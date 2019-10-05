14 историй о людях, чья жадность перешла все границы
Бережливость и домовитость — важные качества, если хочется достичь материального благополучия. Однако важно не впасть в крайность, потому что чрезмерная экономия может привести к тому, что над ней будет хохотать весь интернет.
AdMe.ru обнаружил на просторах сети несколько историй о скопидомах, которые и не подозревают, что ведут себя по меньшей мере странно.
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Моя младшая сестра работает дизайнером и увлекается фотографией. Как-то раз она снимала знакомого блогера и денег не взяла. Отсняла фотосессию, обработала фотографии, отправила и спросила, может ли блогер в посте со снимками добавить ссылку на нее как на фотографа. Блогер сказала, что может и, так как они подруги, сестре это будет стоить всего лишь 5 000 рублей. © ZhoraLiberman / pikabu
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Мамы не стало, когда я был совсем маленьким. Папу все вокруг убеждали, что ребенка вырастить без матери невозможно, и через год к нам переехала женщина с дочерью чуть старше меня. В квартире появился второй холодильник. Он был перевязан лентой, не позволяющей открыть дверь. Однажды детское любопытство взяло верх. Внутри обнаружились спелые фрукты и большой мешок хороших конфет. Лакомства были для дочери этой женщины. Та их ела, когда я не видел. Не удержался и без спросу съел две или три конфеты, за что меня потом немного наругали. Женщину с дочерью папа скоро отвез обратно к ним домой. © vllv / pikabu
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Жила в одном районном центре большая дружная семья. 8 детей. Отучились — разъехались. Только младший остался жить там же. Строго раз в год все собирались в родительском доме. Прошло время, друг за другом умерли их родители. После похорон началась дележка. За каждую тряпку — целая война. В ту же ночь после выяснения отношений родительский дом сгорел. Оказалось — поджог. Младший выпил и спалил дом вместе со всем барахлом. Чем закончилось — не знаю. © serojaD25S / pikabu
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Решил купить старшему сыну велосипед. Пошел на сайт объявлений, выбрал один велик. Хотя хозяин утверждал, что катался на велосипеде всего лишь 10 раз, вид у него был потрепанный. Цена — ₽ 8 500. Я спросил, за сколько он купил велосипед. Продавец не моргнув глазом ответил: «Он в магазине стоил ₽ 12 000, а я по акции его купил за ₽ 8 000. ₽ 3 500 скинул». И ведь не поспоришь. © Im.Alex / pikabu
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Был у нас в компании один парень — патологический жмот. На юбилей он позвал нас в дорогой ресторан. Мы все собрали приличную сумму денег. В конце вечера, когда все собрались домой, нас настиг именинник с криком: «Куда собрались? Гоните остаток!» Оказалось, что он пересчитал сумму подарка и она не сошлась с той, которую он потратил на праздник. Потом он очень удивлялся, что на его свадьбу через год не пришел ни один из его знакомых и друзей. © Donotworry1 / pikabu
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Знакомая до недавнего времени торговала на рынке. Напротив нее был хлебный отдел, в котором работала Валя, которая нещадно обсчитывала всех покупателей. Как-то мимо проходил парень и вдруг спрашивает: «Кто цепочку золотую обронил?» А на полу и правда цепочка лежит. Валя резко подрывается из отдела с криком: «Это моя!!!» — подбирает цепочку и бежит назад к себе в отдел. Цепочка оказалась фальшивой. А вот деньги, которые пропали у Вали из-под прилавка, пока она за ней бегала, были настоящими. © Shutok.ru / pikabu
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В кабинете сменили замок, общий ключ лежит на вахте. В кабинете больше 20 человек, и каждый делает себе свою копию. Я собрался в мастерскую, коллега просит сделать и ей тоже. Видимся через пару смен, отдаю ключ, говорю: «С тебя ₽ 150». В ответ удивленные глаза и восклицание: «Ой, да не обеднеешь». Через смену напомнил — она негодует и убегает опять недовольная. Свидетели диалога интересуются, в чем дело. Объясняю и получаю в ответ снова море негодования: «Ты же мужчина», «Она же женщина», «Мужик не тот нынче» и прочее. Предложил скинуться всем присутствующим за нее — объявили мелочным. © gp800 / pikabu
Объявление висит в бизнес-центре.
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Сижу в маршрутке на месте спиной к водителю. Достал деньги из кошелька и уронил рублевую монетку на пол. Сидящий рядом со мной парень молча наклоняется, эту монетку подбирает и протягивает сидящей напротив женщине. Тетка с серьезным видом говорит ему спасибо и спокойно кладет мою монетку в карман. © RiaSkoosa / pikabu
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В апреле мы делали ремонт на кухне и меняли мебель. Кухонный уголок во вполне приличном состоянии. Выкидывать жалко, звоню соседу: «Серега, тебе не нужен кухонный уголок?» Говорит, не нужен. Попросил его помочь вынести его к мусорным бакам. Вернулся домой, смотрю в окно и вижу, как Сергей тащит по частям «ненужный» уголок себе домой. © Alexeich56 / pikabu
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Жила с отцом и мачехой. У нас в детстве одна комната в доме была закрыта на ключ. В ней для родных детей мачехи всегда были вкусняшки. Пережила это. Сейчас сама замужем, у меня сын. Застала такую картину: мой сын 4 лет лежит на полу и смотрит в щелку под дверью, как моя мачеха кормит своих внуков мороженым! © anybodyindark / pikabu
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В суровые 90-е годы должен был сослуживец папы Вася получить как бесквартирный офицер от государства квартиру. Размер жилплощади был пропорционален размеру семейства. Вот только Вася был холостяком. Но была у него в родном городке одноклассница. Не замужем, но с детьми. Она согласилась приехать и выйти за него замуж, а потом после получения вознаграждения вернуться назад. Вася женился, получил просторную квартиру. «Жена» возвращаться в родной город не захотела. Путем переговоров Васе удалось стрясти денежный эквивалент своей доли в общей жилплощади, хватило на комнату в коммуналке. © torbova / pikabu
А среди ваших знакомых есть скряги? Расскажите нам самый яркий случай из их жизни.