14 историй о начальниках, в сравнении с которыми ваш босс будет казаться белым и пушистым
Так сложилось, что отношения между боссом и его трудовым коллективом часто бывают весьма напряженными. То от сотрудников требуют работать за мизерную зарплату, то посылают куда-то с нелепыми поручениями. Впрочем, бывают и приятные исключения из этого правила.
Некоторые люди запомнили своих (и не только) начальников исключительно благодаря их поразительной эксцентричности. Вот самые любопытные случаи по мнению редакции AdMe.ru.
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Подрабатывал разнорабочим. Приходит начальник, зовет меня и водителя: «Надо за город скататься, загрузить пару стеллажей — и назад. Я с вами, дорогу покажу». Поехали втроем. Выехали за город, едем по трассе. «Ну что, куда едем-то? Долго еще?» — «Да нет, недолго, едем пока прямо». Через 100 км нервы не выдержали, достали начальника. Говорит: «Ну ладно, едем в такой-то город». А туда ехать еще 250 км, а рабочий день подходит к концу. Доехали мы к часу ночи, погрузка заняла еще 2 часа, вернулись к 8 утра. Голодные, вымотавшиеся. Начальник сказал: «Ну ладно, сегодня можете отгул взять». © VincentCasse / pikabu
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У нас на работе была программка, где можно было анонимно оставлять отзывы о коллегах. Босс бесился, потому что комментарии были и о нем: мол, он часто из себя выходит и орет. Чем больше он говорил об этих «клеветнических» комментариях в свой адрес, тем больше распалялся, а в конце стукнул кулаком об стол и заорал: «Я! Никогда! Не ору! На вас! На собраниях! Понятно?!» © BigShoots / reddit
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К нам в офис пришел новый начальник IT-отдела: симпатичный, с харизмой. Все дамы были в восторге. С коллегой-подругой в столовой общались на тему сильных и независимых, и вот этот красавчик за соседним столом выдает: «Мужчина должен повышать уровень жизни женщины». Мы купились на это обе, но подруга оказалась проворнее. И вот они уже встречаются, а она сама оплачивает поездки на такси к нему и обратно и покупает продукты на свои последние деньги. © unknown author / ideer
«Начальник купил у меня 25 вручную связанных шапок. И — вуаля! — они на витрине».
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Взял босс меня и двух коллег на фермерский рынок пообедать вне офиса. Мы поели, все посмотрели и подошли к его столику. И он такой другу своему говорит: «Они не любят находиться далеко от папочки». © unknown author / reddit
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Пару лет назад мои бывшие начальники придумали бизнес: покупать дешевые автомобили, немножко их видоизменять и продавать задорого. Наняли продавца. Он был умницей, но машины все равно не продавались: из 8 штук только 2 удалось сбыть. Начальники решили, что проблема в продавце, и надумали его уволить. А тут он сам говорит, что увольняется. И тогда главные попросили меня вскрыть электронку этого парня, чтобы узнать, куда он собрался уходить. Я сказал ему об этом, и он подчистил письма, чтобы начальники не смогли узнать ничего важного. Но когда они смотрели его переписки, были так счастливы, как никогда в жизни! © Antero Duarte / quora
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Пришла на онлайн-встречу организаторов студенческого мероприятия, куда меня позвал начальник. Сидим, обсуждаем, стесняемся включенных камер — тут подключается мой начальник. Сидит на корточках на балконе и дымит на фоне развешенных трусов. Обожаю его. © MsFinkelshtein / twitter
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Я работала у одной женщины личным помощником и котоняней. Женщина была богатой и немного безумной. Однажды она попросила меня заказать ей манекен, потом велела взять ногу манекена и ехать искать подходящий чемодан, чтобы весь манекен в разобранном состоянии туда влез. Она хотела взять его с собой на церемонию вручения аттестатов в качестве «своей дочери». Манекен должен был быть одет в одежду ее настоящей дочери, которая должна была получить аттестат на этой самой церемонии. © represent_represent / reddit
«Начальница знала, что я в этом году хочу научиться шить, и подарила мне старую швейную машинку своей бабушки».
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Был в командировке на заводе. Идем с директором, сзади его челядь. Директор останавливается, подзывает подчиненного, показывает рукой и спрашивает, когда приступят к ремонту, кто будет делать, сроки и остальное по теме. Редко встретишь настолько компетентных людей в руководстве. Ответы были такие: все куплено, уже лежит на складе, людей нашли, приступаем, надо успеть до настоящих морозов.
Через год я опять был на том же заводе, и ситуация повторилась вплоть до деталей. По той же дороге идем, там же останавливаемся. Тот же директор показывал рукой на тот же угол, спрашивал о том же ремонте и получал те же ответы на уже знакомые мне вопросы. © railcha / pikabu
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Начальник у меня своеобразный. Вчера звонит мне:
— Доброе утро.
— Доброе.
— А почему я тебе звоню?
— ?
— Ну, когда вспомнишь, перезвони мне. © Klmnoprst / pikabu
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Один мой босс — кошмарный человек! — носил все свои документы в черном мусорном мешке. Он был офигенно богатым: получил в наследство компанию отца, потом нажился на кризисе. Но вот по какой-то причине не доверял портфелям. Ну и однажды оставил он свой пакет в офисе, а уборщица его выбросила. Все важнейшие документы просто исчезли. © Theres_A_FAP_4_That / reddit
«Смотрите, какого зверя подарил мне начальник».
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В середине 90-х работал стекольщиком. На работе порезался — наложили 5 швов и сказали несколько дней не нагружать руку. Все это время приходилось отчаянно бороться с начальницей, которая считала, что я плохо работаю из-за руки. А я работал хорошо, просто медленно, чтобы не повредить шов. Но тут попросили меня перетащить огромные и очень тяжелые стекла. Я отказался со словами: «Я занимаюсь музыкой и не хочу рисковать рукой». На что получил ответ: «Тебе музыка дороже или работа?» Сказал, что мне рука дороже всего, а вечером собрал вещи, деньги и потихоньку свалил. Первый и единственный раз, когда я вот так молчком уволился. © Ed Seith / quora
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У меня начальник смены может позвонить по внутреннему телефону и сказать:
— Леша, надо срочно сделать что-нибудь!
— Так я не Леша. Я Саша!
— Да? А на фига ты телефон поднимаешь? Я не тебе звонил. © BDSMan / pikabu
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Завершили работу над одним очень успешным проектом, и владелица компании позвала всех сотрудников (12 человек) на обед в ресторан рядом с офисом. Она не знала, что там очень дорого, и успела уйти до того, как нам принесли чек, сославшись на важный звонок от клиента. Оставила нам деньги только за свой заказ, и пришлось разбираться, как за все заплатить. Потом еще выяснилось, что даже на ее заказ оставленных ею средств не хватило. © Ricetaco / reddit
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Меня управляющий отделом вымораживает до невозможности. Звонит мне в мой выходной и спрашивает:
— Ты ничего не хочешь мне рассказать о твоем вчерашнем рабочем дне?
— А что не так?
— Ну ты подумай.
— Я вчера логистику расположения люстр скорректировала. С ней что-то не так?
— Нет, с ней все хорошо, спасибо. О другом расскажи.
— О чем? Ничего другого я не делала.
— Ну ты подумай.
— Суп в столовке был вкусный, план продаж сделали, коллеге на день рождения скидывались. Эта информация тебе нужна?
— Нет.
Уже не выдерживаю и говорю:
— Дима, я, блин, откуда знаю, что тебе от меня надо? Что за детские игры в угадайку? Говори прямо!
И вот только когда психанула, оказалось, что он хотел, чтобы я рассказала, почему у меня охрана на выходе нашла в сумке ключ на 13. Я сразу им объяснила, что это для велосипеда. Короче, сама разобралась и забыла об этом случае. А он вот нет. © RobbiZlobniy / pikabu
А вам встречались начальники с причудами?