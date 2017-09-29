14 уморительных историй, которые вернут вас в детство
Пожалуй, у каждого из нас есть история из детства, вспоминать которую и стыдно, и смешно.
AdMe.ru предлагает на время забыть о собственных переживаниях и познакомиться с такими историями от разных людей. Мы отобрали только самые смешные.
- В детстве была очень щедрым ребенком, А еще очень любила мультфильм «Черепашки-ниндзя» и верила, что они правда живут в канализации. Мне их стало жалко, потому что они постоянно ели одну пиццу, и я решила отнести им блинов! Благо мама меня перехватила с тарелкой у калитки, когда я твердой походкой направлялась к водосточному сливу.
- В детстве играла в странную игру: брала две сумки, набивала их подушками, садилась на диван, а потом... сидела. Долго — около часа в среднем. Когда мама спрашивала, что я делаю, деловито ей отвечала: «Мама, пожалуйста, не трогай меня, я вообще-то еду в электричке!»
- Однажды в детстве я игралась в огороде и каким-то волшебным образом выкопала КРОТА. И побежала к маме со словами: «Гляди, какая страшная собачка!» Мама до сих пор кротов боится. И меня. Немного.
- Когда мне было лет 10, я обожала смотреть сериал «Дикий ангел». Все девочки в школе его смотрели. Мне безумно нравилась песня, которую исполняла Наталья Орейро, и я решила ее выучить. Поэтому каждый раз, когда начинался сериал, я записывала слова на листочек. Получалось что-то вроде «камьё долор, карлиберда». Выучив слова, сказала в классе, что умею петь песню из их любимого сериала. Девчонки были в восторге. На переменах делали нагромождение из стульев, вешали на них свои куртки, и мы прятались под партой, как в домике. Пока я пела им песни, они не подпускали к нам мальчишек, отвечали, что это «девчачьи дела» и им туда нельзя. Чувствовала себя звездой.
- Лет до 5 зимой очень старательно наряжалась перед прогулкой, потому что была влюблена... в снеговика. В любого снеговика. И каждый раз мама уговаривала меня надеть штаны, а не бальное платье, мол, снеговик меня и такой полюбит. Думала тогда, как же так-то, что меня не за красоту любят. А сейчас понимаю, какие дельные вещи мама говорила. Ну и в альбоме есть фото, где я целую снежную щеку снеговика, согнув ногу в воздухе. Эх, северный ребенок.
- В детстве с подругой играли в шпионов. Нашли бомжа на улице и все лето следили за его ежедневными передвижениями. Спустя 2 месяца он дал нам сотку, чтоб отстали.
- В детстве решила написать завещание. Все мои игрушки должны были отойти кошке, моя комната — местному бомжу Саше, который со мной всегда здоровался, а моя книга по этикету была оставлена брату после ссоры. Этот список я занесла тете-адвокату и попросила «заапостилиловать» документ. Она, женщина находчивая, послала копии всем родственникам, а оригинал поставила в рамочку на свой стол рядом с дипломами.
- Лет 10 назад, возвращаясь с братцем из школы, остановились на углу дома. Смотрим — зеркальные окна, но заглянуть в них можно было, только подпрыгнув (мелкие были совсем). Ну мы и давай прыгать на месте. Вошли в кураж. Корчим рожи, прыгаем с диким нечеловеческим ревом. Скакали до тех пор, пока не вышел строгий дядя в костюме и не сказал нам: «Извините, но у нас тут, блин, совещание».
- Когда я была мелкая (лет 7, наверно), жили мы в квартире на 2-м этаже, и я была влюблена в мальчика с 3-го. Их балкон находился прямо над нашим, и я, когда ложилась спать, красиво выкладывала правую руку поверх одеяла. Для того, чтобы если вдруг мой предмет воздыхания спустится бы (как, блин, Тарзан на лиане) ко мне в комнату, то ему было бы легко надеть мне кольцо на палец.
- Когда мне было 6 лет, пошли с бабушкой за продуктами в магазин. Подошли к прилавку, там была очередь из нескольких человек. Одна из теток говорит моей бабушке: «Какая красивая внучка!» Я, не долго мешкая, снимаю шорты с трусами и говорю: «Я внук!»
- Когда я была маленькой, папа побрился налысо. Я его не узнала и испугалась. Когда они уснули, я позвонила бабушке и сказала, что мама спит с каким-то чужим мужиком. Бабушка была у нас дома через 10 минут. Потом мне влетело.
- В детстве откровенно не понимала, почему у всех людей при улыбке видны нижние зубы, а у меня нет, и очень переживала по этому поводу. Поэтому старалась улыбаться, выпячивая вперед нижнюю челюсть и широко скаля зубы. Теперь все мои семейные фотоальбомы заполнены счастливыми лицами моей семьи и моим оскалом — то ли как у серийного маньяка-шизофреника, то ли как у страдающего запором дикого зверя, попавшего в капкан.
- Когда мне было лет 10-11, нас с братом отвели в церковь, где один священник был другом моего крестного. Перед исповедью добрый батюшка спросил меня, знаю ли я, что такое причастие. Я сказала, что я умная и знаю. И рассказала я ему, что такое причастие, деепричастие, чем они отличаются, не забыла и про причастный оборот. Судя по лицу батюшки в тот момент, я все же не очень умная.
- Одно из самых теплых воспоминаний детства — зима, вечер, мороз. Мама забегает домой с дровами и скорее закрывает дверь, чтобы не пускать холод. Топим печь. Мы в шерстяных носках, пижамах. Смеемся, болтаем. Пьем чай перед сном на кухне. Желаем спокойной ночи друг другу. Я сплю с мамой в комнате, она укладывает меня под толстое одеяло, затыкая все дыры. Приносит кошку Муху, кладет ее мне в ноги. Перед сном секретничаю с любимой мамой. Я уже выросла, но многое бы отдала за еще один такой день.