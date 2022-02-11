14 историй об учителях, от которых хочется сбежать в Африку к крокодилам
Конечно, были и есть действительно отличные преподаватели, любящие и свой предмет, и детей. Но попадаются досадные исключения — педагоги, которые попортили кровь не одному поколению учеников. Предвзятое мнение и наличие любимчиков — это еще цветочки.
Мы в AdMe.ru нашли истории детей и их родителей, которые пострадали от таких педагогов. К счастью, многие герои подборки вышли из противостояния с высоко поднятой головой.
- 8-й класс. Я была влюблена в одного мальчика. Он узнал об этом и устроил травлю. Однажды шел мимо и толкнул меня. Я в сердцах закричала «Отстань от меня!», добавив что-то из ненормативной лексики. Это услышала учительница. Она схватила меня за руку и потащила через весь коридор. Я объяснила, что произошло, ну а она заставила меня написать открытое письмо с извинениями за использование ненормативной лексики. Этот случай показал мне, как взрослые относятся к детям. А еще я поняла, что могу использовать силу языка: то письмо было настоящим шедевром. © Michelle Martin Corson / Quora
- У меня, помню, началась астрономия в школе. Интересно было: перигелий, восхождение, вот это все. Разобрался, на первой контрольной решил все минут за 10 и помогал всем окружающим. После того как все в классе получили минимум 4, а я единственный получил 2 с формулировкой: «Ну явно ведь списал», я потерял интерес к предмету раз и навсегда. © newList2018 / Pikabu
- В 3-м классе меня наказали за то, что я попал кому-то снежком в лицо. Только это был не я. Сначала взрослые вели себя со мной как с хулиганом, а когда я протестовал, меня еще и лжецом назвали. © Sean McKiernan / Quora
- В школе был один учитель, который портил мне жизнь. Однажды он решил провести тест. Обычно учителя раздавали листки с вопросами и зорко следили за тем, чтобы мы не списывали. Но в тот раз он просто взял и вышел из кабинета. Я был отличником, и все, конечно, кинулись ко мне смотреть ответы. Сами понимаете: если бы я их выдал, класс бы меня возненавидел. На следующий день (что неудивительно) учитель объявил, что обнаружил массовое мошенничество. Все, кто принял в нем участие, будут наказаны. Он наказал и меня, заявив, что любой, кто дает подсказки, несет такую же ответственность, как и те, кто списывает. Оглядываясь назад, задаю себе вопрос: а как он узнал, что это был я? Ведь он никогда не спрашивал меня о том, что случилось. © Jeffrey A. Larson / Quora
- В 11-м классе я шла на медаль. Учительница географии узнала — стала меня валить. Вызывает к доске на каждом уроке, отвечаю на все вопросы, и начинается: «А как выращивают рис? В каком месяце цветет сакура?» Я сначала просто в ступор впадала. Рассказываешь про автомобильную промышленность, а тут вопрос про рис. Подошла к ней после урока, напрямую спросила, в чем проблема. Она, естественно, заявила, что никакого предвзятого отношения нет. Только на следующем уроке я получила 3 за правильно написанный тест, потому что ей показалось, что чернила у ручки голубые, а не синие. © sungoesdown / Pikabu
- Однажды мне за классную работу по английскому языку поставили 2. Причем в этот день меня в школе не было. © Татьяна Сугорова / Facebook
- Учительница истории почему-то невзлюбила меня. Валила меня на ровном месте. Запишем лекцию, и она тут же просит меня встать и заставляет пересказывать конспект на 5 страниц. То есть все, что мы записали за полчаса урока. И я должна была слово в слово пересказать. Одноклассники пытались меня защищать, но она рявкнула, что если еще раз услышит писк, то поставит двойку. В итоге я просто перестала вставать и зевала, глядя ей в глаза. Она бесилась, ставила мне двойки. Но после того, как я заявила, что ее оценки ни на что в моей будущей жизни не повлияют и она может ставить хоть единицу, учительница как-то поутихла. А в аттестате у меня 4 по истории. © Inni Kim / Facebook
- В 1-м классе я долго лежал в больнице. Там я много читал и был просто очарован Альбертом Эйнштейном. Мама подарила мне книгу «Вселенная Эйнштейна». Мне было 6 лет, поэтому я многого не мог понять, и я был слишком мал, чтобы осознать, что и большинство взрослых тоже не понимают этих вещей. И вот я вернулся в класс и стал спрашивать учителя о непонятных моментах в книге. Вместо того чтобы сказать: «Я не знаю», он злился и заставлял меня стоять в коридоре. Да, меня наказывали за то, что я задавал вопросы учителю. © Leslie Cage / Quora
- У меня друг на перемене выпросил списать. Сдали тетради, ему поставили 4, мне 2. Вот я в шоке был тогда. Друг был любимчиком учительницы. В итоге сказал ему, мол, так не пойдет, пойдем и все расскажем. Исправила оценки: ему поставила 3, мне 2. © one.oldpc / Pikabu
- Многие учителя невзлюбили меня еще до того, как я успел произвести хоть какое-то впечатление. Моя старшая сестра — ученица мечты. Вежливая, застенчивая, отличница. На ее фоне я со своими средними способностями был разочарованием. Зато мой брат прогуливал занятия и оскорблял одноклассников. Его бывшие учителя относились ко мне с опаской. Никто из них не думал, что я могу быть просто собой, отдельной личностью. Семья переехала в другой город, когда мне было 15 лет. И у меня никогда больше не было подобных проблем с учителями. © Scott Barthel / Quora
- У меня в 9-м классе была «особая» учительница по черчению. Чертила я очень аккуратно и правильно, а она выше 4 не ставила. Однажды я пожаловалась маме, и она сказала: «Значит, ты недостаточно стараешься!» Я в сердцах бросила ей: «Ну сделай тогда ты домашку, докажи, что можно лучше!» Мама моя, на тот момент профессиональный чертежник с 30-летним стажем, начертившая миллион проектов, решила меня повоспитывать и реально начертила за меня домашку. На следующий день я показала ей тетрадь, украшенную шикарной тройкой! Больше мама вопросов не имела. © Алия Кашина / Facebook
- Я шла на медаль. И тут появилась учительница истории, которая невзлюбила меня по каким-то понятным только ей причинам. Постоянно пыталась занизить оценки. И вот как-то вызывает меня к доске и спрашивает, когда родилась Екатерина Великая. Я год называю. А она меня спрашивает месяц. Я месяц называю. А она спрашивает число. Говорю число. Тогда она спросила день недели! И тут уж она попала в цель: этого не знал никто. После данной ситуации, недолго думая, пошла я к директору и попросила перевести меня по истории на домашнее обучение. © Victoria Golubovskaya / Facebook
- У дочки была учительница по иностранной литературе в старших классах. Она так объясняла слово «отшельник»: это тот, кого отшили. © Алена Дулгерова / Facebook
- Знаете таких людей, которые при первом знакомстве лепят штамп? Вот у меня была такая математичка. 10-й класс. Новый город, новая школа, все новое. 1 сентября. Первый урок — математика, и меня сразу зовут к доске. Я растерялась, разумеется. «Все ясно, четверка», — заключила учительница. И что бы я дальше ни делала, она лепила 4: «Списано, не полностью раскрыто, помарки». А мне математика для поступления была нужна, и я решила поднажать. Учительница скрипела зубами, но стройной колонкой в журнале выводила пятерки. Каково же было мое изумление, когда за полугодие мне объявили 4. Как так? Мы с подружкой полетели смотреть журнал, а там в свободные колонки между моими оценками были понатыканы четверки. Я была так изумлена, что даже не сказала ничего. А вступительный в универе я все равно сдала на 5. © Maya Bell / Facebook
Какие случаи школьной несправедливости знаете вы?
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