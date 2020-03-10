14 историй о людях, которые однажды рискнули купить лотерейный билет (И некоторые даже не прогадали)

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В глубине души у многих из нас теплится надежда на неожиданное наследство или случайно найденный кошелек с $ 1 млн. Только представьте, какие перспективы открылись бы перед таким счастливчиком: можно не работать до конца своих дней и жить в свое удовольствие. Наверное, именно это желание движет теми, кто без конца покупает лотерейные билеты и участвует во всевозможных розыгрышах.

Мы в AdMe.ru подобными играми особо не балуемся и любимую работу ни за что не бросим. Но вполне возможно, что однажды на нашей улице перевернется грузовик с удачей — прямо как у некоторых героев этой статьи. А история из бонуса наглядно демонстрирует, что «счастливым» может оказаться даже рулон туалетной бумаги.

Особый семейный секрет

На 1-м этаже дома по улице Римерштрассе в Мюнхене располагался небольшой китайский ресторан. Хозяин заведения всегда с удовольствием делился с нами жизненными историями. В очередной раз речь зашла о лотерее. В Германии все помешаны на покупке и заполнении билетов. — А я всегда выигрываю! — говорит нам китаец.

— Как это? — недоумеваем мы.

— Мне помогает особый семейный секрет. По словам китайца, теория вечного выигрыша перешла по наследству от деда. Цифры возникали в сознании в результате особой медитации. Но нам он своего секрета так и не раскрыл. Сказал, что видит азарт в наших глазах, а значит, мы не сможем использовать удачу правильно. И он был прав на 100 %. © lara_belorusskaya / Instagram

Квартира для учительницы

На дворе стоял не такой далекий 2009 год. Жил я в селе и, как все дети, ходил в школу. Одна учительница у нас участвовала в лотерее. Во время уроков она часто отправляла нас с другом в ларек за билетами. Спустя год учительнице надоело выходить в ноль, и решила она забить на это дело. Но прежде рискнула сыграть по-крупному: «Вот вам денежка. Купите на все билетиков, и больше я в лотерею не полезу». Хватило на 15 штук. Принесли, отдали. А потом выяснилось, что 14-й билетик нес в себе крупный выигрыш — 3-комнатную квартиру. Помню, как Ольга Леонидовна стояла вся в слезах перед нами и не могла ничего сказать от счастья. А потом обняла нас и шепотом повторяла миллион раз без остановки: «Спасибо, спасибо, спасибо!» Мы с другом хотя и были хулиганами местными, но тоже разревелись в ту минуту. Уж очень радостно было. © Kust00 / Pikabu

«Приобрел 125 билетов — по 7 в каждом магазине. Задор пропал после 17-го подхода»

Как дед машину выиграл и не обрадовался

Дело было в 1984 году. Дедушка проверял билеты по таблице розыгрыша, которая публиковалась в газете. 2 билета не принесли ничего, 3-й — рубль, а вот 4-й — целый автомобиль. Дедушка был в очках, надевает еще одни — все верно, все сходится. Вот только было одно но. Никогда в своей жизни дед не сидел за рулем авто и ни за что не хотел сдавать экзамены на право вождения. И тут звонит в дверь сосед по площадке и прямо с порога говорит: «Узнал я, что вы машинку выиграли, но никто ездить на ней не желает. Я бы купил ее у вас». На вырученные деньги мы приобрели цветной телевизор, 2 холодильника, 2 ковра, софу, а еще сделали ремонт в квартире. Что было дальше? Техника и мебель быстро устарели и перекочевали на помойку. Ну и ремонты переделывались пару раз. Зато машина прослужила хозяину верой и правдой до начала нулевых, а потом была продана, и след ее потерялся. © Savelka78 / Pikabu

Итоги новогоднего эксперимента

В этот Новый год сидели целой компанией перед теликом. Кто-то может сказать, что мы дурачки, и миллион (миллиард, триллион) не выиграем. Но кайф-то заключается в самом процессе — в интриге, в эмоциях, в ожидании, когда ты зачеркиваешь цифры в билете. Результаты розыгрыша новогоднего миллиарда следующие: из 21 билета выиграло 10. Каждый принес по ₽ 100. Мелочь, а приятно. © lusjenne / Instagram

Неожиданный подарок от магазина

Как-то исподволь подкрался день рождения крупного сетевого супермаркета. И заодно — розыгрыш всякой ерунды. Покупаешь тысяч на 5 и можешь участвовать. За месяц 3 чека накопилось, 2 сдали и, естественно, пролетели. А 3-й валялся на полке. И вот субботним утром в последний день розыгрыша я вспоминаю про этот чек. Заполняю анкетку, которую на кассе дают, и, превозмогая лень, еду в магазин. Чувствую себя дураком. Закинул бумажку в барабан. Часа через 3 раздается звонок: — Бумажку кидал? Поздравляем, забирай кофеварку. И получил ведь кофеварку эту. Не обманули. А после на волне удачи купил лотерейный билет. Но увы... © panzermarder / Pikabu

«Как я чуть не выиграл в лотерею»

В тот день я знал, что поеду на именно в это место ​​и куплю там билет определенной лотереи. У меня было $ 10. Но почему-то в последний момент я решил не тратить такую сумму на 1 билет и отошел в сторону. Пара, которая стояла позади меня, подошла к стойке. Я сказал себе: «Ничего страшного, я все-таки куплю билет сразу после них». Я сделал покупку и пошел к своей машине, но вдруг услышал женский крик и увидел, как парень побежал обратно в магазин с билетом в руке. Я понятия не имею, выиграли ли они джекпот или просто $ 1 тыс., но по сей день проклинаю себя за то, что не купил именно этот билет. © simplegirl678 / Reddit

Когда у начальства есть чувство юмора

Живем в Германии. У моего мужа на корпоративе проводили лотерею. Главными призами были: курс массажа, охотничий тур на мелкую дичь, дорогая экскурсия в штольню (район, где много шахт). Те, кто это выиграл, получили на самом деле мочалку для мытья тела, мухобойку и штоллен — немецкий рождественский пирог (игра слов: «штольня» и «штоллен»). А муж купил на € 5 лотерейных билетиков и выиграл бутылку вина за € 6,5. © Wellli / Pikabu

Про крупный выигрыш и справедливость

Моя мама раньше работала на заводе библиотекарем. Как-то раз ей дали для распространения пачку лотерейных билетов. Она в шутку сказала молодому парню — инженеру из конструкторского отдела: «Бери билет — счастливый, машину выиграешь». Тот побежал по заводу собирать деньги. У кого копейку занял, у кого 2, а у начальника сборочного цеха целых 10. Через неделю, когда про лотерею все и думать забыли, состоялся розыгрыш, и билет оказался счастливым. Парень выиграл автомобиль. На радостях он собрал тех, кто ему одалживал деньги, накрыл стол и всех сердечно поблагодарил. А потом вернул все до копейки каждому, у кого сколько брал. И тут начальник цеха взял слово и обиженно сказал: «Раз мы все деньги на билет дали, то имеем право на долю от выигрыша соразмерно той сумме, которую давали. Мне, например, полагается треть от стоимости автомобиля. Согласен взять деньгами». За столом воцарилось молчание. Потом возмущенный народ стал упрекать начальника цеха в скопидомстве и скряжничестве. Тот обиделся и перестал здороваться со всеми, кто его не поддержал. © smile2 / Pikabu

«$ 500 от случайной покупки билета за $ 2. Потратила еще $ 27, и мне повезло — выиграла еще $ 78»

«Сам играл, теперь другим не советую»

Работаю на почте. После сообщения о том, что женщина в нашей области выиграла ₽ 506 млн, в моем отделении продажа лотерейных билетов возросла раз в 5. Все сомневаются, что выиграют, но все равно уходят с надеждой на большой куш. Спрашивают у меня, как часто люди выигрывают, какие суммы. Хочется им рассказать, как я однажды забыл вовремя вернуть организатору лотерейные билеты и пришлось забрать их все себе. 93 штуки. Среди них было только 32 счастливых. И выигрыши, милые мои, были максимум по ₽ 140. После этого друзья прилепили мне кличку Лас-Вегас. © МOPEEEE / Pikabu

«Выигрыш, который был предназначен именно мне»

Шел 1993 год. Билет государственной лотереи мне дали на сдачу от покупки 2 оцинкованных ведер. Убрала его в сервант. Там он лежал — в вазе.

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Прошло несколько недель. Помню, было лето, родители уехали, почтальон принесла газеты. Решила баловства ради проверить тираж. И опа — я выиграла настоящий автомобиль.

Вскакиваю на велик и лечу радовать дедушку с бабушкой. А у них по соседству жил мужчина, который всегда в местном магазине выкупал пачку лотерейных билетов очередного розыгрыша. В тот раз он купил 99 билетов, так как 1 я успела забрать на сдачу. Мужик всю жизнь ждал этот выигрыш. Но, видимо, он был записан судьбой для меня. © aygulzakir / Instagram

«Почему я перестала верить в лотереи»

Почитала истории о честных конкурсах, когда участники в самом деле что-то серьезное выигрывали. Вот вам история про наоборот. В нашем городе открывался новый магазин, где при покупке давали лотерейный билет. К розыгрышу у меня их было больше 100. Я хотела хоть что-нибудь, хотя бы блокнотик, но душа сладко замирала при словах «главный приз — компьютер». И вот — открытие. Народу тьма. Объявляют главный приз и называют имя директора школы, где я раньше училась. 2-й приз — цветной принтер. Его выигрывает завуч той же школы. 3-й приз — собрание детских энциклопедий — достался школьному библиотекарю. Мама моя была хорошо знакома с директрисой и расспросила ее потом. Та открытым текстом рассказала: из администрации магазина пришли и предложили купить для школы технику и книги за полцены. Главное было — представить все как выигрыш в лотерею. С тех пор каждую новость про чей-то крупный выигрыш встречаю с мыслью: «Во сколько ему это обошлось?» © fokodan / Pikabu

А на что вы потратили бы свой выигрыш?

Узнала, что какая-то женщина из Подмосковья выиграла полмиллиарда. Я краем глаза читала одно из ее интервью. Ее спросили, на что она потратит эти деньги. А она хмыкнула и сказала, что купит себе какое-нибудь украшение. И журналист это прокомментировал как: «Наверное, еще не до конца осознала значимость этой суммы...»

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Я бы вложила эти деньги в какие-нибудь активы. Купила бы несколько квартир, чтобы сдавать их в краткосрочную и долгосрочную аренду. Обязательно бы дом в Калифорнии (с недавних пор осознала, что мое сердце живет именно там) и приезжала бы туда зимовать. © nata_shell / Instagram

Бонус: «К такому меня жизнь не готовила! Туалетная бумага с сюрпризом»