14 кулинарных экспериментов, которые обернулись полным провалом
Ежедневно тысячи кулинаров выкладывают в сеть фотографии блюд, большая часть которых выглядит так, будто их приготовили в ресторане. И каждый день тысячи людей со всего мира пытаются повторить эти произведения кулинарного искусства на собственной кухне.
AdMe.ru предлагает вам посмотреть на фотографии блюд, демонстрирующих, что не все эти попытки успешны. Далеко не все.
Спанч Боб уже не торт
Закажите у нас торт, говорили они, мы знаем свое дело, говорили они
Корпорация монстров
SOS
Кто сказал «Ктулху»?
Я художник, я так вижу
Я назвал этот шедевр «Утро понедельника»
Кто-нибудь, отговорите мою жену от участия в кулинарном конкурсе
Ничего особенного. Просто синяя... утка?
Я испекла печенье. Одно большое вкусное хрустящее печенье
По крайней мере, цвета совпали идеально
Просто груши были не того сорта
Когда ты Дед Мороз и заходишь уже в пятую квартиру
Я так и знал, что надо было просто съесть эти M&M’s
Фото на превью reddit, depositphotos