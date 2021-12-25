14 историй от женщин, которые на горьком опыте убедились, что красота требует жертв

Посвятить время себе — особый ритуал для женщин всех возрастов. Поход в спа, парикмахерскую или салон красоты — это всегда маленький праздник. Однако порой даже простая стрижка или маникюр могут пойти не по плану, оставляя неприятный осадочек на душе.