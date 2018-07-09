14 человек, которые не могут просто взять и оставить фото без комментария
У некоторых людей с фантазией и словарным запасом все настолько хорошо, что каждый комментарий из их уст — это перл. На любой фотографии, в любой ситуации они увидят что-то сумасшедше смешное и обязательно поднимут настроение всем вокруг.
AdMe.ru собрал комментарии людей, уровень красноречия в крови у которых намного выше, чем у всех остальных.
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Какой комментарий в этом списке заслуживает 1-е место за остроумие?
Фото на превью eastnews