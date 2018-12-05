14 историй от людей, у которых своя броня от всех невзгод — их семья
Госпожа Фортуна улыбается каждому, и всем достаются разные подарки судьбы. Людям, чьи истории мы сегодня расскажем, невероятно повезло с их близкими, которые помогут, поддержат и поднимут настроение в любой ситуации.
AdMe.ru предлагает окунуться в мир теплых семейных историй, которыми поделились пользователи сообществ «Подслушано» и «Палата № 6».
- Есть у меня знакомая семья, довольно тихие люди, но порой жгут. У их ребёнка была проблема в школе: началась травля, школьному психологу было наплевать, классному руководителю тоже. Они пошли к директору, спокойно и вежливо сказали, что вот, есть проблема, которую можно решить только сообща. Директор сказала, что никакой травли нет: «Ну что вы! Дети просто играют». Тогда глава семейства спокойно взял ее сумку, вывалил содержимое на пол и пнул ногой так, что сумка улетела на шкаф. Директор смотрела на все это в шоке, а папа сказал, что просто с ней поиграл, как дети в классе с его ребенком. По-прежнему ли она считает, что это нормально? В итоге вопрос с травлей решили.
- С раннего детства человеком, который восхищался каждой моей детской проделкой, был и остается мой дедушка. В семье все хорошо относились к моему творчеству, хвалили, но дедушкин восторг был неподдельно искренним, ни с чем не сравнимым. Он восхищался каждой кляксе, каждому завитку, подолгу рассматривая детские каракули. Прошло 20 лет, благодаря ему я до сих пор увлекаюсь искусством, пишу картины, мастерю всякое, представляя его радостное лицо.
- Дома проживают мама, папа, я и три кота. Пришла из универа, день был напряжный. Хватаю кота и падаю на диван со стоном: «Ох, задолбало». Через некоторое время приходит мама и ровно с той же фразой хватает второго кота и падает на другой конец дивана. Через полчаса приходит папа, хватает третьего кота, изрекает: «Ох, задолбало», падает на кресло. Вот оно — взаимопонимание в семье.
- Моего 13-летнего сына обижали одноклассники. Мальчик очень добрый и светлый, сам дать отпор даже не пытался. Мы с женой не знали, что с этим делать: сын в ситуацию вмешиваться запретил. А неделю назад пришел из школы счастливый и говорит: «Представляете, ребята сегодня извинились. Сказали, что больше обижать меня не будут и попросили Аню их не трогать». Оказалось, что моя дочь побила главного зачинщика и проткнула его футбольный мяч кухонным ножом. К слову, дочери 7 лет. Теперь даже наказывать ее опасаюсь.
- У нас очень большая семья, но готовить не любит никто. Решили сестру отправить учиться на повара. Она выучилась, но прожила с нами полгода и вышла замуж. Мы не сдались. Каждое воскресенье ходим к ней на обед. Всей толпой. 14 человек. Ее муж очень рад. Вроде.
- У меня есть проблема с весом. Пищевое расстройство. И я не люблю об этом говорить, просто ненавижу, когда меня об этом еще и допрашивают. А мои родственники, наоборот, любят обсуждать эту тему. И вот я пришла с сестрой на семейный обед. Все сначала шло гладко, а потом началось: «Что же весишь так мало?», «Когда есть уже начнешь?» Если вы подумали, что тут нет ничего страшного, то это отнюдь не так. Я уже готова была разреветься. Просто встать и убежать. Как вдруг моя сестра говорит: «Мало ест? Да вы посмотрите на эту кобылу...» И быстро перевела тему, родственники даже не поняли. Вот что такое понимание.
- Папа поехал по работе в загородный отель. Пока обслуживал оборудование, выходил на улицу и увидел в парке белочек.
Разговор с охранником:
— Можно я к вам через недельку просто так приеду? Хочу дочке белочек показать.
— Да, конечно, гуляйте сколько хотите. А сколько лет дочке?
— Двадцать два.
Приятно знать, что даже в другом городе, замужем и с двумя работами я остаюсь доченькой, которой надо показать белочек.
- Лет до 12 мы с папой часто ругались. Он упертый, вспыльчивый, а я никогда не давала себя воспитывать. В итоге я часто ложилась спать в обиде, не помирившись. Всегда долго не могла уснуть, но, когда папа заглядывал ночью в спальню, притворялась спящей, и тогда он брал меня вместе с одеялом на руки, садился в другой комнате, качал, гладил по волосам, извинялся, говорил, что очень любит. Держал так минут 30 и относил на кровать. Я никогда не открывала глаза. И это мой секрет; отца я за все прощала!
- «Я первая в ванную!» — и бежит она сломя голову. Я дергаю за руку, прорываюсь вперед, забегаю в ванную; следом она пытается меня вытолкнуть, запрыгиваю в душевую кабину в джинсах и свитере. Она включает воду, все льется на меня. Пулей выскакиваю в коридор. Закрывая дверь, она весело произносит: «Ну я же всегда побеждаю». Дочь, 21 год. И мама 47 лет, которая снова победила.
- Сестре было 23 года, жила уже отдельно. Мы с мамой едем в автобусе из магазина, звонит мне сестра и истерически плачет в трубку. Я начинаю кричать: «Что случилось? Успокойся и скажи! Я сейчас приеду!» Пассажиры напряглись и смотрели на меня. Через пару минут она кое-как смогла сказать: «Рыбки сдохли...» Я в шоке ей кричу: «Ну ты даешь! Сейчас приеду!» А сама думаю: «У нее рыбки сдохли, а у меня сердце чуть не остановилось!»
- Брат смотрел по телику мультик вечером. Хотела позвать его чистить зубы, в результате присоединилась к просмотру. Мама говорит, что пора спать. Мы: «Да-да» — и смотрим дальше. Через 15 минут мама послала к нам папу. Мы попросили досмотреть до рекламы. Спустя еще 30 минут мама приходит и видит картину: мы втроем лежим и смотрим мультик. Папа попросил разрешить нам досмотреть, чуть-чуть ведь осталось! Брату 10, мне 23, папе 47.
- Наша мама — образец интеллигентности. Все восхищаются, какими мы с сестрой у нее выросли: хозяюшки, с высшим образованием, знаем иностранные языки. Только никто не догадывается, что эта всегда элегантная и скромная женщина научила нас с сестрой пить вино, выкручивать лампочки в подъезде, играть в карты, врать и не краснеть (врали по телефону с ее подачи, что мамы дома нет), лазить по деревьям и заборам. Жалеет, что не умеет свистеть, а то и нас бы научила.
- Когда у меня начала расти грудь, мама отвела меня в магазин белья и помогла подобрать правильный бюстгальтер. Когда захотела начать краситься — купила небольшой набор косметики и попросила подругу-визажиста объяснить мне основы. Захотелось начать брить ноги — объяснила, как не порезаться. Когда все в классе начали пить, мне сказали, что поймут, если я пару раз нетрезвая вернусь домой. Объяснили меру и взяли обещание иметь номер папы на быстром наборе на экстренный случай.
- Мне 20 лет, приехала с учебы домой. Очень хотела дыню, а папа сказал, мол, в июле рано, подожди 2 недели до августа. Прошло 2 недели, я и забыла, поехала к подружке и просидела до ночи. Звонит мама и говорит: «Давай быстрее домой, папа запрещает всем дотрагиваться до дыни, пока ты не приедешь».