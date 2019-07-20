14 человек, которые научат вас изящно осаживать хамов
К сожалению, никто из нас не застрахован от столкновения с хамством. Особенный разгул это явление получило с появлением интернета, когда люди стали выплескивать свой негатив по поводу и без, ощущая полную безнаказанность. Одни в ответ на оскорбление замыкаются в себе, другие отвечают тем же. Но есть и третьи, которые не готовы ни молчать, ни опускаться на уровень хама, и поэтому они используют самое мощное оружие — саркастический юмор.
Мы в AdMe.ru безгранично уважаем людей, которые сохраняют лицо даже в стрессовых ситуациях, и поэтому высоко оценили ироничные и при этом достойные комментарии пользователей, написанные в ответ на неприятные, невежливые и откровенно грубые посты.
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Какие из этих ответов показались вам наиболее удачными? Как вы сами обычно справляетесь с хамством в свой адрес в интернете и в жизни?