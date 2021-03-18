14 историй о тещах и свекровях из серии «А ну-ка всем радоваться: мама пришла»
В сети полно рассказов о жизни с тещей и свекровью, одни с ними ладят, другие — на дух не переносят. Легко писать хорошие отзывы, когда живете душа в душу, совсем другое дело, если ваши отношения натянуты как струна.
Мы в AdMe.ru решили опубликовать истории тех людей, кому приходится делить вторую половинку с эксцентричными и бойкими мамами, которые знают все о воспитании, отношениях и так и норовят дать совет.
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Люблю свою свекровь, она потрясающая женщина. Но она, скажем так, не самый практичный человек. Для нее все делает родня. Однажды приезжаем с ней на заправку, а я была на тот момент беременна, поэтому осталась в салоне: не мне же идти заправлять. Она сидит, смотрит на меня несколько секунд и выдает:
— Заправь машину ты.
Я протянула:
— М-м-м, ну хорошо.
И, видимо, скривилась, потому что она посчитала нужным объясниться:
— Я просто не умею.
Я в шоке. Она водит машину уже 15 лет и до сих пор не узнала, как ее заправлять. © Daniela Arvesuk / Quora
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Замужем 12 лет. Все эти годы свекровь хочет подловить меня на грязной посуде, уборке — приходит раньше времени. Но когда бы она ни приходила, у меня идеальный порядок, потому что у меня есть тайный помощник, который присылает мне СМС с оповещением о приходе свекрови. Повезло же со свекром! © SemennicovaV / Twitter
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Моя свекровь любит — нет, просто обожает — возвращать подарки. Я всегда выбираю, стараюсь, но однажды узнала, что она возвращает буквально все. Помню, она хвалила меня за кофе и сказала, какая классная у меня кофеварка, поэтому я купила ей такую же. Она ее вернула, сообщив, что эта техника слишком сложная для нее. Потом она запала на картину в художественной галерее, и... Угадайте, где она? Стоит у нее в шкафу. Блин, я столько работала, чтобы купить ее! Все, выучила урок. © Cammeron Castro / Quora
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Теща позвонила мне и сказала, что если я через 10 минут не приду домой к ужину, то она отдаст то, что приготовила мне, нашей собаке. Я уже через 5 минут был дома. Потому что я не хочу, чтобы что-то случилось с нашей собакой. © 76Alff / Twitter
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Моя свекровь ужасно напоминает мне короля горных гоблинов из «Хоббита». Ничего не могу с собой поделать. Вчера на кухне были, она начала мне что-то рассказывать, подходит все ближе и ближе, а я отступаю в угол, и бежать некуда. В мыслях крик:
— Гэндальф, спаси!
И тут на кухню свекор заходит. © «Палата № 6» / Vk
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Когда забеременела своим первым ребенком, была довольно крупной. Муж договорился с врачами, и свекровь пустили в родильную палату. Ну, я кричу, толкаюсь, как положено, а она сидит, гладит меня по рукам и говорит:
— Не волнуйся, по крайней мере сможешь сесть на диету, когда все закончится.
Я была слишком шокирована, чтобы что-то сказать в ответ. © Ann Rogers / Quora
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После свадьбы переехали мы с супругой жить в частный дом, и его сразу облюбовала теща. Судя по всему, теща принимает меня за кладовщика. Первым делом ко мне отправили банки, табуретки, потом обогреватели, люстры, коньки, диски, полочки, досочки и всякую прочую рухлядь. На днях я предупредил:
— Как только я смогу выйти в огород без сугробов и грязи — все будет предано огню.
Внезапно я стал неблагодарным, ведь мне от всего сердца всё делают, я должен радоваться, что у меня около 20 одних только сковородок. Даже не знаю теперь, плакать мне или смеяться. © Volkovodec / Pikabu
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Однажды на Рождество моя свекровь купила всем своим невесткам по браслету с бриллиантом. Я подумала, что это красиво, но немного странно, ведь я не ношу что-либо серьезнее бижутерии, так как нервничаю и боюсь потерять. Тем не менее каждый раз, когда на горизонте вырисовывалась свекровь, я его послушно надевала. Прошло несколько лет, и вот она подходит ко мне и предлагает выкупить подаренное украшение обратно. Я, конечно, удивилась, а она сообщила, что одна из невесток потеряла свой браслет, так что почему бы мне не продать ей свой. Я была ошеломлена и только сказала:
— Я ценю ваше предложение, но очень хочу его сохранить. © Anne Riley / Quora
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Вышла я на кухню, а там моя мама с моим мужем сидит. Муж плачет, а она ему говорит:
— Терпи, сынок. Я ее 22 года терпела, так я одна была, а ты не один — теща с тобой! Вместе еще, может, лет 30 выдержим. © sonya2435 / Twitter
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Супруга подарила мне сына. Здоровенький бутуз. Спим, едим иногда — в общем, все как у всех. Приехала теща с целью проконтролировать и помочь молодым родителям. «Я 3 детей воспитала, 4 внуков подняла, я вас научу!»
На первой неделе жизни — потница, опрелости, натертости и вечно кричащий младенец. После осмотра и консультации с педиатром теща отстраняется на исправительные кухонные работы. Ребенок спокоен, спит и ест как по часам — даже странно, что так бывает. Внезапно теща обвиняет жену в том, что та плохая дочь, я ее изменил не в лучшую сторону. Крики на всю квартиру, мол, мы не уважаем ее опыт, заслуги. Короче, ждем отъезда, «Мэри Поппинс, навсегда». © BAVEPA / Pikabu
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Я женат, и одна из наших «мам» требует внуков. Если посмотреть на это со стороны, звучит примерно как сделка с Сатаной: «Я дала тебе жизнь и требую жизнь взамен. Я что, много прошу? Всего одна невинная душа взамен твоей грешной». © Standup_Ural / Twitter
Бонус: иногда свекрови и тещи становятся вторыми мамами
«Моя будущая свекровь сшила мне эту рубашку, даже про карманы не забыла. Я люблю ее. На ней, кстати, Дарт Вейдер».
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Свекровь приходит в гости, только когда мы ее приглашаем, помогает нам с детьми, круто прибирает на кухне, работает во дворе, складывает белье. Она хвалит стряпню, восхищается своими внуками и интересуется моими делами. Свекровь балует нас, когда мы приезжаем, она щедрая и веселая. Ей уже 80 лет, но она ездит с нами на велосипедах или ходит на прогулки с детьми. Написала это и поняла, как ценю ее. © Meredith Phillips / Quora
- Когда мы решили пожениться, денег было — кот наплакал. Свекровь помогала во всем, искала варианты под наш бюджет, подбадривала, ходила со мной по магазинам. Смеялась вместе со мной, ну и иногда надо мной, когда я глупила. Мы знакомы уже почти 30 лет. Было всякое. Но ее искренность была для меня маяком все это время. Хочу быть такой же, как она, когда мои дети решат жениться. © Lisa Craig / Quora
А какие у вас отношения с тещей и свекровью?