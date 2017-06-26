14 историй о тех, кто встретил того самого человека
Любовь — загадочное чувство: может вспыхнуть на первом же свидании, а может тлеть годами, чтобы потом разгореться ярким костром. Но в каждых отношениях бывает тот самый момент, когда понимаешь, что именно с этим человеком готов прожить всю жизнь.
AdMe.ru подслушал самые искренние истории о том, как люди осознали, что эти отношения — те самые.
- Когда мне было 16, папа нас бросил, мы переехали в другой город, и я перешла в другую школу. У меня был стресс от развода родителей — я перестала говорить вообще. Когда перешла в новый класс, я понравилась одному мальчику и написала ему о своей проблеме на листочке. Он не отчаялся, записал нас в литературный кружок, делал все, чтобы я вышла из стресса. А в 18 сделал мне предложение, и я самостоятельно сказала «да». 5 лет в браке, сыну 2 года, часто поем под гитару.
- Любимый молодой человек признался в любви. И сразу все поменялось: работать хочется, делать дела хочется, путешествовать хочется, даже убирать и мыть посуду и то хочется. А главное — жить. По-настоящему жить хочется. Кусать сочный мягкий персик так, чтобы сок по щекам тек. Как будто стало ясно, зачем все это. Как будто тут появилось что-то ценное и важное. Так непривычно.
- Мой молодой человек живет в 2 000 км от меня, 2 дня езды. Неделю назад я не ответила на звонки и СМС (спала). На следующий день ночью ко мне в квартиру трезвонил мой благоверный. Боялся, что со мной что-то случилось.
- Только совсем недавно я наконец-то поняла, как сильно меня любят.
Мой мужчина терпеть не может шить, но, видя, как я устала работать без выходных, подшивал мне платье на корпоратив. Сосредоточенно так, высунув от напряжения язык и что-то бормоча себе под нос, как заправская швея.
- Девушка храпит, как пьяный матрос. Вечно не могу уснуть. Но как-то поехала она к маме на недельку — я понял, что теперь мне не хватает ее храпа... Не высыпаюсь. На выходных поехал к ней, выспался хоть.
- Девушка, 21 год. Всю сознательную жизнь страшно ленива. С родителями всегда ссорились из-за моей лени, никогда не готовила и не убиралась, вечно поднималась с кровати под дикие крики и принималась со слезами за домашние дела. Год назад влюбилась. И — вуаля — по утрам легко поднимаюсь, по квартире порхаю, с хорошим настроением и песнями готовлю вкусные горячие обеды, дома всегда чисто, вещи постираны и выглажены. Родители не нарадуются, боятся сглазить и тихонько молятся, чтобы замуж меня забрали.
- С первым парнем разошлись, потому что после смены на работе не готовила ужин из 3 блюд. От второго ушла за неделю до свадьбы, потому что не помогала его маме на клубнике. Ему было пофиг, что у меня ужасная аллергия на эту ягоду. Недавно начали жить вместе с другом юности, дело к свадьбе. Иногда приезжаю после 10 вечера с работы. Дома чисто, ужин нагрет, он делает чай. И какой бы лентяйкой я ни была, для него хочется готовить по 3 блюда и ездить к родителям на картошку.
- Моя нормальная температура очень высокая, сильно потеют ладошки. Всегда очень стеснялась этого, от стыда хотелось провалиться, когда говорили: «У тебя слишком потные руки». А вот мой парень при первой нашей встрече сказал, что, как упоминалось в «Ромео и Джульетте», горячие и влажные руки — признак чувственности и ему это очень нравится.
- Мой муж иногда разговаривает во сне. Однажды поздним вечером читаю книгу в кровати, супруг уже заснул, и тут слышу, что он ведет с кем-то забавный диалог: «Я ее очень люблю. Всем бы такую жену, как у меня. Только ты даже не смотри в ее сторону!» Однако, удачно я замуж вышла.
- Боюсь пауков с того самого момента, когда отчим запирал в подвале, а по стенкам и по мне ползала эта гадость. Друзья и девушка стебали на эту тему, да и самого очень бесило, поэтому хотел лечиться, но не получалось. Бесило до тех пор, пока не начал встречаться с другой, признался в фобии. В итоге теперь она ловит пауков, которых я иногда вижу на стенах, и успокаивает меня, а я думаю, куда спрятать кольцо, чтобы не нашла раньше времени.
- Я тетрадофил: обожаю бумажную канцелярию во всех ее проявлениях, но самую большую страсть я испытываю к тетрадям в клетку на скрепке и обязательно с 48 листами. Должен быть идеальный дизайн снаружи и внутри. Каждый раз, выбирая себе новую фаворитку, я пересчитываю в ней листы, так как боюсь, что она не «девственна». За этим занятием меня застала моя девушка, которой пришлось все объяснить, на что она спокойно ответила, что обожает карандаши. В итоге мы залипли в книжном на полтора часа. Люблю ее. И тетради.
- Сижу на диете. Дома, кроме риса, ничего не осталось. В полночь позвонила любимому (живем раздельно пока) и сказала, что от голода умираю, уснуть не могу. Он холодно ответил, что ему завтра на работу вставать рано, что не может говорить. А через 30 минут привез мне кусок пирога, бутерброды и ругал за диеты.
- Я помешана на правописании и грамматике. Однажды завязался спор с каким-то парнем, пишущим так, будто учебник русского языка в жизни не видел. Оказалось, что он так же, как и я, помешан, но только на математике. Долго друг друга всячески оскорбляли, подкалывали на эту тему. В итоге пришли к соглашению, что будем подтягивать друг друга, я его — в русском и литературе, он меня — в физике и математике. Ну, так все и было, подтягивали. Вместе четвертый год, недавно сделал предложение. Скоро свадьба.
- У меня черные как смоль волосы и очень бледная кожа, если ярко крашу глаза, то выгляжу как настоящая ведьма. Ехала в метро, заходит бабулька, смотрит на меня и начинает креститься. Решила приколоться, начала делать вид, что колдую, и стала делать магические движения руками. Паренек, сидевший рядом, просек фишку и начал трястись, закатывать глаза, говоря, что чувствует, что в него что-то вселяется, бабка в шоке, я с трудом сдерживаю смех, люди в вагоне давятся от смеха. На моей станции паренек выбежал за мной. Женаты уже 5 лет, на свадьбе первый тост был за суеверную бабульку в метро!