Моя первая любовь была сумасшедшей. Мы безумно друг друга любили. 22 августа мы «поженились», обменявшись серебряными кольцами на крыше заброшенной стройки. Теперь мы уже давно не вместе, но каждый год 22 августа, не сговариваясь, приходим на эту стройку и просто разговариваем. То время было лучшим в моей жизни.