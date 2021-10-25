14 курьеров, которые своим приходом привнесли изюминку в чей-то будничный день

Доставка товаров на дом так прочно вошла в нашу жизнь, что стала делом будничным. Но для следующих людей обычная доставка пиццы или заказ на дом зеркала стали настоящим событием среди однообразных дней.

Редакция AdMe.ru выискала на просторах интернета добрые и позитивные истории о доставке, которые не только подняли настроение участникам этих историй, но и, как мы надеемся, заметно улучшат ваше.

Я работал в нидерландской пиццерии Domino’s курьером. Как-то мне нужно было доставить пиццу «Маргарита» старушке в инвалидной коляске, которая жила в доме престарелых. Женщина пригласила меня зайти: она не могла есть большие ломтики, поэтому попросила разрезать пиццу на крошечные кусочки. Я сделал это и остался там ненадолго. Она рассказала мне, что не ела пиццы много лет, а это любимый фастфуд ее мужа, которого не стало пару месяцев назад. Никогда не забуду, каким для нее было счастьем просто поговорить с кем-нибудь. © BlikjeColaa / Reddit

Reddit Подхожу с пиццей к входной двери. Дверь приоткрывается, и из нее выглядывает девушка, которая сделала заказ. Так как коробка была довольно тяжелой и большой, я говорю: «Лучше возьмите ее обеими руками». Тут она полностью открывает дверь, и я вижу, что у нее нет руки ниже локтя. Я молча протягиваю ей пиццу и беззвучно крадусь обратно к машине, чувствуя себя самым большим болваном в мире. Прошло несколько месяцев, и я случайно в разговоре с друзьями упомянул об этой истории, а один из них сказал: «Подожди, это тот дом рядом с парком?» Я подтвердил. Друг продолжил: «Да это же Линда, она потеряла руку еще в детстве и много лет подряд так развлекается. Она, верно, хохотала, когда ты ушел». Вскоре после этого я увидел Линду в местном кафе, попросил разрешения присоединиться к ней, и мы вместе посмеялись над этой историей. © John Scott / Quora

Работаю в службе доставки продуктов. Приходит заказ, ехать далеко. Ок, забираю пакеты — 3 штуки, килограмм по 10 каждый. Овощи, хлеб, мясо, порошок — в общем, все, что нужно для дома. Приезжаю, а там 6-этажный дом. Без лифта. Сверяюсь с бланком доставки -— ну точно, 6-й этаж в самом дальнем подъезде. Через двор не проехать: все заставлено автомобилями. Вздыхаю, хватаю пакеты — и вперед. Короче, пока я их тащил, взмок 2 раза. Один раз провалился в яму с лужей. Споткнулся, чуть не упал. Усталый и злой, стучусь в квартиру. И... всей злости как не бывало. Открывает бабушка, на вид лет 70. Видимо, пенсию получила и заказала. Заношу ей все добро на кухню. Она расплачивается и уже у порога, провожая, сует мне в карман шоколадку. Я говорю: «Да что вы, не надо». Но она просто молча строго постучала тростью. Заряд позитива на весь день. © Kreagon / Pikabu

© Kreagon / Pikabu Наши соседи съехали. А с собой забрали зеркало из нашего общего коридора, которое покупали еще до нашего въезда. Сегодня решила заняться уборкой. И мне без него как-то некомфортно совсем, так что я просто заказала доставку первого попавшегося зеркала. Приехал курьер, иду ему открывать и понимаю, что заперта. Звоню мужу: оказывается, тот утром спешил на работу и случайно захлопнул дверь. А нашу дверь нельзя открыть изнутри. В отчаянии начинаю объяснять все это курьеру, а он вдруг предлагает, чтобы я скинула в окно ключи и он сам открыл нашу дверь. Было страшно, что он с ними убежит, но он все-таки открыл дверь! Классно, что есть в мире добрые люди со смекалкой. © ol_fa_sol / Twitter

Пришел заказ: пицца и 2 бургера с доставкой в пригород. Кладу заказ в термосумку, термосумку — в машину, еду в пригород. Поднимаюсь на этаж, там меня уже встречает паренек лет 10–12. С пакетом мелочи. А сам светится так, что освещает весь подъезд, который без лампочек. То ли праздник какой, то ли день рождения, это и без слов понятно. А пакет килограмма на полтора: рубли, двушки, копейки — в общей сложности 1 000 с мелочью. Ну точно копилку разбил. Не стал я это добро пересчитывать, просто отдал ему все и забрал пакет. «Ешь, — говорю, — пацан, на здоровье, только не лопни». Вернулся в пиццерию, и там выяснилось, что 50 рублей не хватает в пакете. Ну что ж, думаю, он, наверное, очень долго копил, так что вот тебе и от меня немного. Наслаждайся! © Kreagon / Pikabu

Уже более полутора лет играю в игру «Великий султан» на телефоне. В игре познакомилась со множеством людей, а с одной девочкой крепко сдружилась. И вот сегодня у нее день рождения. Я заранее выяснила ее адрес, а на днях узнала, чего бы ей хотелось из вкусностей. Утром, пока ехала на работу, заказала ей в Барнаул доставку шашлыка. Когда наконец курьер направился по указанному адресу, я ему позвонила и попросила поздравить девушку, которая будет принимать заказ, с днем рождения. Через несколько минут мне прилетает голосовое от счастливой обладательницы шашлыка, где она рассказывает, что курьер, судя по всему, заходил в магазин, потому что, поздравив ее с днем рождения, протянул ей «Сникерс» и сказал: «Это вам к чаю». Существуют же люди, которые приносят окружающим радость без всякой корысти и умысла. Он просто сделал мой день! © Unedica / Pikabu

Существуют же люди, которые приносят окружающим радость без всякой корысти и умысла. Он просто сделал мой день! © Unedica / Pikabu Знакомый мужа работает курьером. Как-то приносит он продукты клиентке, а та его не отпускает, приглашает с собой посидеть, выпить чая. Он отказывается: на работе, да и другие заказы могут поступить в любую минуту. Прощается и уходит. И женщина тут же ставит ему 4 звезды с комментарием: «Не удовлетворил все потребности клиента».

Каждую неделю к нам на работу заносят городскую газету с бесплатными объявлениями. Курьер — мужчина лет 35, глухонемой, ходит всегда угрюмый. Кто-то из коллег пытался его прогонять, кто-то просто недовольно воротит нос и сразу при нем выбрасывают газету в урну. Я старалась первой его встретить, улыбалась и всегда говорила: «Спасибо». Сегодня он впервые гнусаво и неразборчиво ответил: «По-жа-луй-ста» и скромно улыбнулся. Кажется, день прошел не зря. © Подслушано / Ideer

и скромно улыбнулся. Кажется, день прошел не зря. © Подслушано / Ideer Однажды я доставлял пиццу одной семье, и на меня едва не наехала моя собственная машина на дорожке, ведущей к дому. Я успел позвонить в дверь, прежде чем побежал к катящейся машине, чтобы остановить ее. Когда вся ситуация разрешилась, я посмотрел вверх и увидел, что вся семья уставилась на меня. И совершенно точно услышал, как они посмеялись над этим происшествием. © 6018674512 / Reddit

Заказали еду на работу. Открывается дверь, а там в полумраке стоит астронавт. Я чуть не поседела. Оказалось, курьер приехал на мотоцикле в полном обмундировании и даже забрало на шлеме не поднял. Часто в офисе вспоминаем эту ситуацию. Сейчас это смешно, а тогда я подумала, что у меня крыша поехала. © Анна Посвистак / Facebook

Живем на 5-м этаже, лифта нет. Как-то звонят в домофон, муж открывает, а курьера нет и нет... Наконец-то приходит, смеется и говорит: «Спасибо тому человеку, который у вас на этажах стулья поставил, я 3 раза останавливался посидеть». А у нас действительно кто-то вынес старые стулья и поставил на лестничных клетках, чтобы старички отдыхали, пока поднимаются. Курьеру лет 40 было. © Elena / AdMe

Всякий раз, когда в интернете делаю заказ на доставку суши, пиццы, одежды, подписываюсь именем и фамилией какой-нибудь знаменитости. Очень весело наблюдать за реакцией курьера: и себе настроение можно поднять, и ребятам из службы доставки. Последний раз курьер признался, что вся пиццерия попросила взять автограф у Юрия Шатунова. Поржали вместе с курьером, и я ему расписался на бланке заказа, чтобы людей не расстраивать. © Подслушано / Ideer

Я сейчас нахожусь на вахте, а жена с сыном дома. Где-то чуть меньше года назад «СберМаркет» начал осуществлять доставку по нашему адресу, и мы стали часто пользоваться услугами этого сервиса. Так вот, сегодня приходит курьер с доставкой продуктов и, отдав сумки, предлагает на обратном пути забрать пакет с мусором, если нужно. Когда жена мне рассказала об этом, я даже немного опешил, но курьеру спасибо. © Axillesus / Pikabu

Пришло мне СМС: «Ваш заказ будет доставлен курьером с особенностями слуха». Стал ждать заказ — и заснул. Очнулся от звука домофона, поднял трубку и услышал там мычание, типа как у гуля — чудовища из «Варкрафта». И так как мой домофон очень искажает звук, а я еще не до конца проснулся, я испугался. Стою в дверях, жду, пока ко мне поднимется монстр с моим медовиком. И вот двери лифта открываются, и я вижу перед собой невероятно миловидную девушку. А она подходит ко мне и показывает текст на телефоне: «Извините, можете дать мне воды и что-нибудь сладкое? Мне плохо». Я даю воды и, пока она пьет, понимаю, что единственное сладкое, что у меня есть, — это медовик, который я заказал. А из всех сладостей я больше всего люблю медовики. Но я взял свой пакет с доставкой и отдал ей торт. Для нее это было неожиданностью, она улыбнулась и мило поблагодарила. Короче, сижу без сладкого, но очень довольный почему-то. © arturdzivia / Twitter