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14 мам и пап, которые достигли дзена, когда пытались уложить своих детей спать

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Наверное, каждому родителю хорошо знакома ситуация, когда у вас уже не осталось сил, а ваш ребенок не хочет идти спать ни за какие коврижки. И до слез умоляет вас посмотреть любимый мультик в сотый раз, потом прочитать сказку, принести воды, проверить наличие монстров под кроватью и в шкафу, и этот ритуал повторяется практически каждую ночь.

Мы в AdMe.ru отлично понимаем родителей, которым бывает ох как непросто уложить свое чадо в кровать.

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А вы помните, как ваши мамы и папы укладывали вас спать?

Фото на превью XplodingUnicorn / Twitter
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