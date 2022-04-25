14 историй о том, что быть чайлдфри — значит вечно выслушивать тех, кто «знает, как лучше»
Философия жизни у всех людей разная. Буквально десятилетие назад стали говорить о таком образе жизни, как чайлдфри. Конечно, и до этого люди принимали решение не заводить детей, но именно тогда об этом начали рассуждать открыто. Но до сих пор люди, отказавшиеся от идеи становиться родителями, получают тонны наставлений от окружающих о том, что они делают ошибку, или слышат саркастические замечания в свой адрес.
Мы в AdMe.ru верим, что у каждого есть право на свой собственный выбор в отношении семейных вопросов, и поискали истории о том, чем достают окружающие тех, кто решил не заводить ребенка.
- Мой муж коллекционирует конструкторы Lego и фигурки. Несколько из них украшают его стол на работе. Однажды клиент увидел его коллекцию и сказал: «Откуда у вас столько денег?» Муж ответил: «У меня нет детей, но есть чистый доход!» Парень закатил глаза и сказал: «Должно быть, это мило». Муж просто ответил: «Да, это здорово!» Меня это выбесило! Не стоит язвить только потому, что вы завидуете чьему-то выбору. Он не виноват, что вы решили завести детей и теперь из-за этого на мели. © SoCrazyItMustBeTrue / Reddit
- Мне 31 год, не замужем. И несколько месяцев назад я наконец купила дом.
Когда моя коллега (старше меня на несколько лет, мать 2 детей), обычно милый и спокойный человек, узнала об этом, она очень обиделась и вот так странно отреагировала: «Почему ты просто не купила квартиру, раз детей у тебя нет? Зачем тебе вообще понадобился дом?» Когда я напомнила, что не хочу детей, она заявила, что я, по сути, украла этот дом «у семьи, которая могла бы им наслаждаться, а на заднем дворе могли бы играть детишки». © theditzydoc / Reddit
- Сестра вечно просит присмотреть за ее детьми, пока они с мужем уезжают на выходные. Я не соглашаюсь, но в пятницу они просто высадили детей на дорожке и отправили сообщение, что вернутся в воскресенье вечером. Какое же я получил удовольствие, когда проверил камеру на крыльце, перезвонил им и сказал: «Да, только что проверил камеры, они стоят на дороже. Но, слушайте, мы в другом городе и приедем только в воскресенье днем, так что вам лучше вернуться». Дальше пошли нелепые просьбы о том, чтобы мы приехали пораньше и были дома во второй половине дня, а пока попросили кого-то присмотреть за детьми.
Абсурд. Бедные дети просто стояли у дома, пока их безалаберные родители не вернулись за ними. Может, я и не хочу детей, но, черт возьми, так делать точно нельзя. © AxeDentist / Reddit
- Примерно неделю назад я пошла к своему терапевту и попросила назначение к гинекологу. Я сказала ему, что хочу сделать операцию, так как не хочу иметь детей. Тут он выдал: «Ты просто эгоистка!» — и посмеялся. © LadyJupitor / Reddit
- Мы с моим коллегой проводили собеседование с девушкой, и она спросила, есть ли у меня дети. Тут же она без всяких на то оснований рассказала, что является матерью-одиночкой, у нее есть сын-подросток, и все, что она делает, делает для него. Мой коллега ответил, что он тоже родитель-одиночка, и просто сказал что-то коротко о том, какие замечательные у него дети. Мы двинулись дальше. В какой-то момент она заговорила о том, как бывший ее контролировал и манипулировал ей. Потом она снова спросила, есть ли у меня дети. Мой ответ был «нет». Она спросила, сколько мне лет. И после ответа заявила мне, что, когда я найду подходящего человека, я обязательно захочу детей. Но я-то уже в браке. Абсурд какой-то, что весь этот разговор состоялся на собеседовании при приеме на работу. © Hotel_Lazy / Reddit
- Моему мужу 24, мне 25. Мы поженились около 6 месяцев назад. Знаем друг друга уже почти 6 лет. Говорили о детях до брака и на 100 % решили их не заводить. У нас есть 4 домашних питомца, которых мы очень любим. Оба сосредоточены на карьере. И мы получаем тонны вопросов от людей, интересующихся тем, когда же у нас будут дети и настоящая семья, и спорящих, когда мы отвечаем, что у нас уже есть семья и мы не хотим детей. © hannahrichelle / Reddit
- Несколько недель назад мы с моим парнем поехали навестить моих бабушку и дедушку. Все шло просто замечательно, пока бабушка не спросила, будут ли у нас когда-нибудь дети. Я ответила «нет» и попыталась деликатно объяснить почему. Во-первых, у меня больное сердце и другие серьезные медицинские проблемы, поэтому я бы плохо перенесла беременность. Во-вторых, я просто не хочу детей. И так далее и тому подобное. На что она мне сказала: «Иметь детей — твоя работа, и это исправит все твои проблемы со здоровьем». © Hamilmr17 / Reddit
«Подруга сегодня утром объявила себя чайлдфри и прикрепила это фото».
- Однажды на работе мой шеф сказал, что они с женой собираются в отпуск (оба чайлдфри). На что его босс удивился: «Тебе нужен отпуск? У меня 5 детей». А мой шеф ответил: «Ну это был ваш выбор». Я вздохнул. © Careless_Ad3968 / Reddit
- Мой коллега всегда саркастически говорит: «Ой, наверное, это так здорово», когда я упоминаю, что собираюсь расслабиться после работы или заняться чем-то в выходные. И да, это здорово! Я решила не заводить детей, чтобы в свободное время отдыхать так, как мне хочется. Я не виновата, что вы выбрали завести детей и посвящать свое время им. © kenzbaek / Reddit
- Сестра стала делать стервозные замечания за моей спиной, когда я решил получить магистерскую степень. Она вечно говорит о своих детях, несколько раз в неделю пишет посты о них в интернете. А я опубликовал одну выпускную фотографию, на что она тут же заявила, что я, по-видимому, просто ищу внимания. Что же, мне потребовалось 3 года и огромный студенческий заем, чтобы получить эту степень, почему я не должен гордиться? © 30-something / Reddit
- Мне 27, парню 28, мы в отношениях уже 5 лет. И вчера вечером он спросил меня, можем ли мы попробовать завести ребенка. Я такая: «Ха-ха-ха, подожди, что?», потому что мы с самого начала решили, что никогда не заведем детей. Не говоря уже о том, что у меня есть сложности со здоровьем и беременность для меня была бы огромным риском. А потом он еще и добавил, что жениться он боится гораздо больше, чем заводить детей. И я вот прямо тогда и там решила, что из этого ничего не выйдет. © AelaMarie / Reddit
- Муж разговаривал по телефону с родственницей, и та решила спросить, планируем ли мы завести детей. Муж ответил, что мы в принципе не хотим детей. И она, естественно, тут же начала перечислять причины, по которым мы должны это сделать. И все бы ничего, но затем родственница выдала моему мужу, что он не должен устраивать свадьбу и церемонию, пока я не передумаю. Еще и заявила, что, когда увидит меня, обязательно поговорит со мной и попытается переубедить. © taco-belle- / Reddit
- Мне 40+, детей нет и не планирую. В браке была 20 лет, но мы с мужем решили, что дети — это не наше. Я ни в коем случае не против детей. Но у других. Не все предназначены для воспитания детей. А моя мама — человек простой, деревенский. И вот в обозначенный возраст начала меня мать доставать: «Когда внуки? Ты не молодеешь! Рожать срочно!»
И вот как-то раз приезжаю я к матери, и она заводит эту волынку:
— Ну где же внуки? Ну где же наши внуки?!
На что я ей отвечаю:
— Мама, я тебя люблю. И если так хочешь, я могу родить. Но прямо из роддома я привезу ребенка к тебе. И больше заботиться о его воспитании я не буду!
Мать смотрит на меня и видит, что я говорю правду. Мать с обидой:
— А почему я должна его растить?!
— Мам, потому что ты его хочешь. Это же элементарно!
Мать обиделась и некоторое время ходила задумчивая. Через несколько дней звонит мне с тревогой: «Дочь?! Ты там не собралась рожать? Если собралась, то не надо — у меня дела!» © 11ore11 / Pikabu
- Мы с мужем только что превратили спальню в нашем доме в игровую комнату для себя. Первый вопрос, который все нам задают, звучит так: «А что, если у вас появятся дети? Разве вы не захотите сделать из той комнаты детскую?» Когда же мы говорим, что детей не планируем, то в ответ получаем язвительное: «Ну что ж, это мило». © SweetGlasgowSmile / Reddit
А какое у вас отношение к образу жизни чайлдфри? И если вы придерживаетесь иного мнения, то как реагируете на таких людей?