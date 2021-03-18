14 историй о тещах и свекровях из серии «А ну-ка всем радоваться: мама пришла»

Люблю свою свекровь, она потрясающая женщина. Но она, скажем так, не самый практичный человек. Для нее все делает родня. Однажды приезжаем с ней на заправку, а я была на тот момент беременна, поэтому осталась в салоне: не мне же идти заправлять. Она сидит, смотрит на меня несколько секунд и выдает:

— Заправь машину ты.

Я протянула:

— М-м-м, ну хорошо.

И, видимо, скривилась, потому что она посчитала нужным объясниться:

— Я просто не умею.

Я в шоке. Она водит машину уже 15 лет и до сих пор не узнала, как ее заправлять. © Daniela Arvesuk / Quora

Замужем 12 лет. Все эти годы свекровь хочет подловить меня на грязной посуде, уборке — приходит раньше времени. Но когда бы она ни приходила, у меня идеальный порядок, потому что у меня есть тайный помощник, который присылает мне СМС с оповещением о приходе свекрови. Повезло же со свекром! © SemennicovaV / Twitter