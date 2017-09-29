14 уморительных историй, которые вернут вас в детство

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Пожалуй, у каждого из нас есть история из детства, вспоминать которую и стыдно, и смешно.

AdMe.ru предлагает на время забыть о собственных переживаниях и познакомиться с такими историями от разных людей. Мы отобрали только самые смешные.