14 историй о том, что первое впечатление бывает обманчиво, как погода в марте
Как правило, чтобы составить впечатление о человеке, нам требуются десятые доли секунды. Иногда наши ожидания подтверждаются. Но бывает, что нет, и вот тогда возникают курьезные ситуации. Поэтому лучше не спешить с выводами, чтобы не попасть впросак.
Мы в AdMe.ru обратились к историям пользователей сети, которые не понаслышке знают, что о человеке не стоит судить по первому взгляду.
- Недавно посетила выставку. Некоторые работы цепляют с первого взгляда. Фотографировать, естественно, нельзя. Мне требовалось сделать фото одной картины. Я обратилась к строгого вида бабуле — смотрительнице зала — и попросила разрешения сделать снимок. Она ответила: «Знаете, что я вам скажу? Сейчас я встану и медленно пойду по залу. А вы, пока я не вижу, фотографируйте» — и пошла. А я сделала то, что хотела. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Мы познакомились в интернете, спустя время решили сходить в кино. Сижу в кинотеатре, жду. Двери открываются, я поднимаю глаза и понимаю, что это самое суровое лицо, которое я когда-либо видела: насупленные брови, темные глаза, сжатая челюсть. Он надвигался на меня с таким видом, как если бы хотел задать мне взбучку, и я подумала: «Боже, во что я вляпалась?!» Пока я гоняла эти мысли, он подошел, крепко меня обнял и отступил улыбаясь. Теперь я точно знаю, что это самый приветливый и веселый человек, просто его спокойное лицо выглядит суровым. © Sandra McGill / Quora
- В класс младшего сына в прошлом году перешла девочка. Ee родители — весьма состоятельные люди. Оба как с обложки: ухоженные, модные, машина в половину школы — все как положено. И вот наступил тот день, когда мамы и папы приходят в школу мыть, прибирать, красить, мебель двигать и так далее. Захожу я в класс и застываю в изумлении: эта роскошная блондинка стоит и намывает окна. А потом замечаю ее супруга — они вместе с моим мужем мебель таскают. Муж после этой уборки задумчиво произнес: «Мужик такой нормальный, не ожидал!» © Нара / AdMe
- Работал сантехником. Возвращаюсь домой в рабочей одежде, навстречу — красивая женщина с ребенком лет 4. Малыш смотрит на меня пристально и говорит: «Мам, а давай дядю себе заберем?» Мама ему отвечает: «Нам такой дядя не нужен». Я улыбаюсь, она немного смущается, а карапуз после недолгой паузы выдает: «Это потому, что он бездомный?» Мама краснеет, хватает сына на руки и убегает. А меня накрывает приступ смеха. Малыш запомнился мне на всю жизнь. © dindin1 / Pikabu
- Забежала поздно вечером в супермаркет за 5 минут до закрытия, стою на кассе. В магазине только я и двое мужчин опасного вида: бритые головы, все в татуировках. Расплатилась, стою укладываю покупки. Слышу, как один из бруталов обращается к кассиру со словами: «Мне тут порекомендовали детское питание, называется „Бутылочка на ночь“. Еe малышу как давать?» После слов «Бутылочка на ночь» я растаяла от умиления и ушла, расплываясь в улыбке. © Elena Volovicheva-Razbakova / AdMe
- Был у меня одноклассник: носил очки, говорил, криво усмехаясь, и слушал с разинутым ртом. Большинство парней потешались над ним и не принимали его, а он лишь широко улыбался в ответ. Видя, как другие смеются, я тоже было подумал, что он глуп, но я ошибался. На самом деле это был очень умный и порядочный парнишка с добрым сердцем. Я корил себя за свою опрометчивость, за то, что не смог разглядеть его как следует. Этот опыт научил меня никогда не судить кого-либо по одежде или манерам. © Rocky Singh / Quora
- В нашей квартире был ремонт, и нужно было обновить паркет. Мужчина, который циклевал его и покрывал лаком, в качестве оплаты попросил разрешения месяц пользоваться нашей домашней библиотекой. © Вера Глухова / Facebook
- Как-то закрутил роман с девушкой. По виду она была из тех, кого интересуют только деньги. Однажды мы выходим из ресторана и видим: у помойки сидит мужчина, трясется от холода. Моя девушка не раздумывая подошла к нему, спросила о самочувствии. В итоге мы отвезли его в больницу. Там моя подруга уговорила врачей, чтобы мужика оставили и оказали ему помощь. Выяснилось, что ему требовалась операция. На следующее утро она заставила меня поехать купить хоть какие-то вещи бездомному. Посещала его в больнице и впоследствии устроила его сторожем на автомойку отца. Любви у нас не получилось, но я до сих пор впечатлен ею и беру с нее пример. © Палата № 6 / VK
- Работала в аптеке. В ассортименте была дорогущая косметика. Заходит дама в халатике и сланцах. Рассказываю ей о достижениях косметологии и замечаю, что зубов-то у неe нет. Мне стало ее жалко, ведь не старая. Объясняю ей, как ухаживать, не замечая насмешливых взглядов. Неожиданно дама говорит: «Я возьму все». Оказалось, женщина приехала с золотого прииска Бодайбо в челюстно-лицевую клинику. Вот так я навсегда отучилась судить по внешнему виду о людях! © Eengaly / Pikabu
- Однажды я один поднимался в лифте на 26-й этаж. На одном из этажей, сотрясая лифт своими шагами, вошел человек-гора и посмотрел на меня. Я испугался и потерял сознание. Очнулся, лежа на полу в лифте, и увидел, как тот самый гигант и еще несколько человек стоят надо мной с озабоченными лицами. Затем здоровяк спросил: «Ты в порядке, парень?» © Prafull Ambekar / Quora
- Встретив впервые этого парня, я подумал, что человек он хуже некуда: несносный и манерный. Оказалось, что это было влияние плохой компании, с которой он в ту пору водился. С начала нашей дружбы он прекратил всяческое общение со старыми друзьями и стал одним из лучших людей, которых я знаю. Очень добрым, щедрым, веселым человеком, с которым легко ладить. © jerry_funk / Reddit
- Работаю в приюте для животных. Заходит мужик, метра два точно, в ширину тоже немаленький, огромный, накачанный, с бородой, безумно суровый взгляд. В итоге этот мужчинка выбрал самого маленького пса и рыжего котенка. Как же внешность все-таки может быть обманчива! © Палата № 6 / VK
- Моя сестра работала волонтером в медицинском центре. На задворках здания в небольшой кладовой временно жил мужчина. Возраст — за 40, длинные борода и волосы, потрепанная одежда. В обмен на ночлег работал уборщиком. Сестра считала его бродягой, но жалела и благодарила за труды. Однажды, сидя на кухне за чашкой кофе, они разговорились. Он произнес: «Я только что закончил писать диссертацию на соискание степени доктора философии и собираюсь ее защищать». Оказалось, что парень «подрабатывает» профессором философии в колледже. Такой вот выдающийся аскет. © Carre Armstrong Gardner / Quora
- Поженившись, мы отправились в Венецию дикарями. Мобильной связи тогда не было. В поисках ночлега мы плавали до полуночи по переулкам города. Места были заняты. По набережной шла компания грубых с виду парней. Остановились возле нас. Один из них немного понимал по-английски, и я объяснила ему ситуацию. Парень позвал друзей, они разобрали наши сумки, и мы пошли. Шли долго. Мы с мужем уже начали тревожиться. Наконец прибыли на железнодорожную станцию. Они затащили нас в пустой вагон, покидали наш багаж и, не взяв ни копейки, растворились во тьме. Так мы провели вторую ночь нашего медового месяца. Проснулись благодарные и счастливые. © Adele Kurtz / Quora
А вас когда-нибудь обманывало первое впечатление о человеке? Расскажите об этих случаях.
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