14 историй о том, что истинная любовь зачастую рождается при странных обстоятельствах
Природа любви — странная штука. Но замечена одна закономерность: зачастую истории отношений не начинаются с обычного знакомства, а непременно сопровождаются удивительными, неловкими и чрезвычайными ситуациями, о которых впору снимать фильмы.
AdMe.ru подготовил подборку реальных рассказов участников сообщества «Подслушано» о том, как зародились их самые крепкие и счастливые отношения.
- Мой муж нашел меня на помойке. Осень, дождь, мой пес извалялся в луже и заляпал меня. Иду к помойке выбрасывать собачьи какашули и вижу под навесом между мусорными баками сокровище — коробки с книгами. Промокшие, но некоторые вполне читабельные. Он увидел меня там же, между баками, в грязной мокрой одежде, с грязным псом рядом; решил, что я ищу еду и меня надо прокормить, а застал с охапкой книг в руках, листающей томик Экзюпери. Говорит, что тогда моментально влюбился. Женаты больше 10 лет.
- Был препод у нас в универе — мужик средних лет, с внешностью не заморачивался, странный в общении, студентов всегда драл до последнего. Одним словом, чудовище. Влюбилась в него его студентка — милая и простая девчушка. До выпуска все подкалывали ее, потому что ее симпатия была очевидна. Посмеялись и забыли. Волею судьбы спустя 5 лет занесло обратно в универ, и на выходе я встретил смеющуюся пару: ухоженный мужчина в явно дорогом костюме, а под руку его держала молодая и прелестная девушка, которая звонко смеялась над шуткой своего спутника. Это были они. Позже через сплетни узнал, что они стали встречаться сразу после выпуска. Спустя год поженились. Он за это время стал крупным начальником, ведет свои разработки. Она отучилась за границей и вернулась помогать своему уже мужу с делами. Студенты теперь его обожают, толпами ломятся к нему на научную работу.
- Мои родители познакомились в травмпункте: мама — медик, а отца привезли после драки. Ему было 22, ей — 29, и она была вдовой 2 месяца. Он влюбился, стал ухаживать, встречал с работы, дарил цветы, оберегал. Она его не прогоняла, но всегда была внешне холодной и равнодушной. У нее были большие психологические проблемы после потери первого мужа, он ее вытащил. Через 3 года она впервые смогла сказать ему: «Я тебя люблю». Вместе 27 лет, 3 детей.
- Когда я болею, моя кожа покрывается синяками и становится красной. В общем, зрелище не для слабонервных. Парни, узнав, что у меня есть такая особенность, сразу же сбегали, говоря, что я больная и заражу их. Недавно встретила мужчину. Он не только не сбежал, а еще и покупал вкусняшки, говорил, что я самая красивая и меня эта моя особенность совершенно не портит. Сказал, что это моя изюминка. И я поняла, что это моя судьба.
- Мне всегда нравились высокие кареглазые брюнеты с накачанными мышцами. Чтобы весь из себя такой брутальный мужик. Но однажды со мною случился ОН — рыжий и в веснушках, невысокий, худощавый, интеллигентно поправляющий очочки дяденька, в которого я влюбилась с первого взгляда и не раздумывая вышла за него замуж. Ни о чем не жалею, люблю безумно, а все эти брутальные мужики пусть завидуют моему конопушечке, что я досталась именно ему.
- Собиралась в отпуск, за пару недель до него потеряла отца. Вся семья уговаривала все-таки ехать. Поехала. В попытке избежать двух навязчивых мужчин на улице забежали с подругами в клуб, хотя из-за смерти папы не собиралась тусоваться. Подошел познакомиться иностранец. Гуляли всю ночь, болтали, когда прощались — дрожали колени. Даже не думала, что снова увидимся. Написал СМС, приехал в Россию. Уже много лет вместе. Если бы не смерть папы, мы бы не встретились. Жизнь — очень странная штука.
- Мои дедушка и бабушка работали вместе в горах. Дедушка был влюблен в бабушку, но не мог признаться. Однажды он пошел куда-то один, свалился в пещеру и сломал ногу. Его не могли найти, бабушка искала вместе со всеми. Он просидел там 4 дня без воды, стал уже отключаться и вдруг подумал, что хочет перед смертью сказать, что он ее любит. И она его услышала! Она почувствовала, что он ее зовет, и «по голосу» дошла до него. Прожили вместе 58 лет и даже в старости светились любовью друг к другу.
- Подругу долго пытался добиться один парень. Ну я увидела, что сильно мучается, и решила помочь, так как пусть все и было взаимно, но со взаимопониманием у них была конкретная проблема. Итог: теперь мы с ним по уши влюблены друг в друга, а подруга считает предательницей. Ну прости, что в те дни, когда ты на ровном месте устраивала драму и вызывала у него ревность, я тупо его во всем поддерживала и всегда помогала. Ни капли не жалею.
- Сидели в компании, обсуждали на тот момент прошедшую сессию. К нам подходит незнакомый парень, симпатичный, но лицо было все в больших прыщах, волдырях, и говорит, что проводит опрос «Важна ли внешняя красота в человеке?» Спрашивает нас, девушек: смогли бы его поцеловать в щеку? Подруги начали кривиться, сразу отказались. А я решила поцеловать, грех отказываться, парень понравился. Итог: встречаемся уже больше года, любим друг друга безумно. А прыщи оказались гримом.
- Заметила как-то на пляже красивого парня. Стою, рассматриваю. Вдруг он неожиданно поворачивается и смотрит прямо на меня. Я, конечно, такого поворота не ожидала, как и того, что от волнения громко и выразительно икну... Думаю, все, а тут замечаю, что он, смеясь, подходит и говорит: «Значит, так теперь девушки парней привлекают?» Посмеялись, пообщались. Часто вспоминаем эту историю с теперь уже мужем.
- В институте был влюблен в одногруппницу, и однажды приснилась она мне. Во сне мы с нею занимались любовью. На паре она подсела ко мне и сказала, мол, ты мне сегодня снился, я говорю: «Ты мне тоже сегодня». Поделились в итоге, что кому снилось. Хоть сценарии отличались, зато сюжет был у нас одинаковой направленности... Женаты, растим дочь. Не думаю, что это мистика, скорее всего, обработка дневных переживаний во сне. Ну и невероятное совпадение.
- В юности у меня и моей лучшей подруги были парни — первая любовь. В отношениях были около 3 лет, но разбежались. Помню, сидим как-то с нею в парке, видит она своего уже бывшего, отходит покурить, а он садится ко мне. Тактично прошу его уйти. Мимо проходит женщина лет 50, останавливается и говорит ему, указывая на меня: «Береги ее, судьба твоя». Мы посмеялись и забыли. Прошло 18 лет, я замужем за этим самым бывшим подруги, а она замужем за моим бывшим.
- Еще в студенческие годы у меня были два поклонника — два некогда лучших друга. В один прекрасный момент они забили драку из-за меня. Прихожу я туда вся такая гордая королева, там стоит третий. Окинув меня презрительным взглядом, с ехидной спросил парней: «И это все из-за этого?» Драка не состоялась, разнимали уже нас двоих. Женаты 5 лет. А эта великая троица до сих пор дружит.
- Свою жену я воспитал сам. Она младшая сестра моего лучшего друга. Я знаю ее с рождения, знаю, как она плакала из-за сломанной куклы, как радовалась, когда я ее чинил. Знаю ее «первую любовь» в детском саду, рисунок на шкафчике и лучшую подругу. Помогал с уроками в начальной, потом и старшей школе. Наизусть выучил ее привычки, принципы и взгляды на жизнь. Я видел, как моя девочка росла. От младенца до взрослой девушки. У нас разница в возрасте 10 лет. Люблю ее больше жизни.