14 историй о том, что быть чайлдфри — значит вечно выслушивать тех, кто «знает, как лучше»

Философия жизни у всех людей разная. Буквально десятилетие назад стали говорить о таком образе жизни, как чайлдфри. Конечно, и до этого люди принимали решение не заводить детей, но именно тогда об этом начали рассуждать открыто. Но до сих пор люди, отказавшиеся от идеи становиться родителями, получают тонны наставлений от окружающих о том, что они делают ошибку, или слышат саркастические замечания в свой адрес.