14 людей, которые любят жить по своим правилам
Рано или поздно в жизни наступает момент, когда устаешь от обыденности и скучного порядка. Кто-то приходит к этому с годами, а кто-то постигает дзен с ранних лет.
AdMe.ru собрал фотографии разных людей, которые своим примером показывают, как перестать беспокоиться и начать жить.
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Фото на превью imgur.com