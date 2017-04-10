14 людей, которые любят жить по своим правилам

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Рано или поздно в жизни наступает момент, когда устаешь от обыденности и скучного порядка. Кто-то приходит к этому с годами, а кто-то постигает дзен с ранних лет. AdMe.ru собрал фотографии разных людей, которые своим примером показывают, как перестать беспокоиться и начать жить.

Парочка решила попозировать фотографу, несмотря на то что машина все еще на боку, а жена внутри

Спайдермен, который заглянул на Рождество

Когда жизнь накрывает волной, просто продолжай улыбаться

Эта леди отмечает 99-летие в спортивном клубе

Когда отменили рейс, парень не растерялся

Истинный ценитель олдскульной музыки

Ураган? Не слышали. У ребят пикник на обочине

Французская мадам в аэропорту, которая не любит спешку

Сестра прислала фотку своих соседей по улице. И кажется, это не зебра

Через дорогу горит дом. Пожарные, полиция, языки пламени. Но моя дочь хочет просто кататься на качелях

Крутым инженерам ни к чему дресс-коды и прочие формальности

Бесплатные напитки, говорили они

Когда устал ждать папу в отделе техники

Это Картер. Он постучал в мою дверь и попросил банан, а затем просто ушел