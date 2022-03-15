14 историй с такой непредсказуемой концовкой, что любой сценарист будет зубами скрипеть от зависти

Многие из нас ищут яркие истории в кино или книгах. Но нашим сегодняшним героям повезло больше остальных, ведь они сами поучаствовали в сюжетах с такими концовками, что хоть сейчас снимай и выпускай на большие экраны.

Мы в AdMe.ru аплодируем тем, кто не побоялся опубликовать такие вот случаи в сети. И поэтому в очередной раз собираем все их в одном месте, чтобы увековечить для потомков.

Моей дочери 4 года. На днях вечером сидела у зеркала, мазала лицо кремом. Дочь спросила, для чего я это делаю. Я ответила, для того, чтобы быть красивой. Она внимательно посмотрела на меня и выдала: «Так не помогает же!» © Подслушано / Ideer

Еду сегодня в автобусе, рядом женщина села. Достает телефон и звонит мужу. Далее разговор:

— Да, милый, освободилась пораньше, скоро буду. А ты чего такой веселый? А что за праздник? В смысле у тебя сын родился?!

Я аж хрюкнула от неожиданности. И радостно, и страшно за мужика. © Chertila.87 / Pikabu

— Да, милый, освободилась пораньше, скоро буду. А ты чего такой веселый? А что за праздник? В смысле у тебя сын родился?! Я аж хрюкнула от неожиданности. И радостно, и страшно за мужика. © Chertila.87 / Pikabu Когда мне было лет 12–13, я увлекся телефонными розыгрышами. Неоднократно звонил своей учительнице в школу, и, поскольку я плохо умел маскировать голос, она знала, что это я. Так она позвонила в телефонную компанию и сообщила, что я преследую ее, и телефонная компания оповестила моих родителей об этом. Оглядываясь назад, я признаю, что был неправ, и мне очень стыдно. © savanahoohnana / Reddit

Однажды ко мне на работу зашел мой дядя, чтобы поздороваться. Но я его давно не видел, а он за это время успел отрастить бороду. Поэтому я подошел к нему как к обычному покупателю и спросил: «Здравствуйте, чем я могу вам помочь?» Потом я понял, кто это, и у меня сердце прямо сжалось от смущения. © unknown author / Reddit

Я курьер и кассир в продуктовом магазине. И однажды получил кучу денег, когда помог одному парню донести все до его машины. Оказывается, он был генеральным директором довольно крупной компании (не помню какой). © Daewei_OTuell / Reddit

Весь вечер я читал короткие страшилки, пока за окном лил дождь. Последняя история была о том, как кто-то потянулся, чтобы включить свет в комнате, и наткнулся на холодную, липкую руку. Я (с опаской) наклоняюсь, чтобы включить прикроватную лампу, но меня ударяет из-под стола что-то холодное и мокрое. Я быстро отдергиваю руку и почти выпрыгиваю из постели от страха. Оказывается, это был мой кот, промокший насквозь и крайне раздраженный тем, что он попал под дождь. © Grim33p3r / Reddit

Болтаем с женой сегодня:

— Слушай, а в какой момент наших отношений ты поняла, что влюбилась что и я тот самый единственный?

— Однажды, когда мы душ принимали, я боялась, что вода мою тушь с бровей смоет и ты такой скажешь: «Черт, а где твои брови?» Я смотрю на тебя, ты на меня, а на твоем лице даже удивления нет, смотришь как всегда. Ну тогда и поняла, что все, попала. © NeBudite / Pikabu

Не совсем моя жизнь, но мой сосед по комнате в колледже хотел стать известным актером. У него родилась дочь от одной девушки. Через пару дней после выпускного. Этот парень уехал в деревню и никогда не интересовался ребенком. 20 лет спустя его дочь стала актрисой и даже играет главные роли. © dougiebgood / Reddit

Месяц назад мы с моей сестрой пошли в магазин одежды. Сестра небольшого роста, женственная, красивая девушка. Стоит и примеряет джинсовую куртку. Тут какой-то малыш отходит от своей матери, подходит к моей сестре и смотрит на нее ангельскими глазами. Мы стоим, молча умиляемся, и тут он выдает с такой наполовину вопросительной интонацией: «Папа?» © turbid.knave / Pikabu

Сидим с женой смотрим сериал. А там обсуждают, что в браке супруги часто хранят друг от друга какие-то секреты и из-за этого рушатся отношения. Вот я ее и спрашиваю шутки ради: «А что ты от меня скрываешь?» Такой покрасневшей я ее никогда не видел. Сказала, что ничего не скрывает, просто вопрос был неожиданным. Но что-то мне подсказывает, что есть какие-то тайны. © Riviero / Pikabu

Иду по бетонной тротуарной плитке и считаю, сколько плит всего. Дорожка длинная. «81, 82, 83...» — считаю у себя в уме, и вдруг меня обгоняет парень. Разворачивается, начинает идти задним ходом и спустя 5 секунд произносит:

— Чувак, их 216.

Развернулся и быстром шагом свалил в закат. Теперь я понял, почему люди злятся, когда им спойлерят. © KycokDe***** / Pikabu

В клубе пошла в туалет. Сижу и вижу: снизу в унитазе включилась подсветка. Я прям опешила от таких технологий, думаю: «Вау, какой-то датчик стоит, не встречала такого!» Оказалось, я уронила телефон в унитаз и он светил, пока я делала свои дела. © lyasheva / Twitter

В принципе я подозревала, что со своим щуплым телосложением на 20 не тяну, а моему парню не раз говорили, что густая борода и 120 кило делают его куда взрослее 25. Но к вопросу риелтора «Это ваша дочь?» мы все равно оказались не готовы. © Подслушано / Ideer

Муж конкретно подсел на компьютерные игры. Боролась всеми методами. И ругалась, и интересовалась — ничего не помогало. Смирилась. Тут решила установить себе Sims. Ну, думаю, посижу поиграю, чтобы понял. Сидела несколько дней подряд за компом после работы: посуда немытая, поесть сам разогрей, не лезь ко мне. Так он вместо того, чтобы обвинить меня, радуется ходит, не отвлекает и вообще спокойный как удав. Обидно. © Подслушано / Ideer