14 человек, которые не могут просто взять и оставить фото без комментария

У некоторых людей с фантазией и словарным запасом все настолько хорошо, что каждый комментарий из их уст — это перл. На любой фотографии, в любой ситуации они увидят что-то сумасшедше смешное и обязательно поднимут настроение всем вокруг.

AdMe.ru собрал комментарии людей, уровень красноречия в крови у которых намного выше, чем у всех остальных.

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Какой комментарий в этом списке заслуживает 1-е место за остроумие?

Фото на превью eastnews

54 На склад!
5 Комментарии

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