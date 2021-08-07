14 историй о том, как инфантильность превращает жизнь взрослых мальчиков и девочек в сплошной казус

Достойно воспитать и отпустить детей во взрослую жизнь — непростое дело. К сожалению, не у всех это получается. Некоторые родители не могут дать свободу своему чаду, даже когда ему уже 40 или 50 лет, и порой вообще не понимают, почему жизнь ребенка не складывается.

AdMe.ru убежден, что благими намерениями действительно бывает вымощена дорога в ад. Надеемся, сегодняшняя подборка докажет, что порой нужно снизить интенсивность заботы о детях ради их же счастья.

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Работаю, сразу после училища, молодой еще, неопытный. У начальника рядом звонит телефон.

— Здравствуйте, вам мастер нужен? Мой сын ищет работу.

— Здравствуйте. Сколько ему лет?

— 25.

— Нет, не нужен, спасибо.

А мастера искали. Спрашиваю, почему не поговорил даже. Ответ помню как сейчас: «Ему в 25 лет мать ищет работу. Мне такой мастер не нужен». © Ana***Za****yko / Pikabu

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У меня был друг в старшей школе, родители слишком его опекали. Не разрешали слушать музыку, смотреть телевизор. Когда он приходил к кому-то, то аж прилипал к экрану. Думаю, за закрытыми дверями было скрыто гораздо больше, но вскоре после окончания школы он женился и практически разорвал связь с семьей. Очень грустно. Зато недавно я получил от него весточку. Кажется, друг вполне счастлив и все у него с его детьми хорошо. © Daemon69 / Reddit

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Знаю одну историю, там действительно разрушенная жизнь. Над девочкой тряслись мать и бабка, отец ушел, когда ей было 2 года. В 5 лет ее кормили с ложечки, в 7 лет она не умела завязывать шнурки. Девочку считали болезненной, поэтому «берегли». Нашли школу с облегченной программой, ей было нельзя заниматься спортом, долго гулять, бегать и прыгать. Нельзя заводить домашних животных, нельзя читать книгу больше часа. Потенциальных друзей разглядывали под лупой, так что их почти не было. В школу водили за ручку все 11 лет, училась девочка плохо.

Потом ее запихнули в вуз, мать продолжала водить за ручку. Было тяжело, пришлось отчислиться. Итог: ненаглядной доченьке 30 лет, она так и не получила высшее образование, никогда не работала, семьи нет, друзей нет, живет на содержании и полном бытовом обслуживании немолодой уже мамы. © Miroslava / AdMe

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Мой муж — папенькин сынок. Его воспитал отец, который показался мне адекватным человеком. На вопрос о том, где мать, отмахнулся: непутевая была, развелись, сына бросила. Ну, думаю, молодец, сам воспитал. Но на самом деле муж без него вообще ничего не может, и выяснилось это только после свадьбы.

Отец одобрял сыну девушек, советовал, куда пойти на свидание, что подарить, что говорить. Я оказалась лучшей, папа велел полюбить меня, и муж мой так и сделал. А когда стали жить вместе, оказалось, что он без папы никуда. Отец и рад: они вместе в автосервис, на рыбалку, в гараж, в баню, по магазинам, на дачу, на хоккей и на футбол. Каждые выходные супруг не со мной. Даже разрешения у отца спрашивал на зачатие ребенка.

С его мамой я познакомилась, отличная женщина. Рассказала, что муж так достал ее своими нравоучениями и гиперопекой над сыном, так обставил все, что она оказалась лишней в их семье и, невзирая на любовь к ребенку, сбежала. Буду разводиться — видимо, в первую очередь не только с мужем, но и с его папенькой. © Подслушано / Vk

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У знакомых мама и папа носятся с великовозрастной дочей. Наконец-то в 30 лет доча выходит замуж. Свадебное путешествие и все дела. Только в путешествие она и маму с папой позвала. И те собрались! © Подслушано / Vk

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Моему отцу удалось объединить 2 пункта: меня он обделял вниманием всегда, а о брате заботился безмерно. Когда брату было 16, а мне 12, мы разделили одну комнату в нашей двушке на 2: получилась гостиная, «спальная-кладовка» и единственная нормальная комната. Последнюю и отдали братцу.

Родители спали в миниатюрной «комнате» без окон, а я — в зале, куда все имели доступ круглосуточно. Драгоценному сыну отец отнес все наши сувениры и лучшие книги, хотя он не читает, а я люблю читать. Я всю жизнь ждала, что он поймет и извинится, но этого не произошло. И братец выдающимся не стал — хорошим человеком его назвать нельзя да и нормальным трудно. © Кристина / AdMe

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Коллега рассказала. Были у врача с мужем. Прописали таблетки. От чего, не суть важно, но надо пить каждый день. Не пьет. Жену это взбесило. Во-первых, здоровье, а во-вторых, препараты недешевые. Однако, прежде чем ругаться, спросила у мужа, почему он так. Тот отвечает: «Мама сказала, что таблетки вредные». Мальчику больше 50 годиков.

Взбешенная коллега звонит маме супруга в Саратов: «А вы знаете, что ваша ляля не хочет пить таблетки?!» По ходу выясняется, что мама ничего такого не говорила. В итоге получил и от жены, и от мамы. © t.dzen / Pikabu

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Лет 5 назад устраивался к нам в отдел продажником парень лет 28. Неделю стажируется, а затем внезапно пропадает. Телефон не берет. Поехали к нему. Видно, что дома кто-то есть, но к двери не подходит. Нашли тогда в социальных сетях его жену, просим связаться. Дальше диалог.

— А где Костя, что случилось?

— Он на работе.

— Он неделю уже не появляется.

— Не может быть, мы вместе утром из дома выходим.

Обещала, что все уточнит и перезвонит. Оказалось, муж сказал ей, что его на работе обижают и он больше ходить туда не будет. Он утром выходил, а когда жена уезжала, возвращался домой. Трудовую забирала супруга. © Amigoirk / Pikabu

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Моя мама гиперопекающая. В детстве это еще не так ощущалось. Да, заботятся, да, кутают в 100 одежек. А вот с подросткового возраста: «Ты слабая, не потянешь, уходи с кружка / с работы / из университета, сиди дома». Стоило заболеть — истерика, запирание дома.

Мне 23 года, а все запирают. Контролируют, как я одета, — вдруг замерзну и заболею. Чуть задержусь где-то, сразу 20 пропущенных на телефоне. И все время — «Ты не сможешь работать, пропадешь одна». Какой же я тогда боязливой была.

Сейчас мне под 30, я живу за 2 000 км от родителей. Просто в какой-то момент поняла, что еще немного — и моя жизнь будет проиграна. Выдержала и слезы, и упреки, и угрозы. Я поняла, что могу практически все, что я сильная. Но вдали от семьи. Они меня новую так и не приняли. © Софочка / AdMe

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Я была опекаемым ребенком в старшей школе. Мне не разрешали ходить на свидания, давать кому-то свой номер телефона. А когда кто-то из школы звонил мне, отчим вешал трубку и еще пару часов орал на меня. Мне не разрешали ходить в кино с друзьями. Проблемы были даже из-за того, что я использовала много туалетной бумаги. Я съехала, как только окончила школу, и это было лучшее решение! 20 лет спустя отчим извинился за свое поведение. © Cathline / Reddit

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Мать моей подруги странная. Подруга с 19 лет живет одна, и с ней как-то обошлось, а вот ее младшей сестре 12 лет, и она живет с мамой. Мать не разрешает ей ходить пешком, девочку везде возят. Зимой ей всегда приходится носить свитер, даже если она потеет.

После развода ее отец переехал в квартиру на 1-м этаже. Мать не разрешала младшей дочке ночевать у него, пока он не установил решетки на окнах. Еще и заставила опрыскать квартиру средством от клопов и змей (змей поблизости вообще нет). Когда моя подруга сказала отцу, что спрей помогает только от насекомых, он прошептал: «Не вздумай говорить об этом своей матери». Проблема в том, что вся эта паранойя зарождаются в голове бедной девочки и она сама начинает верить в те ужасы, о которых говорит ей мать. © Schnutzel / Reddit

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Бесит друг моего мужа. Ему за 30, 2 детей, он вечно жалуется на родителей, при этом живет с ними, ест вся его семья за их счет. Они помогли ему с бизнесом и купить квартиру, постоянно выручают, когда он вляпывается куда-то по глупости. Но каждый раз приходится выслушивать, как его, великовозрастного детину, обижают: то посуду заставляют мыть, то по хозяйству помочь. Он даже специально «задерживается на работе» (у нас отсиживается), чтобы дома лишний раз не «припахали». © Подслушано / Vk

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Моего одноклассника каждый день встречала из школы мама, провожала его на музыку. В институте ситуация не изменилась, только добавились походы в филармонию и консерваторию. Зимой встретились около дома родителей — идут также с мамой под ручку из магазина. У одноклассника та же шапочка-петушок. Поговорить нам мама не разрешила — домой надо. Суббота, там передача начинается. 40 годиков мальчишечке. © Bas19 / Pikabu

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У меня есть такая подруга. Ее мама была счастлива в браке, но муж попал в ДТП. Она, видимо, решила, что дочь должна принадлежать только ей. Не отпускала ее никуда, ни о каких студенческих гулянках не было и речи. Когда звали в поход, маме резко становилось нехорошо. Даже на выпускной в универе не отпустила дочурку.

В результате симпатичная и уверенная в себе девочка лет через 7 превратилась в классическую старую деву. Никакой личной жизни и интересов, которые идут вразрез с мамиными. В отпуск катались с мамой по Золотому кольцу на теплоходе. Лет 5 назад мамы не стало, а девочка, которой уже под 40, продолжает вести затворническую жизнь и катается в отпуск по Золотому кольцу. © Юлия-Пилюлия / AdMe