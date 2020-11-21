14 историй о начальниках, в сравнении с которыми ваш босс будет казаться белым и пушистым

В середине 90-х работал стекольщиком. На работе порезался — наложили 5 швов и сказали несколько дней не нагружать руку. Все это время приходилось отчаянно бороться с начальницей, которая считала, что я плохо работаю из-за руки. А я работал хорошо, просто медленно, чтобы не повредить шов. Но тут попросили меня перетащить огромные и очень тяжелые стекла. Я отказался со словами: «Я занимаюсь музыкой и не хочу рисковать рукой». На что получил ответ: «Тебе музыка дороже или работа?» Сказал, что мне рука дороже всего, а вечером собрал вещи, деньги и потихоньку свалил. Первый и единственный раз, когда я вот так молчком уволился. © Ed Seith / quora

У меня начальник смены может позвонить по внутреннему телефону и сказать:

— Леша, надо срочно сделать что-нибудь!

— Так я не Леша. Я Саша!

— Да? А на фига ты телефон поднимаешь? Я не тебе звонил. © BDSMan / pikabu

Завершили работу над одним очень успешным проектом, и владелица компании позвала всех сотрудников (12 человек) на обед в ресторан рядом с офисом. Она не знала, что там очень дорого, и успела уйти до того, как нам принесли чек, сославшись на важный звонок от клиента. Оставила нам деньги только за свой заказ, и пришлось разбираться, как за все заплатить. Потом еще выяснилось, что даже на ее заказ оставленных ею средств не хватило. © Ricetaco / reddit