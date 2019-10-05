14 историй о людях, чья жадность перешла все границы

Был у нас в компании один парень — патологический жмот. На юбилей он позвал нас в дорогой ресторан. Мы все собрали приличную сумму денег. В конце вечера, когда все собрались домой, нас настиг именинник с криком: «Куда собрались? Гоните остаток!» Оказалось, что он пересчитал сумму подарка и она не сошлась с той, которую он потратил на праздник. Потом он очень удивлялся, что на его свадьбу через год не пришел ни один из его знакомых и друзей. © Donotworry1 / pikabu

Знакомая до недавнего времени торговала на рынке. Напротив нее был хлебный отдел, в котором работала Валя, которая нещадно обсчитывала всех покупателей. Как-то мимо проходил парень и вдруг спрашивает: «Кто цепочку золотую обронил?» А на полу и правда цепочка лежит. Валя резко подрывается из отдела с криком: «Это моя!!!» — подбирает цепочку и бежит назад к себе в отдел. Цепочка оказалась фальшивой. А вот деньги, которые пропали у Вали из-под прилавка, пока она за ней бегала, были настоящими. © Shutok.ru / pikabu