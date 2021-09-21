14 историй, после прочтения которых хочется закрыть лицо ладошкой, словно статуя Каина в саду Тюильри

Иногда смотришь на то, что вытворяют люди вокруг тебя, и возникает желание сделать фейспалм, так как тебе становится стыдно за их поведение. Каждый из нас попадал в неловкие ситуации в самом неожиданном месте, краснел от смущения, хотел испариться и забыть произошедшее как страшный сон.

Мы в AdMe.ru наткнулись на истории людей, у которых день, кажется, не задался с самого начала. Но мы даже не знаем, смеяться или плакать, прочитав их.

Стою жду автобус. Боковым зрением вижу, как у дверей магазина плашмя падает парень. Бегу к нему, начинаю его звать, тормошить, а он как деревянный. Прошу помощи у прохожих, а все смотрят на меня как на дуру. Я уже на взводе, требую скорую. Короче, я пару минут трясла манекен. Пора проверить зрение. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

Когда мне было 16, я пошла в аквапарк со своим дядей и двумя младшими двоюродными братьями. Я была в обычном бикини и купалась в нескольких бассейнах с кузенами около 40 минут. Затем мы пошли на большую горку. Стоя в очереди на горку, я услышала смех подростков сзади. Обернулась и увидела, что один из них указывает на меня. Посмотрела вниз — у меня на ногах клочки мокрой туалетной бумаги. Когда я была подростком, всегда клала туалетную бумагу в нижнее белье. Должно быть, я сделала это автоматически и забыла, что на мне купальный костюм. © orangepun-king / Reddit



Вышла с работы, на улице сильный ливень, а я без зонта. На банковской карте ₽ 700, но на следующий день должны выдать зарплату. Решила вызвать такси на последние деньги, сажусь, еду. В конце поездки, прямо перед оплатой, у меня снимают с карты деньги за месячную подписку на Netflix. Было крайне неловко сидеть в такси и обзванивать друзей в поисках денег. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

На втором году обучения в старшей школе я был влюблен в одноклассницу. У нас накануне Дня святого Валентина можно было заплатить $ 10 за то, чтобы школьники-волонтеры спели в классе песню для любого, кого вы выберете, и подарили ему открытку. Я решил воспользоваться этой возможностью и заказал для своей одноклассницы песню. В тот же день я рассказал своему другу об этом, а он рассмеялся и сообщил мне, что у девушки есть парень из старших классов. На следующее утро я объяснил ситуацию своему другу, который участвовал в программе, а он после того, как перестал смеяться, сказал мне, что уже нельзя ничего отменить. В класс вошли трое парней, объявили, для кого послание, и начали петь. А она покраснела, думая, что это поздравление от ее парня. Они вручили ей карточку, на которой я написал свое имя, и ее лицо стало багровым. Она посмотрела на меня. Все, что я мог сделать, — это пожать плечами. © chuy1530 / Reddit

Есть выражение «Утро добрым не бывает». Недавно я испытала на себе его убийственную силу. Был ответственный день, я встала в приподнятом настроении, так как давно ждала этого события. Надела сапоги, платье и шикарную меховую белую жилетку. В общем, при полном параде была. Подхожу к пешеходному переходу у офиса, и тут из мимо проезжающей маршрутки в меня летит беляш. Жирный, весь в масле беляш! На мою белую жилетку, о которой я мечтала несколько лет. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

Я был в магазине Target с отцом и пошел искать то, за чем мы пришли. Потом подбежал к отцу сзади, шлепнул его по мягкому месту и кинул свои вещи в тележку. Но, обойдя его спереди, я понял, что это не мой папа. Извинился и сказал мужчине, что подумал, будто он мой отец, схватил свои вещи и убежал. А теперь худшая часть этой истории. Мне было 17 лет, когда это произошло. © abiwoods101 / Reddit

Поленившись переодеваться, ушла из спортзала в свободных трениках и колготках. Стою на светофоре — идет мой троллейбус. Стартанула, как только загорелся зеленый. Бегу, машу троллейбусу и пассажирам, как вдруг чувствую, под ногами что-то мешается, прямо запинаюсь за какую-то штуковину! Ногами ее отталкиваю и отчаянно пытаюсь успеть в свой транспорт. Благополучно залетаю в троллейбус и ловлю на себе шокированные взгляды. Опускаю глаза, а я в одних колготках. Этой штуковиной были мои штаны. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

Я работал официантом в кафе колледжа. Когда моя коллега проходила по залу, я увидел, как что-то длинное и красное выглянуло из штанины ее брюк. Затем эта штука упала на пол, но она этого не заметила. Я понял, что это трусы. И посетители точно обратили на это внимание. Когда она добралась до кухни, я шепнул ей: «Девушка, ваше нижнее белье выпало из штанов у 24-го столика». Она побежала, быстро взяла трусы и сунула в сумку. Оказывается, этим утром она постирала белье, вытащила джинсы из сушилки и в спешке натянула их, не заметив ничего лишнего в штанине. © MeeAnddTheMoon / Reddit

Первый день знакома с парнем (друг знакомой), были вместе на забеге. Заговорили о чтении, сказала, что читаю Ремарка на немецком. Он спросил: Эриха или Марию. Я замялась и перевела тему. Доперло через часа 4. © Владлена Скубиш / Яндекс.Кью

Недавно подкачало зрение — пошел вытирать лужу из колы, воды и семечек. Взял вроде бы тряпку, да оказались трусы девушки, которая была мне симпатична. Вот так вот. А народу было много, и видели все, да промолчали многие. © Данат Нурмагамбет / Яндекс.Кью

Один из моих друзей недавно купил iPhone. Через пару дней использования мой друг пожаловался, что плохо слышит собеседника во время разговора. Он подумал, что с телефоном возникла какая-то проблема, и показал его мне. Я не смог разобраться и предложил ему сходить в магазин Apple поблизости. Он пошел в магазин и рассказал о своей проблеме. Проверив телефон, парень из Apple странно посмотрел на моего друга и вернул ему телефон. Мой друг поинтересовался, в чем же была проблема? Парень из Apple ответил: «Пожалуйста, снимите пластиковую пленку с телефона». © Aditya Gund / Quora



Моя племянница приехала ко мне в гости несколько месяцев назад. Она хотела поиграть с моим смартфоном. «Могу ли я отправлять сообщения твоим друзьям?» Конечно, сказал я. Она уже делала это и отправляла просто смайлы моим ближайшим друзьям. На этот раз она перешла на следующий уровень. Она отправила сообщение «кака» всем моим контактам. Среди них была девушка, с которой я ходил на свидание, но больше не общался, потому что она меня отвергла. Представьте, что вы не разговариваете с кем-то целый год, а затем получаете от него сообщение «кака». Я чуть со стыда не сгорел. © Raoul Kohler / Quora

Как-то я опаздывала на работу и вызвала такси. Выбегаю из парадной, плюхаюсь в машину возле подъезда. Пристегнулась, поворачиваю голову к водителю, а у него глаза как блюдца стали. Сказал, что не такси, посмеялись. Выхожу, а к машине баба приближается, краснеет и орет что-то во весь голос. Сразу понятно — жена. Я смотрю, уже такси подъехало, быстренько ретировалась. Ух, досталось же тебе, наверно, дяденька. Извини, мужик! © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

Я работаю на ресепшене отеля. Заканчиваю регистрировать парня лет 20, выдаю ему ключ-карту. И тут он внезапно говорит: «Я очень польщен, но я женат». Я отвечаю: «Мне очень жаль, сэр, но я не совсем понимаю, о чем вы говорите». Парень продолжает: «Ничего страшного. Не надо смущаться, просто дайте мне новую ключ-карту». Я: «Честно говоря, сэр, я действительно не понимаю, о чем вы говорите». Парень: «Вы привлекательная женщина, вообще без обид. Но, как я уже сказал, я женат, и мне не нужны такие искушения». Тогда я наконец понимаю, что происходит. Когда я записывала пароль от Wi-Fi на конверте от ключа-карты, парень подумал, что я пишу свой номер телефона. Я: «На самом деле я написала здесь пароль от Wi-Fi». Лицо парня сразу становится багровым, и он говорит: «Ой». Я вручаю ему ключи, чтобы он увидел пароль, он быстро берет их и уходит, не сказав больше ни слова. © Catona / Reddit