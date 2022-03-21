14 беспардонных личностей, после встречи с которыми думаешь: «Что это было?»

К сожалению, встречи с наглецами и невоспитанными людьми уже давно стали рутиной. Одни считают, что их детей должны развлекать все прохожие, другие включают музыку в общественных местах на полную громкость, а кто-то просто требует, чтобы ему выдавали абсолютно все бесплатно. Даже продукты в магазине.

Мы в AdMe.ru повидали немало людей, которые явно ощущают себя пупом земли. И все же при прочтении этих историй то и дело скрежетали зубами от негодования. А в бонусе вас ждет доказательство того, что на всякого невежу может найтись тот, кто поставит его на место.

Зашла недавно в кафешку ожидании встречи с мамой. Пила кофе, ела салат, одна. Подошла тетя с дитем и любезно так сказала: «Да вы не торопитесь, мы тут подождем». И встали ждать прямо у столика. Ну прелесть же. © CrazyDream19 / Pikabu

Была в магазине и вижу, бабуля долго сыр выбирает. Жалко стало, решила помочь и предложила оплатить. И она (представьте себе) выбирает самый дорогой. Ладно, купила ей. Потом иду на такси — и тут она же. Мол, доченька, возьми меня с собой. Ладно, сажаю ее, едем. И тут она выдает, что уж очень ее сынок сырок любит, вон он меня встречает! И стоит там вполне себе здоровенный амбал, забирает у мамани сумки, и оба заходят в дом.

Пару лет назад был в магазине. И вот вваливается дамочка, в руках mp3-плеер, из него на полную орет музыка. Очень плохая музыка. Охранник ей говорит, мол, вы вообще знаете, что существуют наушники? Та начала вопить, что вообще-то это ее плеер — что хочет, то и делает. А потом швырнула деньги за свою газировку и быстро свалила. Весело было. © -Words-Words-Words- / Reddit

У меня одна маманя (в транспорте вместе были) попросила планшет, мол, сынишке поиграть. Попросила — мягко сказано, потребовала. А я читала книгу на нем. Ну и ответила, что нет игр. А маманя выдает: «А давай я найду? Нет? Тогда спрячь его в сумку, а то дитятко нервничает!»

Пришел к нам как-то мужичок в магазин. Набрал всего, подходит расплачиваться, заглядывает в кошелек. И тут выдает: «Не, ну ты посмотри! Жена забрала все деньги! Ладно, я сейчас все возьму, а потом вернусь с деньгами». Я, естественно, ответил, что все его покупки тут останутся. Так он обругал меня и еще дверью хлопнул, когда сваливал. © Robert Esposito / Quora

Я беременная, на последних днях, сижу пока еще одна в автобусе. Тут заходит тетка, дает мне талончик и говорит, мол, сходи пробей. И продолжает: «А потом пересядь, ты заняла мое любимое место». Я просто смотрю на нее удивленно, а она выдает, что таким нельзя рожать детей и вообще, еще неизвестно, от кого я беременная.

Как-то одна девица начала влезать в лифт до того, как я из него вышел. Не выдержал, сказал, мол, вообще-то по правилам приличия нужно дождаться, пока люди выйдут. Так она в ответ просто рявкнула: «Я знаю!» © jessflyc / Reddit

Давным-давно поменяла работу. На новом месте была амбициозна и старалась выполнять все, что от меня потребуется, даже если это не имеет отношение к работе компании, и не брала за это дополнительной платы. Да, была амбициозна и глупа. А работала я дизайнером. И вот приходит ко мне начальник и просит, чтобы я пофотошопила готовые маникюрчики салона, где работала его пассия. Подправить длину, убрать затеки, убрать заусенцы, подправить блики и так далее. И за эту работу он мне предложил сходить в этот же салон на маникюр бесплатно. Да, он серьезно думал, что я пойду в салон, где ноготочки после маникюра приходится фотошопить. © WhiteWhite / Pikabu

Сижу в пекарне, заходит женщина с ребенком. Тоже что-то взяли, стоят сзади, буквально уперлись в меня. И женщина говорит: «Подожди, сейчас вон мальчик уже почти доел и пустит нас». А я только первую слойку укусил из трех! Жую. А через пару секунд она заглядывает сбоку мне в лицо и снова выдает: «Вы уже уходите? Мы сесть хотим!» А у меня пол слойки во рту, пол в руке. И еще одна на столике лежит, рядом со стаканом чая. Куда я, блин, ухожу. © lm171 / Pikabu

Работала как-то в магазине. И вот одна дамочка заявилась, чтобы вернуть кардиган, потому что у нее аллергия на шерсть. Вопила, что вообще его не носила. Вот только кардиган уже успел пожелтеть и пах так неприятно. Но она так кричала, что ей решили вернуть 60 % от стоимости. Но она все продолжать вопить и вопить. Очень странно это было. © Jessica Fang / Quora

Друг делал ремонт и предварительно согласовал с соседями время и дни для проведения шумных работ. Все были довольны. Однако нашлась женщина, которая жаловалась на постоянные стуки в его квартире, даже когда у рабочих были выходные. Она их, мол, слышала, постоянно названивала ему и жаловалась. Голова болит из-за них, говорила. Мой товарищ с ней встретился, чтобы все прояснить. Так она предложила ему оплатить ей отпускную путевку на время ремонта. © Ilyalll / Pikabu

Как-то в нашу кафешку зашла дамочка с 2 детьми. Так после них весь стол был в еде, соусах, газировке и грязных салфетках. И пол вокруг тоже, кстати. А потом они заказали десерты и пересели уже за другой стол — ага, за тем же уже невозможно было находиться. Но и второй стол они уделали точно так же. А когда я все это убирала, то нашла в одной тарелке еще и использованный подгузник. © mostly_grapes / Reddit

Мы с молодым человеком регулярно заходим в мясной магазин — покупаем там охлажденные котлетки и иногда что-то еще. И пару раз замечали там старенькую бабушку, которая печально смотрела на витрину. На третий раз решили предложить ей что-то купить. Она мало того что ни секунды не ломалась, так еще и выбрала пару дорогущих стейков! Мы сами так не питаемся, а бабуля — легко! Вот и верь после этого людям. © Подслушано / Ideer

Бонус: всегда найдутся те, кто изящно поставит подобных кадров на место

В автобусе парень уселся на сиденье и положил ноги на сиденье напротив. Прямо под табличкой, указывающей, что ноги на сиденье класть нельзя! Вошла женщина и попросила освободить сиденье. Он с явной неохотой убрал ноги. Она подумала, взяла у него из рук куртку, вытерла сиденье, сунула куртку ему в руки и уселась. Все это было проделано молча. Вид у парня был озадаченный. Надеюсь, урок был усвоен.