14 киноманов рассказали о вещах, после которых фильм хочется выключить и больше не включать
Каждый из нас в процессе просмотра фильма может найти проблему, которая напрочь портит впечатление от него. И пользователи сайта Reddit решили не оставаться в стороне и в отдельной теме поделились мнениями по этому вопросу.
AdMe.ru публикует для вас толковые замечания зрителей и надеется, что все киноделы заглянут в эту беседу и сделают правильные выводы.
- Когда персонаж, сделавший поспешные выводы после того, как услышал что-то без понимания контекста, становится двигателем сюжета. Это очень ленивый ход. © Tonythunder / Reddit
- Когда случается несколько сюжетных совпадений, которые никогда бы не случились в реальной жизни, и ты понимаешь, что сценарист делает все, что, черт возьми, он хочет. © jacksmack_an_Attack / Reddit
- Я любитель фильмов ужасов. Терпеть не могу, когда главные герои начинают принимать глупые решения, которые люди в жизни никогда бы не приняли. Такие поступки заставляют меня болеть за другую сторону в фильме. © TastyPork1 / Reddit
- «Подожди, я могу все объяснить! Но я не буду объяснять все сейчас, потому что это неудобно для сюжета. Поэтому я буду продолжать говорить, что могу объяснить, ничего при этом не объясняя». © Expert_Overthinker / Reddit
- До смешного красивый актерский состав. Даже «некрасивая» девушка в кадре красива. Она просто в очках. © j250ex / Reddit
- Когда я вижу, что кто-то несет кофе, и можно четко сказать, что чашки пусты. Сразу теряется атмосфера. © HairoftheDog89 / Reddit
- Экстремальная предсказуемость. Конечно, не каждый фильм должен быть суперудивительным, но, если создатели следуют одной и той же формуле, которую я видел в 100 других фильмах, я получу от этой картины меньше удовольствия, чем от той, в которой исследуется какая-нибудь необычная тема или нужно пошевелить мозгами. © P0ster_***bag / Reddit
- Меня сводит с ума, когда в фильме вся завязка истории превращается в 5-секундный диалог сразу после начальных титров. Например: «Дорогая, я так горжусь тем, что ты генеральный директор собственной компании. Я не могу дождаться, когда вернусь домой, чтобы встретиться с твоей семьей на Рождество. Надеюсь, я им понравлюсь!» © ta_507john / Reddit
- Не в каждую историю нужно включать любовные треугольники! © Nannamuss / Reddit
- Обычные люди с обычной работой, которые живут в огромных лофт-квартирах с бассейном и террасой на крыше в центре одного из самых дорогих городов мира. © Jitsu_apocalypse / Reddit
- Чудаковатая девушка в роли главной героини, которая сначала фрик, а затем «сияет ярче звезд», потому что просто снимает очки и надевает рубашку меньшего размера, после чего сразу становится популярной. © beajupiter / Reddit
- Почему приспешники всегда нападают на героя по одному? Они должны атаковать все сразу, чтобы повысить свои шансы! Обычно они слишком вежливы: «Сейчас ты атакуешь первым. Я атаковал первым в прошлый раз... Ты уверен? Ну спасибо!» © Taycore912 / Reddit
- Для меня это не совсем портит фильм, но я не выношу стереотип «плохой парень в истории всегда ест шумно и прожорливо». Я понимаю, для чего это делается. Но не хочу видеть это снова. © Tritriagain / Reddit
- В боевиках слишком уж трясут камеру, чтобы сделать сцену более напряженной, и часто обрезают кадр. Меня прямо тошнит. © SaucyJammies / Reddit
А какие сцены в фильмах вы бы рекомендовали создателям поправить?
AdMe/Народное творчество/14 киноманов рассказали о вещах, после которых фильм хочется выключить и больше не включать
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