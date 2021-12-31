14 комиксов о том, как по-разному ведут себя люди, выросшие в богатой и в обычной семье

Когда мы смотрим на богатых людей, то часто воспринимаем их как избалованных личностей, не знающих настоящую цену деньгам. Однако, если задуматься и задать себе вопрос: «А как они смогли добиться таких высот?», может оказаться, что мышление у нас немного отличается.



Мы в AdMe.ru частенько задумываемся, почему одним удается быть успешными, а другим приходится сводить концы с концами.

Человек из богатой семьи независимо от ситуации выбирает именно то, что он хочет

В обычных семьях понимают, что нарезанные продукты — это явная переплата

Люди, выросшие в семье с хорошим достатком, не беспокоятся, чем потчевать гостей

В большинстве обычных семей с недоверием относятся богатым соседям. Есть мнение, что этим они снижают свои шансы быть в достатке

Родители из богатых семей покупают вещи для детей по мере необходимости и по размеру

Люди из семей с хорошим финансовым положением проще относятся к деньгам и не торопятся делать импульсивные и ненужные покупки

Человек из обычной семьи понимает важность каждой профессии

В богатых семьях, как правило, не проверяют чек после покупок

В семьях с достатком рассматривают повышение на работе как возможность развиваться, а в остальных — необходимость больше трудиться ради новой зарплаты

Большинство людей из обычной семьи тратят на продукты даже больше, чем из состоятельной

В обычных семьях стараются лишний раз никого не беспокоить, особенно когда речь идет о здоровье

Люди из богатых семей не станут тратить время на попытки обменять или вернуть некачественный товар, а просто купят новый

Человек из обычной семьи часто считает, что он уперся в финансовый потолок и большего ему не дано достичь

В богатых семьях ценят свое время и готовы за это платить