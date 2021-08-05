14 человек рассказали о встречах с двойниками, после которых почувствовали себя героями триллера

Тема двойников, или доппельгангеров, очень популярна в кино и литературе. За примерами далеко ходить не нужно: «Шинель» Николая Гоголя, «Веселый уголок» Генри Джеймса, «Чужак» Стивена Кинга; фильмы «Черный лебедь», «Враг», «Мы». Как правило, в подобных произведениях доппельгангер воплощает бессознательное героя или темную сторону личности.

Мы в AdMe.ru снова убедились в том, что реальная жизнь бывает даже круче, чем кино. Рассказы людей, которые повстречали своих двойников, яркое тому подтверждение.

«Встретил двойника несколько лет назад, и в итоге он подарил мне щенка своей собаки. Разве жизнь не удивительна?»

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Я однажды увидела саму себя. Это было жутко! Она сидела на пассажирском сиденье в машине, стоящей на светофоре, и смотрела на меня в упор. А я подходила к этому светофору на ватных ногах, сердце колотилось, думала, что не дойду. © Tenistaya3308 / Pikabu

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Это был мой первый год в колледже. В столовой какой-то парень выкрикнул мое имя. Я был без понятия, кто это, но подошел поздороваться. Мы начали болтать, и я все больше запутывался. Парень явно был рад меня видеть, но я его вообще не помнил. И тут он спросил, как мне та вечеринка в субботу. Я не понял, о чем речь, а мой собеседник поржал, мол, еще бы я не помнил, как танцевал на столе.

По ходу разговора мы выяснили, что в другом колледже учится первокурсник с таким же именем, как у меня, еще и похож на меня как две капли воды. Надеюсь, у моего двойника, который танцует на столах, все хорошо. © PavementBlues / Reddit

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Когда мне было 20 лет, однажды в магазине я встретилась взглядом с девочкой лет 12. Она резко остановилась передо мной. Я тоже опешила и встала как вкопанная. Дело в том, что это была я в 12. Как будто попала в прошлое и смотрюсь в зеркало. До сих пор помню эти ощущения. Секунды 3 мы смотрели друг на друга, а потом разошлись в разные стороны. Не знаю, как она, но я не оглянулась. © Gula Skazka / AdMe

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Это было лет 20 назад. Ехала как-то моя мама в маршрутке, и тут, по ее словам, захожу я. Она давай меня подзывать, а я делаю вид, что не знаю ее. Мама поняла, что ошиблась, но на этом история не закончилась. Через месяц она звонит и говорит, чтобы я срочно включил телевизор.

Там шла передача про ночные движухи города, и в заставку к этой передаче попал тот парень из маршрутки. У меня аж сердце в пятки ушло. Там реально стоял я и общался с 2 дамами. Только вот одежду такую я никогда не носил, этих дам не знал и на подобном мероприятии никогда не был. © Kapquest / Pikabu

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Однажды заметила краем глаза в толпе девочку лет 8, которая выглядела точь-в-точь как я в детстве. Я даже думала, что в какой-то временной сдвиг попала и мой двойник из прошлого предупреждает меня об опасности. © Ofigela / Pikabu

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Приятель однажды видел моего двойника в KFC. На нем даже был такой же свитер, как у меня в тот день. И это, мягко говоря, жутко. Это точно не мог быть я, потому что я не ем в KFC, к тому же я был на работе. Когда мой друг показал мне фотографию того парня, я подумал, что он ее отфотошопил! © Miserable-Wish / Reddit

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После школы моя мама поехала поступать в другой город. В общаге мест нет. Ей дали адрес бабули, принимавшей студентов. Мама пришла с чемоданом, зовет хозяйку. Выходит бабуля и давай ее крыть, мол, чего приперлась с чемоданом, довела родителей. Мама в слезы. И тут подходит девушка — точная копия моей мамы! Внучкой оказалась бабуле этой. Даже родинки на том же месте! Бабуся креститься начала... В общем, все встало на свои места. Бабуля маму приютила. И мама говорит, что они подружились и очень весело потусили с той «двойняшкой». Но недолго. Мама провалила экзамен и уехала домой. © tanya.i / Pikabu

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Мой любимый дядя умер, когда мне было 10. Примерно через месяц после похорон я играл во дворе перед домом и увидел человека в рабочей рубашке и с бейджиком. Я не смог разобрать имя на нем, но тот человек выглядел как мой дядя! Я буквально врос в землю от страха, пока он проходил мимо. Придя в себя, я побежал в дом и выглянул в окно, но его уже и след простыл. Не знаю, что это было. 27 лет прошло, а до сих пор вспоминаю. © llamadrama83 / Reddit

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Видела копию двоюродного брата, только на несколько лет младше: брату было лет 10, а копии — не больше 7. Они оба переехали в новый дом, и там все удивлялись их сходству. © Elhana Majer / AdMe

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Как-то выходил из офиса и заметил, что за мной наблюдает какой-то мужик. Когда вернулся, он последовал за мной. Я вошел в лифт, мужчина придержал двери и поманил меня. Попросил показать мое удостоверение, а затем вынул из папки фотографию. Мужчина на ней был моей копией — вплоть до больших ушей. Оказалось, что этот человек разыскивался полицией. © David Evans / Quora

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Когда мне было 15, помню, подружки увидели меня как-то в магазине и сильно удивились, так как только что видели меня в другой одежде на стадионе. Позже мама обиженно заявляла, что звала меня на улице, а я не обернулась. Наконец я увидела эту девочку. Не двойник, но прямо очень похожа на меня. © Нищий духом вареник / AdMe

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В моей школе была следующая ситуация. На вступительные экзамены пришли 2 идентичные девочки, мы думали, что близняшки, но оказалось, что до этого момента они даже не были друг с другом знакомы. © Мари Александров / AdMe