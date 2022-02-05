14 комичных ситуаций, которые доказывают, что с языком шутки плохи

Иногда даже отличное знание языка не уберегает от неловких ситуаций за рубежом и в своей стране. Иностранцы, которые пока еще не познали все тонкости новой для себя речи; соотечественники, которые случайно оказались рядом в другой стране и отлично поняли то, что не должны были слышать, — такие казусы хоть и стыдно вспоминать, но зато потом они поднимают настроение и авторам историй, и их слушателям.