14 изобретений, которые делают привычные нам вещи невероятно крутыми
Как известно, нет предела совершенству, и самые обычные вещи, к которым мы все привыкли, можно немного доработать, чтобы они стали еще удобнее. Наверное, каждый мечтал о том, чтобы мяч для пинг-понга никогда не улетал, по пирожку можно было определить его начинку и повсюду висели дозаторы с бесплатным кремом от солнца.
Мы в AdMe.ru собрали несколько таких вещей, которые совсем немного кто-то изменил — и получилось гениально.
Можно сделать заказ по пути в кафе, а потом без очереди забрать уже готовую горячую пиццу на этой стойке
Каждая станция метро в Гонконге имеет свой цвет, поэтому нужную остановку легко найти, даже если ты не знаешь язык
Пожарные машины маленького размера. Такие могут проехать даже по узкой улочке
Стол для пинг-понга для тех, кто слишком часто теряет мяч
На велопарковке есть набор инструментов на случай, если в дороге потребуется небольшой ремонт
В этом тракторе есть регулировка подвески сиденья по весу
В застежке этого рюкзака есть свисток на случай, если нужно будет привлечь к себе внимание на прогулке поздней ночью
Благодаря этому пульту в ресторане можно попросить счет, отменить заказ или просто позвать официанта
На каждом чебуреке написано, какая внутри начинка
В рулоне туалетной бумаги спрятан еще один маленький рулончик
Этот дозатор с бесплатным солнцезащитным кремом висит у входа в зоопарк. Заботливый подход к клиентам
На карточке посетителя госпиталя спустя 12 часов появляется водяной знак «стоп» и пропуск становится недействительным
В этой инструкции есть пункт о том, что нужно передохнуть и выпить освежающий напиток
У этого искусственного цветка есть засохшие листья, чтобы растение выглядело более натурально
Фото на превью AmericanActionHero / reddit