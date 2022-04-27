14 историй, в которых эгоистичные поступки маскируются под родительскую любовь

Здорово, когда родители поддерживают своих детей и любят просто так. Но увы, иногда родительская любовь дается с условием. В детстве это «учись на одни пятерки» или «молодец, помыл посуду». Во взрослом возрасте список требований и претензий растет. Творческая работа даже с хорошей зарплатой — ты бездельник. Можно еще и супруга критиковать, а также одежду и хобби — список придирок бесконечен.