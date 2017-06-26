14 историй о тех, кто встретил того самого человека

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Любовь — загадочное чувство: может вспыхнуть на первом же свидании, а может тлеть годами, чтобы потом разгореться ярким костром. Но в каждых отношениях бывает тот самый момент, когда понимаешь, что именно с этим человеком готов прожить всю жизнь.

AdMe.ru подслушал самые искренние истории о том, как люди осознали, что эти отношения — те самые.