14 историй о верных друзьях, которые превратились во вторую семью

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Не только для психологического, но и для физического здоровья важны друзья. Наличие близкого круга общения снижает риск диабета, проблем с сердцем и сосудами. Но откуда брать их, когда школьные и студенческие годы остались позади, а жизненный круг замкнулся на пунктах: работа — семья — магазин? Возможно, следующие истории дадут ответ на этот вопрос.

Редакция AdMe.ru решила собрать светлые истории о дружбе, которая затянулась на долгие годы. Думаем, они зарядят вас позитивом на полдня вперед.

На вечеринке я начала вовсю флиртовать с одним парнем. И тут выяснилось, что у него есть девушка. Та заметила, что я пытаюсь привлечь его внимание. Когда она подошла ко мне, я ждала неприятностей, а она вместо этого угостила меня. Оказалось, она решила, что, раз нам обоим нравится один и тот же парень, у нас должно быть и еще что-то общее. Теперь она моя лучшая подруга, а вот парень оказался неудачником. © Unknown author / Reddit

Мама приехала на сессию, предварительно договорившись пожить у сводного брата, а брат не пустил... С общежитием не сразу срослось, и сидела мама на вокзале, еле что-то соображая от недосыпа. Подошла к ней девушка и спросила: «C вами все в порядке, может, помощь какая нужна?» И привела ее к себе в маленькую квартирку с мужем и ребенком. Лет 40 дружат. © Маргарита / AdMe

Мы познакомились в мой первый день в детском саду. Я каждый день упрашивала ее прийти ко мне домой поиграть или на ужин. Лишь спустя год после нашего знакомства она согласилась прийти в гости. Дружим уже 30 лет. Она была подружкой невесты на моей свадьбе, стала, по сути, моей семьей и, пожалуй, любимой «тетей» моей дочери. А была всего лишь моей воспитательницей в детском саду. Да, я была очень общительным ребенком. © Otie1983 / Reddit

«Эту вышивку я сделала для своей подруги и ее мужа. Не могу дождаться, когда смогу вручить ее им».

У меня школьный друг есть. Был период, когда он ушел с работы, а новую найти никак не удавалось. А ему как раз девушка одна нравилась. Позвал он ее в ресторан, ну и заодно со мной типа познакомить. Я заранее ему дала денег заплатить за нас. И еще по дороге купила красивую розу. На входе в ресторан поймала официантку и сказала принести розу для такой-то девушки одновременно с подачей напитков. Эффект был достигнут. Они женаты 6 лет, растят дочь. © Tshch92 / Pikabu

Они женаты 6 лет, растят дочь. © Tshch92 / Pikabu Нам с подругой было лет по 12, мы взахлеб читали книги о Гарри Поттере. В то время у нас у одних из первых появились мобильники. Однажды мне начали приходить СМС, подписанные Министерством магии. Думала, лучшая подруга развлекается, но она отнекивалась, да и СМС приходили в ее присутствии. А спустя некоторое время все-таки призналась, что подговорила кого-то из знакомых. Но я до сих пор благодарна ей за это чудо! © Подслушано / Ideer

Батя пошел гулять с собакой, кокер-спаниелем по кличке Лорик. Гулял он с ним без поводка вдоль реки, где кусты и деревья. Ну и как это положено у кокеров, собака драпанула неизвестно куда. Стоит батя и орет: «Лорик! Лорик!» Тут слышит, кто-то еще орет: «Лора! Лора!» Идет на голос, а там мужик зовет его собаку. Батя наезжает на этого мужика, мужик тоже не лыком шит. Обстановка накаляется, и тут из кустов прибегают 2 кокера — Лорик и Лора. Батя извиняется, мужик тоже. Расходятся. Батя приходит домой, и оказывается, что он привел не ту собаку. В общем, встретил того мужика на бульваре, поржали, разговорились, а там уже и жены вышли мужиков с собаками искать. Так все и подружились. А сейчас я с ними и с их детьми дружу. © Unknown author / Pikabu

А сейчас я с ними и с их детьми дружу. © Unknown author / Pikabu Решили с подругой выпить чаю в кафешке. И тут я замечаю, что за одним из столиков сидит мой бывший и поглядывает на нас. Шепнула об этом подруге, сказала, что это именно тот гад, от которого я еле отвязалась. И тут он подходит к нам и начинает при мне подкатывать к моей подруге! А та не растерялась и говорит: «Извините, молодой человек, но меня привлекают мужчины , а вы под это описание мало подходите». Его лицо того стоило. © Не все поймут / VK

, а вы под это описание мало подходите». Его лицо того стоило. © Не все поймут / VK У нашего местного пруда жила пожилая женщина, у которой было несколько уток. Мне нравилось подкрадываться, хватать их и гладить, а она гнала меня и ругалась. Я немного боялся ее. Но однажды, когда я прокрался к уткам, там оказался мальчик немного старше меня. По его словам, он знал, что я приду, потому что у его бабушки был «третий глаз» и она могла видеть меня каждый раз, когда я приближался. С того времени мы ходили к уткам вместе. Дружим уже больше 20 лет. © SaltyDelirium / Reddit

«Мой сын — самый крупный ребенок в классе, а его друг — самый маленький».

Когда мне было чуть более 30 лет, я развелся и моя жизнь пошла под откос. Меня по-настоящему спасло то, что я решил заняться греблей на байдарках. Поскольку я вначале не знал никого, кто занимался этим, я просто подходил к пристани и спрашивал группы, могу ли я присоединиться к ним. В конце концов я собрал команду, и вот уже 20 лет, как я тесно общаюсь с некоторыми парнями из нее. Не реже раза в неделю мы катаемся на велосипедах, ходим поплавать или поесть тако. В приключениях на свежем воздухе возникает такая связь и доверие, которых не получаешь в кафешках или на концертных площадках. © leaky_eddie / Reddit

Лет 20 назад дела были так плохи, что я жил на работе. Спал на двери от шкафа, положенной на пару стульев. Правда, мобилка у меня уже была, простенькая. Как-то поступает звонок от друга: «Можно у тебя ночку перекантоваться?» Объяснил ему, что условия не ахти какие. Открываю дружбану, а это чудо взяло и приперлось в тапках. Все лето проработал, а его кинули с деньгами. Я приютил как мог. Утром ему подарил свои любимые кеды. Сейчас я в своей квартире, он в своем доме, а кеды — обязательная тема для разговора. © YaspisEyes / Pikabu

«Лицо моего друга, когда я ему подарил ацтекский календарь Star Wars на его день рождения».

У меня подруга с 4-го класса школы. Больше 40 лет дружим. Для меня эталоном дружбы стала следующая ситуация. Когда я подала заявление на развод, муж почему-то поехал к моей подруге и рассказал ей об этом. А та сказала: «Леша, я не знаю, что там у вас произошло. Но я сто лет знаю свою подругу. Она не взбалмошная. Если она так решила, значит, больше не может терпеть». Эта поддержка была так ценна для меня. До сих пор слезы наворачиваются, когда вспоминаю. © Ирина Тихонова

До сих пор слезы наворачиваются, когда вспоминаю. © Ирина Тихонова Была знакомая, раздражала меня жутко. Наглая и самоуверенная, шикарная в любом состоянии. А потом я поняла, что завидую ее уверенности и манере вести себя открыто, не боясь чужих мнений. Это я ей и сказала, а она мне: «Ты спокойная как скала, хорошая жена и мама, а я красивый сорняк...» Этот разговор изменил нас обеих, теперь у меня есть лучшая подруга. Она стала спокойнее, а я увереннее — мы дополняем друг друга. © Подслушано / Ideer

«Я нарисовала портрет своей подруги на ее 30-летие».

Свою лучшую подругу я нашла, когда мне было больше 35 лет. Познакомились мы в поезде, ехали в одном купе. Разговорились, оказалось, что живем в одном доме, в соседних подъездах. А до этого ни разу не встречались. Дружим уже 15 лет. Теперь, когда возвращаюсь из отпуска, в холодильнике меня ждет полный обед и еще вкусняшка, испеченная подругой. © Polyarnayasova / Pikabu

Несколько лет назад мне позвонили в дверь. Время было позднее, около 22:30. Я никого не ждала, но подошла к двери. За ней стояли трое зареванных детей лет 7–10. Спустя минуту расспросов я узнала, что они нашли щенка, но родители собаку домой не хотели. Что ж, оставила псину себе, но с условием, что мальцы будут с ней гулять. К моему удивлению, наутро они пришли, погуляли со щенком. И с того раза дважды в день выгуливали, дрессировали. Щенка в итоге пристроили к новым хозяевам, отметили это тортиком. Следующего пса принесли сразу мне. К тому времени парнишек стало уже 6. Мы с ними ездили в приюты для животных, часами болтали. А когда у меня появился молодой человек, он вначале не понял, почему ко мне приходят уже не дети — подростки. А потом купил машину на 8 мест. И мы всей толпой едем на ней в горы. © jopkatolstaya / Pikabu