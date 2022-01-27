14 курьезных историй о том, как люди за границей безошибочно распознают наших

Путешествующие в другие страны соотечественники, особенно молодежь, кажется, стали лучше готовиться к поездке. Например, подучивать английский, а иногда и язык государства, в которое отправляются. И возникает мысль, что за границей русскоязычных туристов иностранцам все сложнее вычислить. Однако сами наши земляки, как говорится, узнают друг друга издалека.

Мы в AdMe.ru любим читать истории о поездках наших туристов за границу и о казусах, которые иногда там происходят. Например, о том, как мы без труда можем определить своих соотечественников в любой точке мира.

Как-то поехал я на месяц во Францию к друзьям побездельничать, страну посмотреть. На 2-й неделе пребывания там я, уже приодевшийся в местных магазинчиках, постригшийся по местной моде, стою на перроне какого-то уездного вокзала и жду свою электричку (или поезд, разницы не знаю). Она подъезжает, и я стою у входа в вагон. Мимо толпы людей идут. Стою молчу, о своем думаю. И тут ко мне подбегает прохожий и спрашивает впопыхах на русском: «Парень, этот поезд в Тулузу едет?» Я ему, опешив: «Э-э-э... Нет, в Ле-Крёзо». Он мне: «Спасибо!» И дальше побежал. Блин, ну что это было? Видать, на лице все-таки написано... © pikachuka82 / Pikabu

Знаете это ощущение за границей, когда кажется, что вокруг никто не понимает по-русски и можно на публике обсуждать все что угодно? Так вот, сегодня во время самого неловкого разговора ко мне повернулся парень и сказал: «О, а вы откуда?» © j_matuzova / Twitter

Турция, Мармарис, июль и жара 47 °С. Выходит женщина с макияжем, офигенной прической и садится в автобус, который везет всех на пляж! Только русскоязычные женщины едут на пляж во всеоружии. © Ирина Шендрик / Facebook

Меня поразили соотечественницы однажды. В Турции, на горячих источниках Памуккале, шла с уже бывшим парнем-тайваньцем, то есть мы оба азиатской внешности. Разговаривали с ним по-английски, конечно. И тут 2 женщины в возрасте мимо проходят и спрашивают у меня: «Девушка, время не подскажете?» Я прямо опешила. «Без пятнадцати три», — говорю. Как определили, что я наша, непонятно. © Elefany / AdMe

К отелю в Турции подъезжает автобус. Лето. Яркое солнце. Зелень. Из него выходят тепло одетые дети, исключительно в одежде темных цветов. Черные кроссовки. Темные бейсболки. Черные рюкзаки. За ними выходят взрослые, большая часть аналогично в теплой одежде темных цветов. Мужчины в брюках. Женщины в кофтах. Догадались? Туристы из Екатеринбурга! © German Abdrazakov / Facebook

Я обрусевшая кореянка и на русскоязычную вообще не похожа. На Кипре зашла в кафе-мороженое, продавщица сначала по-английски спросила: «Чего желаете?» Я сказала только одно слово: «Nutella». И она мне на русском: «Одну или две?» Я в шоке, говорю: «А как это вы поняли, что для меня русский родной?» Она говорит: «Ну, слово Nutella вы прямо чисто по-русски сказали». © Carioka / Pikabu

В шторм в море залезли 2 женщины в шляпах и начали бултыхаться. Шляпы тут же улетели. Сразу подумала, что наши. И вот одна другой кричит: «Галя, давай на берег!» © Oliviya Hassi / Facebook

Я в Болгарии на горнолыжном склоне обратился к одному парню по-русски. Попросил показать, как добраться до подъемника. Он велел ехать за ним. Доехали, и он спрашивает: «А как ты во мне русского опознал?» Тут я опешил, говорю: «У тебя же шарф „Динамо (Москва)“». Он: «Блин, забыл совсем». © antey1 / Pikabu

Сейчас не знаю, но год назад угадывались в 9 из 10 случаев. Например, когда в аэропорту одновременно пассажиры 15 рейсов из разных стран выходили, наши почти безошибочно узнавались. Вначале интуитивно, а потом появлялись перемотанные чемоданы — контрольная проверка, так сказать. © from_there / Twitter

Живу во Франции и тоже почти всегда безошибочно узнаю русских, даже если они одеты в стиле французов. Есть еще один признак нашего человека — это когда он в поток идеальной французской речи вставляет носовое «ага». Французы так никогда не делают. © Larissa Meunier / Facebook

Со мной в Венеции продавец мороженого заговорила по-русски. Я удивилась, спросила, что меня выдало (акцент первым пришел в голову). В ответ услышала: «Сережки. Такие сережки только наши носят!» © Ксения / AdMe

Когда мы с мужем первый раз поехали за границу, в Испанию, была у нас игра: вычисляли соотечественников в толпе. И вот как-то сидим на пляже, угадываем наших, а потом прислушиваемся к речи — попали или нет. Пришли на пляж 3 девушки: высокие, стройные, веселые. И мы начали спорить: муж говорит, наши, а я не согласна, думаю, немки или что-то типа того. Спорим, спорим, наконец мужу надоело, он смеется: «Посмотри на их сумки». Смотрю, а из пляжной сумки одной из девушек выглядывает пакет из магазина «Твое». © SpainPolice / Pikabu

В Таиланде спросил мужика, сидящего за столиком кафе, где ближайший магазин 7-Eleven. Он молчит, я еще раз спросил: «Что молчишь?» Он: «Как ты узнал, что я русскоговорящий?» Я: «Так сразу же видно». Он: «Мне говорили, что по мне не видно, что я русский». Я: «Да нет, не волнуйся, сразу видно, что наш!» Он почему-то расстроился. Я ему не сказал, что в туризме работаю и по мелким признакам, не знаю как, русскоговорящих определяю, они мои клиенты. © Makbel / Pikabu

Бейрут, Ливан, 2010 год, аэропорт, 5 часов утра, лечу домой. Я заполняю какую-то бумажку для вылета на столе, подходит девушка: «Можно у вас ручку взять?» Даю ручку. И потом осознаю. Спрашиваю: «Как узнали, что я русский?» Она: «Ну, по внешнему виду — тут такие не водятся». Я белокожий, рыжий. © Slymas / Pikabu

А какие у вас есть способы понять, что рядом с вами соотечественник? Что нас выдает за границей?

Внимание: в январе 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.