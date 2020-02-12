14 историй от женщин, которые могут похвастаться незаурядным чувством юмора

В мой день рождения с 2 друзьями пошли в кальянную. Я фотограф, и мне очень приглянулась девушка, которая нас обслуживала: короткая стрижка, внешность прямо инопланетная, татуировки, пирсинг. Ну просто невероятно кайфовая! Когда мы уходили, решила подойти и пригласить на съемку: «Девушка, я фотограф. Ваша внешность мне показалась очень интересной. Хочу предложить вам съемку». Девушка с недоумением смотрит на меня и отвечает: «Я вообще-то парень, меня Лев зовут». © Подслушано

Ехала в маршрутке и задумалась, выйти за шавермой или нет. И тут какая-то бабка в глаза мне смотрит и говорит: «Do it!», а потом еще раз громче: «DO IT!!!» Ну, думаю, ничего себе, какая бабка-мотиватор, точно знак свыше, надо покупать. А она, оказывается, просила форточку закрыть. «Дует» говорила... © tylersbestfrenn / Twitter

В детстве я была очень наглым ребенком и, как и все дети, подбирала всякие фразочки у взрослых. Возвращаюсь я как-то из школы и прошу маму налить мне чая, а она мне отвечает, конечно же, в шутку: «У нищих слуг нет». На следующий день учительница попросила меня протереть доску на перемене — и ясно, что я ответила. Однако она не оценила мое чувство юмора, и вечером мы с мамой сидели у директора и уже смеялись втроем. Мама меня не ругала. © Подслушано

Маршрутка какое-то время едет с открытой дверью, и вот водитель ее закрывает.

Пассажирка: «Оставьте открытой, жарко очень».

Водитель: «Вдруг выпадет кто-нибудь»?

Пассажирка: «Открывайте, я за него заплачу». © zum_ka / Twitter