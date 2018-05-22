14 изобретений, которые делают привычные нам вещи невероятно крутыми

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Как известно, нет предела совершенству, и самые обычные вещи, к которым мы все привыкли, можно немного доработать, чтобы они стали еще удобнее. Наверное, каждый мечтал о том, чтобы мяч для пинг-понга никогда не улетал, по пирожку можно было определить его начинку и повсюду висели дозаторы с бесплатным кремом от солнца.

Мы в AdMe.ru собрали несколько таких вещей, которые совсем немного кто-то изменил — и получилось гениально.

Можно сделать заказ по пути в кафе, а потом без очереди забрать уже готовую горячую пиццу на этой стойке

Каждая станция метро в Гонконге имеет свой цвет, поэтому нужную остановку легко найти, даже если ты не знаешь язык

Пожарные машины маленького размера. Такие могут проехать даже по узкой улочке

Стол для пинг-понга для тех, кто слишком часто теряет мяч

На велопарковке есть набор инструментов на случай, если в дороге потребуется небольшой ремонт

В этом тракторе есть регулировка подвески сиденья по весу

В застежке этого рюкзака есть свисток на случай, если нужно будет привлечь к себе внимание на прогулке поздней ночью

Благодаря этому пульту в ресторане можно попросить счет, отменить заказ или просто позвать официанта

На каждом чебуреке написано, какая внутри начинка

В рулоне туалетной бумаги спрятан еще один маленький рулончик

Этот дозатор с бесплатным солнцезащитным кремом висит у входа в зоопарк. Заботливый подход к клиентам

На карточке посетителя госпиталя спустя 12 часов появляется водяной знак «стоп» и пропуск становится недействительным

В этой инструкции есть пункт о том, что нужно передохнуть и выпить освежающий напиток

У этого искусственного цветка есть засохшие листья, чтобы растение выглядело более натурально