14 крутых татуировок, за которыми скрывается целая история

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Иногда люди делают татуировки не ради красоты, а чтобы помнить о чем-то важном, и маленький нежный цветок на чьем-то запястье может оказаться символом победы над смертельной болезнью, а пара слов, написанных кривоватым почерком, — памятью об ушедшем отце. Посмотрите на эти тату, каждая из которых несет скрытый смысл, и улыбнитесь и погрустите вместе с нами.

AdMe.ru собрал фотографии татуировок, каждая из которых не просто картинка, а целая история.

«Я превратил ужасный шрам на моем плече в часть крутой татуировки»

«Моя дочь не верила, что я набью тату в виде ее рисунка. Но я сделал это»

«На одной вечеринке я напился и попросил другого парня сделать мне „шейное тату“. Утром я проснулся с этим. Вместо тату на шее он сделал мне рисунок моей шеи! Верни мне 17 долларов, болван!»

«Эта женщина потеряла дом во время урагана и работает на трех работах, чтобы восстановить его. На руках она сделала тату в виде плана дома как ежедневное напоминание о своей мечте»

«Я очень рада, что тату-мастер все-таки понял, чего я хочу. Вот мой эскиз и конечный результат»

«Я сделал эту татуировку, чтобы поддержать жену, которая переживает депрессию»

«Мой отец умер прошлой осенью, но его ладонь всегда у меня на плече»

«Я сделала это тату после того, как трансплантация сердца моему сыну прошла успешно»

«Этот дракон — символ того, что в 2011 году я смог бросить героин и остаюсь „чистым“ до сих пор»

«Мой отец умер неделю назад, и мы с сестрой приехали в наш родной город и сделали одинаковые татуировки в его честь»

«Моя первая татуировка: мамины слова „С тобой все будет в порядке“, которые она всегда говорит мне, написаны ее почерком»

«Я сделал эту татуировку в память о друге, который погиб в автокатастрофе. Он мог бы стать знаменитым гонщиком»

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А вы бы решились на татуировку?