14 историй от женщин, которые могут похвастаться незаурядным чувством юмора
Вы замечали, что женщины — отличные рассказчицы? Незамысловатые истории, обрамленные их неподражаемым чувством юмора и остроумием, обретают особый шарм и вызывают желание вновь и вновь пересказывать их всем своим знакомым.
Мы в AdMe.ru с особым трепетом и любовью относимся к любым удачным и по-настоящему комичным высказываниям и зарисовкам, которыми миллионы людей делятся в сети ежедневно. И все же особое место в нашем рейтинге занимают именно те из них, которые пропитаны обворожительной легкостью и непосредственностью, присущей именно прекрасному полу.
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Случай на работе. Заходит мужчина, подходит ко мне:
— Девушка, здравствуйте!
— Здравствуйте!
— Вы такая красивая. Можно позвать вас замуж?
— Ну позовите.
— Ну позову как-нибудь.
И УХОДИТ. В смысле? Эй! © NatashaChernika / Twitter
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В детстве я была ходячей катастрофой. Наверное, ни один день не проходил без происшествий разного уровня бедствия. Но больше всего запомнилось одно комбо, когда мы с мамой приехали в ТЦ и я сначала на входе врезалась в стекло с жутким грохотом (ладно хоть не разбилось), а потом в первом же магазине громко закричала маме: «Смотри, какой манекен страшный!», а это оказалась продавщица, которая так замерла, что не отличишь. Стыдоба...
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Когда мужчина говорит мне, что ищет «НАСТОЯЩУЮ ЖЕНЩИНУ», я впадаю в панику, потому что на самом деле я — три совы в плаще, и он не должен об этом узнать! © Mimiification / Twitter
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Как-то раз за одно посещение мне сделали сразу несколько стоматологических операций. Все закончилось, я вышла на улицу и ждала такси, когда какой-то парень присвистнул мне. Ну я и улыбнулась, выпустив изо рта целый ручей крови. © UnburntWitch / Twitter
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Недавно уезжала в гости к родителям в другой город, а когда вернулась домой, обнаружила повсюду белые волосы. Молча собрала вещи, пока муж на работе, и в слезах поехала обратно. Но на 4-м часу пути до меня вдруг дошло, что в темный я перекрасилась, когда была у родителей, а по жизни я натуральная блондинка. Вернулась с опозданием. Сказала ему, что мама просила задержаться.
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Однажды ехала в метро. А у меня на сумке брелок в виде мешочка с желтыми шариками внутри. И так вышло, что шарики выпали и укатились в другой конец вагона. Мне было лень вставать, так что решила на выходе поднять. Проходит максимум минута... и тут они катятся обратно прямо в руки через весь вагон (хотя они прилично так откатились). Я со спокойным видом поднимаю, продолжаю сидеть. Старушка напротив чуть ли не креститься начала. © Подслушано
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В детстве родители предупреждали меня, что мужчине нужно только одно и чтобы я была осторожна. Ну вот, мне уже 28 лет, и неожиданно выяснилось, что мужчине нужно только поспать, посмотреть видео на YouTube и поесть, а «только одно» надо чисто мне... © Yuriy8 / Pikabu
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Подхватили ОРВИ: нос заложен, голос пропал. Голос пропал! Муж греет мне темное пиво с медом и имбирем и глумится: «Не повышай голос на мужа!» Сыновья издеваются: «Что-то так тихо в последнее время, как будто уши заложило». Блин, так обидно, когда хочешь сказать что-то умное, а вместо этого шипишь, как кобра. Я вылечусь и оторвусь. Включу караоке и буду орать Шевчука. © Подслушано
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В детстве носила гигантские очки. Естественно, когда пошла в школу, меня начали дразнить. Особенно выделялся один толстый мальчик, а я была очень тактичной и не могла сказать ему, что он толстый. Когда он в очередной раз довел меня, за меня это сделала учительница. © Подслушано
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В мой день рождения с 2 друзьями пошли в кальянную. Я фотограф, и мне очень приглянулась девушка, которая нас обслуживала: короткая стрижка, внешность прямо инопланетная, татуировки, пирсинг. Ну просто невероятно кайфовая! Когда мы уходили, решила подойти и пригласить на съемку: «Девушка, я фотограф. Ваша внешность мне показалась очень интересной. Хочу предложить вам съемку». Девушка с недоумением смотрит на меня и отвечает: «Я вообще-то парень, меня Лев зовут». © Подслушано
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Ехала в маршрутке и задумалась, выйти за шавермой или нет. И тут какая-то бабка в глаза мне смотрит и говорит: «Do it!», а потом еще раз громче: «DO IT!!!» Ну, думаю, ничего себе, какая бабка-мотиватор, точно знак свыше, надо покупать. А она, оказывается, просила форточку закрыть. «Дует» говорила... © tylersbestfrenn / Twitter
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В детстве я была очень наглым ребенком и, как и все дети, подбирала всякие фразочки у взрослых. Возвращаюсь я как-то из школы и прошу маму налить мне чая, а она мне отвечает, конечно же, в шутку: «У нищих слуг нет». На следующий день учительница попросила меня протереть доску на перемене — и ясно, что я ответила. Однако она не оценила мое чувство юмора, и вечером мы с мамой сидели у директора и уже смеялись втроем. Мама меня не ругала. © Подслушано
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Маршрутка какое-то время едет с открытой дверью, и вот водитель ее закрывает.
Пассажирка: «Оставьте открытой, жарко очень».
Водитель: «Вдруг выпадет кто-нибудь»?
Пассажирка: «Открывайте, я за него заплачу». © zum_ka / Twitter
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Сегодня в автобусе одна девушка смотрела в телефон и плакала навзрыд. Так как я сама недавно рассталась с парнем и грустила, решила поддержать ее и сказала: «Не плачь, милая, этот парень не стоит твоих слез». А она нахмурилась и ответила: «Да какой на фиг парень? Мне расписание новое скинули, у меня каждый день по 7 пар будет», затем отвернулась и заплакала еще сильнее. В этот момент я вдруг поняла, что мои проблемы — сущий пустяк, и грусть как рукой сняло.
Какими запоминающимися историями из собственной жизни вы могли бы дополнить эту подборку?