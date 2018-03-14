14 нестандартных историй от женщин, которые нарочно не придумаешь

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Согласно исследованиям UKOM (United Kingdom Online Measurement), женщины в Великобритании в среднем тратят на соцсети на 4,8 млрд больше мобильного трафика, чем мужчины. И это неудивительно, ведь страсть слабого пола к онлайн-покупкам и естественная необходимость постоянно быть на связи со своими друзьями и родными ни для кого не секрет. Так же, как и их склонность обсуждать на разнообразных форумах всякие жизненные ситуации.

Частенько на подобных площадках можно найти жемчужины женской мысли, пропитанные неподражаемым юмором, житейской иронией и тонкой проницательностью. AdMe.ru собрал именно такие примеры. А в конце вас ждет самый настоящий сюжет для крутого фильма ужасов от одной из форумчанок и очередное доказательство того, что в каждой женщине есть все задатки великого детектива.

Пришли с мужем на курсы родительства для желающих усыновить ребенка. Преподаватель-психолог спрашивает будущих родителей, что будет явным основанием не брать ребенка. Встает одна очень активная женщина и говорит: «Если ребенок будет явно не похож на меня, например альбатрос! У нас в семье нет альбатросов». Половина аудитории заржала в голос, а вторая согласно ей закивала! Действительно, на альбатроса и я бы не согласилась.

Нашла в комоде дочкину малюсенькую футболку. Прикола ради надела ее на кота. О чудо! Этот шерстяной ублюдок перестал бегать по стенам, орать дурниной и вообще сделался нежным валенком. Оставила футболку на ночь — тихонько спал в моей кровати. Ни тыг-дык, ни воплей, ни ночного дожора. Теперь каждую ночь кот спит в футболке. А вместе с ним и вся семья.

Дружила с мальчиком из соседнего подъезда. Играли в семью. Я готовила ужин — «блюда» из подручных ингредиентов: песка, листьев, воды из луж. Потом заставляла его есть мой ужин, а когда он отказывался, возмущалась, мол, он меня не любит. С тех пор прошло уже лет 25, а этот мальчик уже в качестве моего мужа с той же неохотой ест мою стряпню. Говорит, что с тех пор мои кулинарные навыки не поменялись.

Были с подругой на свадьбе знакомой. Невеста бросает букет, и он прилетает совершенно не ожидавшей этого кореянке, стоявшей рядом с нами. На ее лице мгновенно отображается Error 404, и она вопросительно смотрит на нас. Подруга объясняет ей, что раз она поймала букет, то скоро выйдет замуж. И тут происходит нечто. Кореянка вдруг вскрикивает, бросает букет и начинает с истошными воплями его топтать. Вот это я понимаю husbandfree.

Я ненавижу слово «пупок». Для моих ушей оно хуже, чем скрип фломастеров, зубов и трение кусков пенопласта друг о друга. Муж не переносит слово «тяп-ляп». Эти два слова — табу в нашей семье. Когда настроения нет и хочется сказать что-нибудь гаденькое, я просто хожу и повторяю: «Тяп-ляп, тяп-ляп...» Он в долгу не остается: «Пупок, пупок».

Живем временно со свекровью. Недавно сидим с ней дома, муж на работе. Захотелось ей мороженого, приходит из магаза с двумя: мне тоже купила. Вечером муж в мусорном ведре увидел обертки и начал возмущаться, что ему не купили. Свекровь в растерянности, говорит, даже не подумала, что он тоже будет, ведь сладкое не любит. И муж, почти плача, выдает своей маме: «Дело не в мороженом! Я давно понял, что ты ее любишь больше, чем меня!» Два дня с нами не разговаривал. 33 года мужику...

Пошла как-то сделать маникюр к мастеру на дом — живет она на 5-м этаже 9-этажки. Захожу в лифт, со мной заходит кот. Я не знала, на какой ему этаж, поэтому приехала на 5-й и попыталась выгнать кота, но он начал на меня орать и бить лапой, не выпуская когти. Пришлось ездить с ним по всем этажам, начиная со 2-го, в итоге вышел на 8-м. Выслушав мою историю, мастер поржала: этого кота весь дом знает, всегда отправляют лифт с ним на 8-й этаж.

Когда моему ребенку исполнился год, нашла в интернете женщину — британку, молодую маму с годовалым сыном. Предложила ей сделку: она разговаривает по скайпу один час в день с моим ребенком на английском, а я с ее — на русском. Мне повезло, и она согласилась сразу же. Сейчас нашим детям по 6 лет, и они знают два языка в совершенстве.

С мужем познакомил меня его лучший друг. Этот друг — бабник еще тот, столько девочек красивых у него было. И вот однажды он начинает выпрашивать у меня номер телефона девушки — моей соседки. Я бухгалтер жилищного кооператива, поэтому контакты всех жильцов у меня есть. Девочка так себе — серая мышка, казалось бы, после всех тех принцесс ничего ей не светит, жалко ее, думаю, поматросит и бросит. После долгих уговоров сжалилась, дала ему номер. Итог: свадьба, дочке уже 5 лет, друг друга обожают.

Недавно меня поразили животные. У меня две чихуашки и миниатюрная кошка. Очень громко и сильно ругались с супругом. Старшая собака встала между нами и рычала на него, младший пес принес друга Гуся на это шоу, вцепился мужу в штанину и не подпускал ко мне близко. Кошка же ушла в другую комнату, села рядом с дочкой и начала мурчать, отвлекать ее, успокаивать и не подпускать в зону конфликта. После все трое сели вокруг меня, успокаивали, терлись и угрожающе рычали на мужа. Мои герои.

У меня есть мой личный стоматолог. Мои зубы он знает как родные. С ним мы прошли через кариес, брекеты, отбеливание, мои зубы для него — открытая книга. Однажды после лечения сложного зуба он вынес мне рекомендацию: воздержаться от потребления сахара, а я как раз собиралась в отпуск, решила, ничего страшного, он не узнает. И вот я на пляже в баре, заказываю долгожданную пинаколаду, беру ее в руки и тут: «Я же говорил воздержаться от сахара!» Короче, у него тоже отпуск был, и весь МОЙ отпуск все служащие отеля знали, что мне нельзя, а что мне можно, иначе суровый русский стоматолог будет в гневе.

Для меня счастье, приняв душ, надеть чистую пижаму и завалиться в постель с чистым бельем. Ничего приятнее в жизни не ощущала, и даже самое плохое настроение проходит.

Бонус: сюжет к новому фильму ужасов с женского форума

Всем привет, очень нужно ваше мнение, иначе я просто свихнусь! С моим парнем мы познакомились 2 года назад, сейчас 3 месяца живем вместе у него. Мне 23, ему 25. И вот проблема: в его двухкомнатной квартире, доставшейся по наследству, одна из комнат все время заперта. Стоит замок, и все. Причем оттуда доносится тихий, но явный шум работающего компьютера или что-то в этом роде. И периодически что-то постукивает о стекло. Я пыталась спрашивать — уводит разговор на другую тему или отшучивается. Ключа в доме нигде нет, щели под дверью нет, в окно заглядывать не вариант — 7-й этаж, если отключить ток во всей квартире, шум продолжается. При мне он туда не заходит. Меня эта непонятная ситуация просто бесит, поскольку я не знаю, что там, как это узнать и нужно ли вообще об этом спрашивать? Спать не мешает, но мне уже и на работе этот шум мерещится, настолько меня раздражает неопределенность. Что мне делать: смириться или как-то выудить правду? Что он скрывает и зачем?

И небольшая детективная история, которая доказывает, что с женщинами шутки плохи

В общем, очень хотела узнать, что за девушка увела у меня моего нового знакомого, с которым мы общались последний месяц. У него в друзьях и инсте ее не было, а я знала, что у нее необычное какое-то имя и что у них дружат родители. Короче я через «Сбербанк Онлайн» по номеру телефона посмотрела его отчество и узнала, как зовут его отца. Нашла его в фейсбуке, а у него всего 5 женщин в друзьях, и 2 из них с его фамилией, значит, родственницы. Проверила друзей у оставшихся 3, и из молодых баб с необычным именем были Агата и Инесса. Но у Агаты ава в свадебном платье, поэтому мы заходим к Инессе, потом переходим в ее инсту и находим там совместное фото голубков — ВУАЛЯ!

А у вас есть на примете истории, достойные оказаться в подобной подборке?