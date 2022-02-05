14 комичных ситуаций, которые доказывают, что с языком шутки плохи
Иногда даже отличное знание языка не уберегает от неловких ситуаций за рубежом и в своей стране. Иностранцы, которые пока еще не познали все тонкости новой для себя речи; соотечественники, которые случайно оказались рядом в другой стране и отлично поняли то, что не должны были слышать, — такие казусы хоть и стыдно вспоминать, но зато потом они поднимают настроение и авторам историй, и их слушателям.
Мы в AdMe.ru знаем, насколько неловко бывает, когда сказал что-то не то, но призываем на любые подобные ситуации смотреть с юмором.
- Мой муж — немец. Немного говорит по-русски. Как-то мы общались по скайпу, и он говорит: «Как мне тепло!» Я отвечаю: «Открой окно!» А он: «Но комар посещает меня!» © Подслушано / Ideer
- Британцы любят говорить «it’s a shame» или «such a shame». Вот и при первых разговорах со своей британской подругой Ханной я часто слышал от нее эту фразу в мой адрес. Фраза употреблялась примерно в таких беседах:
— Извини, не понял слово «А».
— Ох, it’s a shame, слово означает «В».
Гугл переводит эту простую фразу очень однозначно: «Это позор». Вдруг ты что-то не понял или не знаешь, тебе говорят: «Какой позор». Меня это дело стало раздражать. Да и до Ханны мне кто-то уже говорил про мой позор. Каково же было мое удивление, когда она мне сказала, что «it’s a shame» значит " как жаль". © EdokPechenek / Pikabu
- Мой парень наполовину финн, наполовину русский. По-русски говорит с детства, но не в совершенстве. Всегда умиляюсь его акценту и всяким изречениям и фразочкам...
«Мыть зубы», «шевелить утюгом» и «волосы дубом» — мои любимые. © Подслушано / Ideer
- Как-то я долго думал, что слово «испражнение» — это какой-то синоним к словам «упражнение» или «исправление», но оказалось, что это в более формальном виде «какать». © Hidejapanrus / Twitter
- У подруги муж иностранец, который говорит по-русски. Учился в Москве. Собрались к ее родителям куда-то в Сибирь. Она беременна, отправила его в кассы и сказала взять билеты в СВ. Объяснила, что это вагон с услугами. Так муж в окошке требовал вагон со слугами, пока она не пошла разбираться. © Подслушано / Ideer
- Живу не в России, встречаюсь с австралийцем. Он по-русски, соответственно, ни бум-бум. Дома готовлю более привычные ему блюда, но иногда душа просит родных вкусняшек. И вот вчера сварила компот из ягод, сижу пью. Парень пришел домой, открывает кастрюлю и выдает по-русски: «О, БОРЩ!» © Подслушано / Ideer
- Русский язык взрывает мозг теперь даже овощами — брокколи, ты когда решился стать женским родом?! Если я спрошу у своей жены из России, сможет ли она ответить, что правильно говорить «это вкусная брокколи»? © Hidejapanrus / Twitter
- Встречаюсь с иностранцем. Он родился и какое-то время жил в России, потом его родители вернулись в Европу. По-русски говорит отлично, но иногда возникают трудности с пониманием некоторых вещей. Как-то раз мы болтали по телефону, и от переизбытка нежности он мне говорит: «Ты такая милая и хорошая, моя собака!» До сих пор не понимает, почему «зайка» и «котик» — это нормально, а «собака» — не очень. © Подслушано / Ideer
«Как я мог всем рассказывать, что знаю русский, если не знал о некоторых базовых словах русского языка? Например, по-русски это называется „фломастер“, а по-японски звучит как „мастер ванны“»
- Довелось мне как-то пообщаться с итальянцами. Меня заранее предупредили, что они знают несколько фраз по-русски и очень любят вставлять их к месту и не к месту. В итоге при знакомстве я услышала: «Добрый день! Меня зовут Вико, а это Фонси. Мы тваришки!» После нескольких минут дикого смеха и выяснений оказалось, что никакие они не тваришки, а всего лишь товарищи. © Подслушано / Ideer
- Вчера в баре подсел иностранец и попросил оценить уровень его русского. Не знал, с кем связался, ибо сломался после первой же фразы «ухает неясыть — озимые взопрели». © xpitfire / Twitter
- Мамина подруга давно живет в США. Рассказала она однажды, что ее дочь до дома парень после кино провожал, ну они и пригласили его чаю попить. Сидят всей семьей, разговаривают, чаек попивают. Парень этот тоже о чем-то увлеченно рассказывает. Тут мамина подруга говорит своему мужу на русском, мол, засиделся паренек, пора бы уже ему... А он внезапно изрекает: «Я по-русски плохо говорю, но все понимаю». © Подслушано / Ideer
А расскажите нам свои истории, связанные с языковыми казусами!
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