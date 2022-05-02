14 историй о том, что добро может подкрасться оттуда, откуда его совсем не ждешь
Малознакомый человек может сделать для нас какую-то мелочь, которую мы в итоге будем помнить всю жизнь. Оказывается, совершать маленькие, но важные поступки не так-то и сложно. Замечательное открытие, как нам кажется.
Мы в AdMe.ru любим такие истории, когда что-то хорошее происходит просто так. Ловите нашу подборку.
- История племяшки моей. У матери трое детей. Денег в семье нет: алименты не платятся. Племяшка — девчонка-школьница — устроилась вечерами полы мыть в офис. А у нее любовь. Запретила всем в присутствии «жениха» даже упоминать, что она уборщицей подрабатывает. Стыдно ей. Семь месяцев она так шифровалась, а сегодня подвожу ее к офису, а там этот герой влюбленный стоит. С ведром. Помогать приехал. Оказалось, сестра младшая все разболтала. © Litol / Pikabu
- В начальной школе добрая половина моего класса писала левой рукой. Однажды учитель по физкультуре сказал, что «право» в той же стороне, что и рука, которой мы пишем. Дети запутались: у половины «право» было с другой стороны! Объяснения не помогали, без толку. И тогда чья-то мама, не выдержав, сплела милые браслеты: красные — «лево», синие — «право». И все, больше неразберихи не было. © Подслушано / VK
- Однажды в расстроенных чувствах зашла в первую попавшуюся кофейню — как потом выяснилось, самую крутую в городе. Смотрю в меню и понимаю: категория ну совсем не моя, если только где-то еще одну стипендию не найти. А уходить-то неловко. Видимо, официант о чем-то догадался... Говорит мне: «Выберите кофе, который вам нравится, а я вам подарю любой десерт». Это был самый вкусный чизкейк в моей жизни! © YaShip / Pikabu
- Пришла сегодня устраиваться на работу кладовщиком женщина. Потухший взгляд, односложные ответы. Пообщался — оказалось, она к нам пришла после семи собеседований! Везде отказали. В одном месте даже сказали: «Какая-то вы нерадостная, с безнадегой во взгляде, как вы хотели работать продавцом?» Выяснилось, что ее гражданский муж долго сидел у нее на шее и ушел, когда месяц назад она осталась без работы. Проверил ее по базам, все чисто. Короче, завтра выходит у нас на стажировку. © *** / Pikabu
- Еду в поезде. Чувствую, что просквозило и начинаю заболевать. Лег спать и проснулся от своего же кашля. Горло — словно наждачкой прошлись. И тут слышу тоненький голосок: «Извините, я тут не смогла смотреть, как вы мучаетесь. Была долгая стоянка, я сбегала в аптеку». Гляжу — молодая девушка, румяная и смущенная. Протягивает мне заваренный «Антигриппин». Лекарство принял и уснул. Проснулся, ее уже не было. Приснилось, что ли?! Хотя нет, вот пакетик с лекарствами. Спасибо тебе, прелесть, за то, что вернула веру в людей. © foxesmile / Pikabu
- Мой двухлетний сын недавно устроил в магазине истерику с валянием по полу. А у меня два больших пакета с продуктами. Стою над наследником, прикидываю, как половчее взять орущего ребенка и пакеты и донести все это до машины. Тут подходит мужчина и просто помогает мне с пакетами. Спасибо тебе еще раз, добрый человек. © Алла Андри
- Пару лет назад на заправке я залил бензин и понял, что у меня с собой нет кошелька. Объяснил проблему продавцу и предложил оставить ему свои часы в качестве залога, пока я съезжу домой за деньгами. Но продавец говорит: «Да ты меня что, за дурака держишь?» И тут один мужик, который просто зашел за кофе, кладет на стойку деньги: «Это за его бензин». И молча уходит. Этот случай заставил меня обращать внимание на людей вокруг, которым нужна помощь. © Anthony Surage / Quora
- Папа был пчеловодом. В зависимости от сезона перевозил пасеки, главное условие было — чтобы рядом был водоем. Однажды приезжает папка с пасеки и дает мне термос, а в нем тархун. В 80-х лимонады не каждый день покупали детям, а тархун мой самый любимый. И рассказывает: «Встаю я, значит, утром, иду к реке, а там вместо воды тархун течет». Сказал, что на тархуновом заводе какая-то авария была. Вот не поверите, сколько лет я верила в эту историю, прям представляла, как течет тархуновая река. © irinka33 / Pikabu
- На работе из-за аврала не успела поесть. А у меня билет на поезд, в последнюю минуту запрыгнула в вагон. И тут организм расслабился от стресса, и я поняла, что сейчас буду терять сознание от голода. Подхожу к проводнице: «Есть хоть какие-то сухарики в продаже?» Она провожает меня в свое купе, достает из закромов еще теплую курицу гриль и говорит: «Приятного аппетита. Не спеши, ешь спокойно». От денег за курицу отказалась наотрез, но я у нее набрала сухариков, чтобы хоть как-то восполнить ее затраты. По-другому смотрю на труд проводниц: сколько они таких, как я, выручают. © Halihalo / Pikabu
- Я была студенткой и очень домашней девочкой. Впервые поехала в другой город и посеяла телефон и кошелек. Я была просто в панике. К счастью, это заметил парень, сидящий сзади. На свои последние деньги он купил мне еды и помог позвонить родителям. И он не пытался флиртовать. Просто встретился на моем пути хороший человек. © Sofia Andersson / Quora
- Пошла на мюзикл по «Волшебнику Изумрудного города». Слышу, в зале какой-то шум, зрители начали оглядываться. Тогда одна из актрис спустилась в зал и вернулась с мальчиком лет 10. Он закрывал уши ладонями и плакал. Думаю, мальчик был аутистом и какой-то громкий звук испугал его. Актриса сказала своей партнерше: «Глинда, ты ведь добрая ведьма, поможешь?» «Ведьма» раздобыла наушники и надела их на мальчика — он успокоился. В конце этим двум актрисам аплодировали стоя 3 минуты. © Scaz / Quora
- У моего бывшего есть подруга. И она прислала эти вкусняшки на день рождения моего сына. © glamour_sin / Twitter
- По пути в офис увидели бездомного пса, застрявшего в заборе. Бедняга пытался пролезть между прутьями, голова и плечи протиснулись, а на середине застрял. Он жалобно скулил. Мы боялись подходить, а собака боялась нас. И все же, предприняв несколько попыток, мы с коллегами его приподняли и вытащили. Приятно, что, когда пес оказался на свободе, он посмотрел на нас и завилял хвостом. Наверное, по-собачьи это означает «спасибо». © Kasee Sreenivas / Quora
- Работала в кофейне. К нам иногда заходила забавная старушенция. У других официанток не хватало на нее терпения, а вот я с ней с удовольствием болтала. Я ей рассказывала о своих детях, она — о своей юности. Как-то перед Рождеством она пришла и сунула мне что-то в карман: «Это твоим детям на праздник». Я заработалась допоздна и полезла в карман только вечером, а там 3 купюры — половина моей зарплаты. С тех пор я верю в добро и в людей. © Amber Joy Kostecki / Quora
Наверняка в вашей жизни были истории, когда люди неожиданно делали для вас что-то хорошее. Поделитесь с нами!
AdMe/Народное творчество/14 историй о том, что добро может подкрасться оттуда, откуда его совсем не ждешь
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