за 22 года своей жизни, у себя дома.

Газ

Эффект: общая слабость, нарушение координации движений, угнетенное состояние.

Надо отметить, что разговоры о работах Брайана не утихают до сих пор. Одни восхищаются самой идеей проекта, другие вдохновляются на собственное творчество, третьи «проживают» эту наркотическую историю вместе с художником. Но самое главное, что безразличных просто нет.

Соли для ванн

Эффект: галлюцинации, тревожное состояние, появление бредовых идей.

Сейчас прославившийся своими провокационными работами художник принимает только те лекарства, которые выписывает ему врач.

Метамфетамин

Эффект: мощный прилив сил и энергии, воодушевление и ощущение всесильности.

Более детально ознакомиться с автопортретами Брайана можно на его личном сайте. Там же есть и его интервью для различных не только онлайн-, но и печатных изданий.