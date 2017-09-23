14 историй о том, что любовь — самое яркое чувство в нашей жизни
У каждого из нас есть своя история любви. Она может быть грустной, счастливой, но каждую из них объединяет то, что это одно из самых незабываемых и важных событий в нашей жизни.
AdMe.ru собрал 14 разных историй о силе любви. Читайте с удовольствием!
- Мне никто не верит, но мужа мне послали звезды. Я не красавица, есть лишний вес, и мальчики меня не баловали вниманием, а любви и отношений очень хотелось. Мне было 19, я лежала на пляже ночью, смотрела на небо и грустила. Когда упала первая звезда, я — чем черт не шутит — загадала любовь. Потом вторая, на которую я загадала встретить ее этой же ночью, и решила, если упадет третья, то точно сбудется... И да, она упала, буквально сразу же. Этой же ночью мне написал по ошибке в социальной сети мой будущий муж.
- Лет в 17 была у меня первая любовь, а родители не одобряли. Лето, ночи теплые, он пришел под мои окна (1-й этаж) где-то в 4 часа утра, чтобы позвать меня встречать рассвет! И я сбежала через окно, хотя всегда была домашней девочкой. Мы гуляли, целовались, болтали обо всем и ни о чем, были свободны как ветер и счастливы! Он вернул меня домой к 7 утра, когда родители только вставали на работу. Никто не заметил моего отсутствия, а это был самый авантюрный и романтичный поступок за мою жизнь.
- Гуляла с собакой во дворе многоэтажек и увидела, как один пожилой мужчина ходил и всех спрашивал про одну женщину. Он знал ее фамилию, место работы, о ее собаке. Все отмахивались, и никто не хотел вспоминать эту некую женщину, а он ходил и спрашивал, спрашивал. Оказалось, это его первая любовь, он приехал через много лет в свой родной город и первым делом пошел выяснить, живет ли она в том доме, в котором он первый раз ее увидел и влюбился. В конце концов пара ребят лет 14 позвали эту женщину. Видели бы вы их взгляд, когда они увиделись! Любовь не исчезает просто так!
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Моя первая любовь была сумасшедшей. Мы безумно друг друга любили. 22 августа мы «поженились», обменявшись серебряными кольцами на крыше заброшенной стройки. Теперь мы уже давно не вместе, но каждый год 22 августа, не сговариваясь, приходим на эту стройку и просто разговариваем. То время было лучшим в моей жизни.
- Потеряла год назад обручальное кольцо, очень расстроилась, но купить еще одно мы с мужем не могли себе позволить. Вчера пришла домой после работы, на столе лежала маленькая коробочка, в ней новое кольцо и записка «Ты достойна самого лучшего». Оказалось, муж продал часы своего дедушки, чтобы купить мне это кольцо. А я сегодня продала бабушкины сережки и купила ему новые часы.
- С моей первой любовью были вместе еще с пеленок. И был у нас шифр, в котором каждая буква заменялась порядковым номером в алфавите. Например, «Я тебя люблю» — 33. 20. 6. 2. 33. 13. 32. 2. 13. 32 и т. д. Но в итоге уже в зрелом возрасте жизнь нас развела по разным берегам и мы почти перестали общаться. Недавно она по работе переехала в мой город, и мы решили встретиться. Гуляли несколько часов, а затем разбрелись по домам. А уже ближе к ночи я получил СМС от нее: «Давай попробуем еще раз», — и в конце те самые цифры.
- С парнем была годовщина неделю назад, но живем мы в разных городах. Решила сделать ему сюрприз и приехать в этот день, чтобы провести его вместе. Купила билет, поехала на вокзал, опаздываю. Бегу без оглядки к своему вагону... Фух, успела. Поезд трогается, сижу, смотрю в окошко и кого я вижу? Ага, своего парня с букетом цветов. Оказалось, что он решил такой же сюрприз сделать мне.
- А мы с любимым сошлись благодаря долбанутому чувству юмора. Однажды, когда он еще был мне просто соседом, я попросила его посмотреть неработающую розетку. Этот шутник, дотронувшись до розетки, начал изображать удар током — дергаться и вопить. Когда я уже была готова в панике отпихивать его от розетки только что оторванным плинтусом, он с безжизненным видом осел на пол, а потом вскочил с криком: «Агааа». А я... А что я? Я схватилась за сердце и очень натурально изобразила сердечный приступ. В итоге весь вечер ржали, отпаивали друг друга коньяком и больше не расставались
- Родители развелись полтора года назад. Отец переехал от нас, живу с мамой. После развода мама ни с кем не встречалась. Была постоянно на работе, чтобы забыть о папе. И вот месяца 3 назад я стал замечать, что у мамы вроде кто-то появился: она стала веселее, лучше одеваться, задерживаться где-то, приходить с цветами и т. д. У меня были двоякие чувства, но вот однажды я прихожу домой с универа чуть раньше обычного и вижу отца, который в труханах расхаживал по дому и нес кофе моей маме в постель. Они снова вместе!
- Когда мне было 16 лет, я встретила парня. Это была настоящая первая любовь, моя и его. Это были самые чистые и искренние чувства. У меня были отличные отношения с его семьей, но моей маме он не понравился. Совсем. И она начала боевые действия: закрывала меня в комнате, запирала телефон, встречала меня с учебы. Это продолжалось 3 месяца. Мы с любимым сдались, и каждый пошел своей дорогой. Через 3 года я разругалась с мамой и ушла из дома. Счастливая оттого, что мама теперь не сможет решать все за меня, я приехала к нему, чтобы сообщить об этом. Но он встретил меня довольно холодно, и я ушла, давясь слезами. Прошло много лет. Я вышла замуж, родила ребенка. Крестным моего ребенка стал друг того парня, мой бывший однокурсник. И вот однажды его жена рассказала мне историю любви их друга, историю нашей любви, даже не зная, что я та самая девушка. У него тоже жизнь не сложилась, был много раз женат, но счастья не было. Любил он только меня. А в тот день, когда я пришла к нему домой, просто растерялся и не знал, что сказать. Недавно нашла его в соцсетях, но он не заходил на свою страницу уже много лет. В 16 лет моя дочь познакомилась с парнем и встречается с ним полтора года. Но я не совершу ошибку своей мамы, хоть он мне и не нравится. Совсем...
- 3 года назад у меня отказала почка. Ни родственников, ни родных нет. С горя напилась в ближайшем баре и разрыдалась, терять-то уже нечего. Подсел ко мне мужчина 27 лет и спросил, что случилось. Слово за слово, рассказала о горе, познакомились, обменялись номерами, но я так и не позвонила. Легла в больницу, и моим хирургом был кто? Правильно, тот самый. Помогал восстанавливаться после операции, планируем свадьбу.
- Я перфекционист. Недавно вспоминали, как стояла я один раз на почте в очереди и передо мной какой-то парень. Так вот, у него на рюкзаке не до конца была застегнута молния. Я пыталась себя удержать, но в итоге смело сделала шаг вперед и застегнула ее до конца. Парень обернулся и возмущенно посмотрел на меня. К слову, вспоминали мы это вместе с ним, отмечая 4 года отношений. Делайте то, что хотите, — может, это судьба...
- Рaбoтaю в цвeтoчнoм мaгaзинe. Сeгoдня пришел пoкупaтeль и купил 101 рoзу свoeй жeнe. Кoгдa я упaкoвывaлa, oн скaзaл: «Мoя дeвoчкa будeт рaдa». Этoму пoкупaтeлю 76 лeт, с жeнoй пoзнaкoмился в 14 лeт, и вoт ужe 55 лeт кaк в брaкe. Пoслe тaких случaeв я нaчинaю вeрить в любoвь
- Работаю официанткой. Пришел мой бывший, с которым я в хороших отношениях, и попросил на вечер забронировать столик, он хочет сделать предложение девушке своей мечты. Окей, все сделали. Он пришел вечером, сел за стол, попросил вино, два бокала. Принесла, собиралась уходить, он попросил меня присесть на пару минут поговорить. Я села, и он встал на колено, достал кольцо и сделал мне предложение! МНЕ! Понимаете?! МНЕЕЕЕ! Я в слезы, на лице все еще шок, но я присела к нему, поцеловала и сказала «да». И он сказал мне, что всегда любил меня и мы зря расстались, а это скрепит наши отношения уже навсегда! Божечки, я счастлива!
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