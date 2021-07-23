Читательницы AdMe.ru рассказали о своем опыте развода. И от этих историй челюсть громко брякает об пол

«Люди встречаются, люди влюбляются, женятся...» — поется в известной песне. Но, увы, брак не всегда заканчивается хеппи-эндом. Зачастую во время бракоразводного процесса между бывшими влюбленными разыгрываются такие страсти и баталии, от которых они еще долго будут отходить.

Мы в AdMe.ru, мягко говоря, ошалели от откровений наших читателей и решили посвятить их рассказам целую статью. А в конце вас ждет бонус: трогательная история, которая лишний раз доказывает, что развод — это не всегда боль и слезы.

Мой первый муж пришел в загс подавать заявление о разводе вместе с папой. Родители, наверное, побоялись, что передумает. А еще посуду поделил, даже чашки чайные. Себе с голубым орнаментом оставил, мне отдал с розовым. Про вещи вообще молчу. Высказал, что я всю мебель забрала, а он живет в полупустой квартире. Хотя у него остались стенка, кухня, стиралка новая, мебель в спальне. А паспорт мой отдал только в обмен на ключи от квартиры. Вот так вот. Хорошо, детей не нажили. © Оксана Зенцева / Facebook

У меня сосед развелся. Вижу, его вещи выносят, звоню ему. Говорит, мол, все в порядке, бывшая жена съезжает в свою квартиру. Вечером приходит ко мне, приглашает к себе домой и говорит: «Ты только фонарик возьми». А там вывезли все, абсолютно все: кухню, шкафы-купе, светильники, люстры, выключатели, розетки, электрический счетчик, унитаз и так далее. Даже частично ламинат. Причем ее квартира с мебелью, а эта мебель ей просто-напросто не подойдет, так как все делали по индивидуальному заказу. Вот что такими людьми движет? Не понимаю. © Vika Berezinets / Facebook

У моей знакомой бывший муж вывез все, даже гвозди вынул, которые он вбивал в стену. При этом с женой осталась их общая дочь. © Алена Железная / Facebook

Мама с папой развелись 24 года назад. Отец женился во второй раз и в браке уже 20 лет. Мама так никого и не нашла. Так вот, отец очень любит звонить ей и рассказывать всякие веселые истории или жаловаться на жизнь и на работу. А так они не общаются и виделись последний раз на моей свадьбе пару лет назад. © MilaSha / AdMe

Мой бывший муж жаловался своей маме, что я совсем не готовлю, потому мы и расстались. Моя история: я не приготовила еду 2 раза за 3 года. В первый раз ехала из другого города, так как мама была в больнице с инсультом, и я была вымотана. Во второй раз я после 12-часовой смены и часа езды домой сказала, что устала. В итоге мы поссорились на этой почве и разошлись. Да, вот такое я чудовище. © Тат Иана / AdMe

«После развода не стала делить имущество, оставила ему все, ушла с одним чемоданом. Единственные предметы, оставшиеся от замужества, — это расческа и ножницы. Иногда думаю, может и их выбросить, чтобы не напоминали»

Отец моей подруги при разводе с женой делил вилки поровну. Имел наглость залезать в холодильник и брать еду, которую мама с работы таскала. У них было мало денег, и это хоть как-то помогало выживать. Пока они еще не развелись официально, имел право заходить в их дом. © Svetlana P-e / Facebook

Мой бывший муж женился через 3 месяца после нашего развода, а через 3 дня пришел сказать, что женился мне назло. Через полгода они развелись. Наверное, опять мне назло. © Виктория Баркар / Facebook

Съехала от мужа. По обоюдному согласию забрала все, что мне хотелось или было нужно. Так он начал приезжать и складировать у меня под дверью все, что он находил в доме и что, по его мнению, «может понадобится». Даже то, что пора вынести на помойку. © Marina Karpus / Facebook

Я развелась с мужем, но дом делить не стала. Считала, что это его дом, он на него заработал. Вставал в 6 утра, приходил с работы поздно, подрабатывал в выходные, чтобы быстрее рассчитаться. Поэтому у меня и мысли не было делить дом. Потом помирились и несколько лет жили в квартире моей бабушки. Когда окончательно расстались, я выставила его из ее квартиры, он переехал в свой дом. Бабушка умерла, и квартира осталась мне. Когда бывший муж попытался снова помириться, я отказала. Тогда он стал приходить в мое отсутствие в квартиру, якобы к детям. Они открывали ему дверь, а он выгонял моих гостей. © Алексена Семенюк / Facebook

Родственник разводился с женой. Сначала она его отправила к маме, потом решили попробовать наладить отношения. За эти 2 месяца она поменяла стиральную машинку, холодильник, купила автомобиль — все с общего счета, куда шла его зарплата. Машину оформили в кредит на него, а также кольцо и браслет с изумрудами. Перед Новым годом с последних крох, что остались, они закупились продуктами. И через пару дней она выставила его за дверь, милостиво предложив забрать что-то из еды. Он остался с кредитами на украшения и машину, без копейки на счете. © Svetlana Dusengalieva / Facebook

Я ушла, взяв только самое необходимое для себя и годовалой дочери. Остальное планировала забрать позже, в том числе украшения. Но бывший муж разыграл целый спектакль, что его квартиру якобы обокрали, и даже написал заявление в полицию. Пропала только моя дорогая цепочка с кулоном — толщиной с палец и с редким плетением. Остальные недорогие украшения были на месте, и даже футляр от этой самой цепочки. Ни я, ни следователь в кражу не поверили, посоветовали поискать цепочку в ломбарде. Естественно, искать ничего не стали. © Татьяна Косякина / Facebook

После развода пришла бывшая свекровь и попросила вернуть оставшуюся обувь своего сына. Я пошла в подвал и принесла мешок с его дырявыми кроссовками и рваными босоножками. Вывалила все сокровища на пол, и эта пожилая жадная женщина, стоя на коленях, стала перебирать эту помойку. Ничего хорошего, естественно, не нашла и потребовала вернуть свадебный костюм сына с его первой свадьбы (я была второй женой). Я сказала, что он отнес костюм на свалку. Тогда она забрала дырявые кроссовки и ушла. Больше ни я, ни ее родной внук бабушку, деда и родного папу не видели НИКОГДА. И слава богу. Наверное, все-таки нужно было из строительной мусорки костюм свадебный достать и вернуть. © Оксана Жуковская / Facebook

Бонус: развод разводу рознь. Бывают и такие

Мы развелись после 20 лет совместной жизни. Через 2 года я снова вышла замуж, родила. Как-то встретила бывшего мужа, пожаловалась, что няня уволилась, дочке в сад еще рано, а новый супруг дальнобойщик. Бывший работал на дому и предложил посидеть с ней. Бесплатно. Так полгода и прошло, пока не устроили в садик. Очень ему благодарна. У нас с ним 2 девочки (уже взрослые), и он любит всех 3 одинаково. Мой второй муж спустя 15 лет семейной жизни умер. А бывший мне как брат. У нас уже 4 внуков. © Svetlana Kurilova Grischko / Facebook