14 курьеров, которые истории о своей работе могут хоть тысячу и одну ночь рассказывать
Иногда кажется, что работа курьера — это проще некуда. И правда: развози себе посылки да не думай ни о чем. Вот только на самом деле эти работники частенько влипают в настолько странные ситуации, что в них только безграничное терпение и отличное чувство юмора спасают. Чего только стоят клиенты, которые спускают деньги на удочке или с топором добывают их из собственного серванта.
Мы в AdMe.ru прониклись трудностями работы курьеров и зачитались историями об их радостях и горестях. А в бонусе вас ждет доказательство того, что даже одна случайная реплика от доставщика может зарядить позитивом на год вперед.
- Однажды у нас заказали самую большую пиццу буквально со всеми начинками, которые у нас были, только без анчоусов. В итоге она весила около 13 кг. Мы взвешивали, но точную цифру уже не помню. Парни казались почти удивленными, когда я приехал. Эй, если это вы так пошутить хотели, то не нужно было указывать свой адрес и номер карты. © Chris Ward / Quora
- Работаю курьером. Утро не заладилось, не поел. Выскочил из дома и поехал развозить заказы. Привез на один адрес несколько пар обуви. Открывает дверь девушка ангельской внешности, ухоженная, в квартире запах домашних котлеток, идеальный порядок. Передаю ей заказ, и тут так предательски начинает урчать живот от голода. Она, конечно же, услышала и выдает: «У нас на примерку 15 минут. А давайте я вас накормлю, пока все горячее». Пытался отказаться, но она ни в какую. Пока она все примеряла, я уминал эти божественные котлеты с пюре и салатом и думал о том, что такой, как она, купишь любую обувь, любую одежду, все! Лишь бы в доме были такой уют и вкуснейшая пища. До сих пор завидую ее мужу. © Подслушано / Ideer
- Как-то доставляла 3 коробки пиццы одной девушке. Так она привязала деньги к удочке, сбросила ее со своего 2-го этажа и велела оставить пиццу под дверью. © Emilia Rosa / Quora
- У заказчика не хватило налички в кошельке, чтобы оплатить доставку. Деньги лежали в запертом серванте, ключ он не мог найти. Тогда он взял топор и разрубил дверцу, чтобы открыть ее. © Андрей Ломакин / Facebook
- В свободное от работы время курьером подрабатываю. Мне сейчас деньги нужны. Так вот. Беру сегодня заказ, доставляю, закрываю в курьерском приложении. И понимаю, что облажался. Мне-то чаще всего заказы с безналом падают. А этот был с оплатой наличными, но я денег не взял и теперь ничего не докажешь. Очень расстроился. И вдруг... Заказчик сам меняет способ оплаты на безнал. С его счета деньги улетают, мне прилетают. Как же рад я был этому поступку. Я верю в хороших людей, и они есть. © Novoe.Utro / Pikabu
- Люди почему-то садятся в мою машину, думая, что я такси. Предлагают еще нормальные такие деньги за то, чтобы я их подвез. Простите, ребята: это запрещено политикой компании и опасностью того, что пицца может остыть. © Bakir Hajdarevic / Quora
- В далекой юности работала в зубной лаборатории курьером. То есть возила сначала оттиски зубов, потом металлические отлитые болванки, потом уже прокрашенные, и так до упора, пока металлокерамика не сядет идеально на подготовленную челюсть заказчика. Каждый раз, входя в кабинет и поздоровавшись, я по простоте душевной спрашивала: «А зубы куда?» Ответ был неизменен: «На полку!» © Алина Ботнар / Facebook
- А мне однажды дали чаевые в размере $ 300 просто за то, что я принес кофе. © Eastern-Archer-5690 / Reddit
- Работаю водителем-курьером в городской больнице. Один из филиалов находится в небольшом отдалении от основных точек. Съездила. Вернулась в основной пункт. Звонок:
— Алина, а вы рентгены не забрали.
— Все, что мне дали, я забрала. Значит, рентгенов не было в корзине с бумагами.
— Ну я еще не успела дописать, когда вы приехали.
— И? Я забираю все, что дают. Сама никого не ищу. Я спросила, есть ли что-то еще, мне ничего больше не дали.
— А вы и в пятницу не забрали!
— А я и в пятницу спрашивала о рентгенах. Не было.
— Ну, в пятницу я опоздала на работу... © m14alina / Pikabu
- Работаю курьером. Сегодня было несколько заказов в одном районе. Один из них в новостройке на отшибе. Я не нашел правильного пути и пошел по снегу, которого было по колено, с тяжелым боксом через стройку. А впереди были огни катка и на всю округу играл Синатра. Такой вот сюр. © Timofey_Lapshin / Twitter
- Подрабатываю курьером, разношу цветы. Звоню получателю букета перед доставкой для уточнения, дома он или нет.
— Здравствуйте! Антонина Петровна?
— Нет, это ее дочь, — отвечает бодрый голос старушки лет 70.
— Для нее букет. Куда привезти?
— Адрес такой-то. Ей сегодня исполнилось 95 лет.
— Ничего себе...
— Да-да, просто кошмар! — все такой же веселый и бодрый голос дочери именинницы. © royko666 / Pikabu
- Я как-то проработала 2,5 месяца курьером, за это время похудела на 2 размера. Тяжело было очень: целый день за рулем и на ногах, на работу выезжала в 6 часов утра, приезжала иногда после 10 часов вечера. Еще официально нельзя оправлять коробки весом более 23 или 25 кг, точно не помню. В реальности были коробки от 40–45 кг. Пару раз я даже с места сдвинуть их не могла, не то что поднять. Приходилось просить о помощи. Зато мышцы рук и ног накачала. Были и плюсы: к примеру, клиенты угощали кофе и выпечкой. Но такое случалось редко. Чаще попадались любители поскандалить и нажаловаться. Мол, коробку не той стороной поставили и так далее. © Юлия Александрова / AdMe
- Как-то 2 девушки убедили меня в том, что именно они мои клиентки. Да, чуть не сбежали с пиццей. Но испугались, когда я закричал им вслед, чтобы привлечь внимание, ха. © Bakir Hajdarevic / Quora
- Работаю курьером. И меня достали женщины, которые заказывают себе откровенно не тот размер, а потом со мной ругаются: «Размерный ряд неправильный, вы мне не то привезли». Как-то не выдержала, принесла одной примерить платье размера XL, а не S (как раз в багажнике от другой покупательницы осталось). Подошло. А она начала на меня орать, мол, это невозможно, ведь она «всю жизнь носит размер S». А потом адекватные женщины не заказывают себе это платье из-за плохих отзывов, дескать, размерный ряд неверный. © Подслушано / Ideer
Бонус: иногда курьер может обеспечить хорошим настроением на год вперед
- Заказала всякую косметику 29 декабря, в примечании к заказу добавила, что была бы крайне признательна за оперативность, так как хочется встретить Новый год красивой. 30 декабря звонок в дверь, открываю, там курьер. Он внимательно так посмотрел на меня и с некоторым упреком в голосе сказал: «Так вы же и так красивая!» И вручил заказ. Благодарна и за заказ, и за настроение! © Anastasia Grebenschikova / Facebook
А какие неповторимые истории, связанные с доставкой, случались у вас?
Поделиться этой статьёй