14 курьеров, которые истории о своей работе могут хоть тысячу и одну ночь рассказывать

Иногда кажется, что работа курьера — это проще некуда. И правда: развози себе посылки да не думай ни о чем. Вот только на самом деле эти работники частенько влипают в настолько странные ситуации, что в них только безграничное терпение и отличное чувство юмора спасают. Чего только стоят клиенты, которые спускают деньги на удочке или с топором добывают их из собственного серванта.