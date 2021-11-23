14 мам и пап, которые достигли дзена, когда пытались уложить своих детей спать

Наверное, каждому родителю хорошо знакома ситуация, когда у вас уже не осталось сил, а ваш ребенок не хочет идти спать ни за какие коврижки. И до слез умоляет вас посмотреть любимый мультик в сотый раз, потом прочитать сказку, принести воды, проверить наличие монстров под кроватью и в шкафу, и этот ритуал повторяется практически каждую ночь.