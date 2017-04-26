14 кулинарных экспериментов, которые обернулись полным провалом

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Ежедневно тысячи кулинаров выкладывают в сеть фотографии блюд, большая часть которых выглядит так, будто их приготовили в ресторане. И каждый день тысячи людей со всего мира пытаются повторить эти произведения кулинарного искусства на собственной кухне.

AdMe.ru предлагает вам посмотреть на фотографии блюд, демонстрирующих, что не все эти попытки успешны. Далеко не все.