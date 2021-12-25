14 историй от женщин, которые на горьком опыте убедились, что красота требует жертв
Посвятить время себе — особый ритуал для женщин всех возрастов. Поход в спа, парикмахерскую или салон красоты — это всегда маленький праздник. Однако порой даже простая стрижка или маникюр могут пойти не по плану, оставляя неприятный осадочек на душе.
Не зря говорят, что красота требует жертв. В этом на собственном опыте убедились героини сегодняшней статьи AdMe.ru и высказали все, что они думают о мастерах бьюти-сферы.
- Вряд ли мужчины понимают, на что готовы женщины ради красоты. Я вот, например, за шампунем езжу через полгорода и еще минут 10 иду вдоль кладбища. © _nebonebo_ / Twitter
- У меня есть клиентка, с которой мы отращивали брови 2 года, боролись за каждый волосок. А в прошлом месяце она не успевала ко мне и сходила в другой салон. Там ей все выщипали и сделали ламинирование, после которого брови отвалились. Я плачу. © Maria_Potekho94 / Twitter
- Сделала маникюр в новом салоне, и мне там так испортили ногти, что уже 2 недели как сняла гель, а ногти не растут, ломаются, крошатся. Их даже пилить больно. © Serikava / Twitter
- Пошла со своей подругой в спортзал. У нее лишний вес, но она пытается измениться. Когда мы пришли в тренажерку, единственное, что я видела, — это девушек, которые смеялись и осуждающе смотрели на мою подругу. © miss-snrub / Reddit
- Каждый раз я бегу к косметологу с такой детской радостью, думая, что мы же будем делать красоту. А потом лежу с мыслями: «Кошмар, я же сама пришла на эти процедуры своими ногами». © my__copy / Twitter
- Лет 15 назад я пупок проколола, результат сфотографировали и выложили в соцсети. И еще меня на снимке отметили. Разглядывая фото, я заметила, что на пупке длинный черный волос. Ну не знала я, что он там есть. Спасибо, конечно, я его сразу выдрала, но лучше б мастер сама это сделала до того, как фоткать и позорить меня. © zaleteli / Pikabu
- Однажды я пошла на восковую эпиляцию. Это был мой первый визит в салон, и я увидела, что мастер использует полоски повторно. А также вытирает руки полотенцем, которое не меняется от клиента к клиенту, к тому же у нее не было дезинфицирующего средства. Я ничего не сказала, но поклялась, что ноги моей не будет в этом салоне. © Tejas Vartikar Chauhan / Quora
- Моя подруга решила перекраситься из брюнетки в блондинку. Для преображения выбрала известный в городе салон. Мы были в парикмахерской очень долго, пока ее осветляли. В итоге цвет получился настолько ужасным, что пришлось сделать короткую стрижку. Раньше волосы были до поясницы. Она много плакала. © Plankton-Local / Reddit
- Мастер заплела мне примерно 10 косичек, а затем ушла с фразой: «Я скоро вернусь». Ее не было 3 часа, я все это время сидела с недоделанной прической. © justpeachyhair / Twitter
- Мастер стрижет меня и комментирует: «А у вас красивый цвет волос!» Пауза, а затем добавляет: «Там, где нет седины». После этих комментов почувствовала себя древней, а мне всего 47 было. Больше я в тот салон не ходила, хотя стригла девица реально хорошо. Но лучше бы молча. © KymcoSuper8 / Pikabu
- «Усики убираем?» — спросила меня мастер, хотя пришла я наращивать ресницы. Лежала и думала, что ж у меня там за усищи, почему раньше все молчали. Бедный муж, столько лет терпит мои усики. Пару недель потом в зеркале смотрела на них и сомневалась. А ведь это были обычные светлые волосики над губой. © victory509 / Pikabu
- Пошла я как-то на стрижку к местному мастеру, известному на весь город. Куча пафоса, запредельная сумма за окрашивание на тот момент, очередь на несколько месяцев вперед. Решил он мне AirTouch зафигачить. Итог: после первого же мытья головы волосы просто сыпались клочьями. Даже у меня не получилось их так спалить в свои 19 лет самым жестким и дешевым осветлителем. Вынесла из этого единственный плюс: наконец пришлось отрастить свой родной цвет, хожу и радуюсь теперь. © Vittoria2603 / Pikabu
- В салон пришла девушка с роскошными волосами до попы, попросила подстричь 5 см. Парикмахер подстригла криво. Когда девушка вежливо попросила исправить ситуацию, мастер молча схватила машинку, срезала еще сантиметров 20 до лопаток. Клиентка замерла от неожиданности, а потом выдыхает и с улыбкой на лице говорит, что всю жизнь мечтала состричь эти волосы, но рука не поднималась да и все отговаривали, а теперь, похоже, ее мечта осуществилась. Довольная садится ко мне в кресло, и мы решаем подстричь еще немного короче. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Однажды я решила сходить на маникюр к новому мастеру. После завершения процедуры девушка попросила сделать пару фото моих ногтей. Я разрешила, мне ж не жалко. А она тут же достала бритвенный станок и попыталась сбрить мне волосы на пальцах. Мол, чтобы фото лучше получилось. Спасибо тебе, добрая девушка, за еще один комплекс. © Kevinuq48 / Pikabu
А на какие жертвы вам приходилось идти ради красоты?
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