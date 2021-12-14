14 историй о том, что первое впечатление бывает обманчиво, как погода в марте

Как правило, чтобы составить впечатление о человеке, нам требуются десятые доли секунды. Иногда наши ожидания подтверждаются. Но бывает, что нет, и вот тогда возникают курьезные ситуации. Поэтому лучше не спешить с выводами, чтобы не попасть впросак.