14 комиксов о том, как по-разному ведут себя люди, выросшие в богатой и в обычной семье
Когда мы смотрим на богатых людей, то часто воспринимаем их как избалованных личностей, не знающих настоящую цену деньгам. Однако, если задуматься и задать себе вопрос: «А как они смогли добиться таких высот?», может оказаться, что мышление у нас немного отличается.
Мы в AdMe.ru частенько задумываемся, почему одним удается быть успешными, а другим приходится сводить концы с концами.
Человек из богатой семьи независимо от ситуации выбирает именно то, что он хочет
В обычных семьях понимают, что нарезанные продукты — это явная переплата
Люди, выросшие в семье с хорошим достатком, не беспокоятся, чем потчевать гостей
В большинстве обычных семей с недоверием относятся богатым соседям. Есть мнение, что этим они снижают свои шансы быть в достатке
Родители из богатых семей покупают вещи для детей по мере необходимости и по размеру
Люди из семей с хорошим финансовым положением проще относятся к деньгам и не торопятся делать импульсивные и ненужные покупки
Человек из обычной семьи понимает важность каждой профессии
В богатых семьях, как правило, не проверяют чек после покупок
В семьях с достатком рассматривают повышение на работе как возможность развиваться, а в остальных — необходимость больше трудиться ради новой зарплаты
Большинство людей из обычной семьи тратят на продукты даже больше, чем из состоятельной
В обычных семьях стараются лишний раз никого не беспокоить, особенно когда речь идет о здоровье
Люди из богатых семей не станут тратить время на попытки обменять или вернуть некачественный товар, а просто купят новый
Человек из обычной семьи часто считает, что он уперся в финансовый потолок и большего ему не дано достичь
В богатых семьях ценят свое время и готовы за это платить
Как вы считаете, в чем главное отличие человека, выросшего в богатой семье, от того, кто не мог похвастаться хорошим достатком?
Поделиться этой статьёй