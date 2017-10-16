14 историй о людях, у которых чувство юмора всегда на высоте

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Наверное, многим из нас попадались люди, чьему чувству юмора можно только позавидовать. Их сложно застать врасплох, они любят подшутить над окружающими. Такое качество выручает, особенно в неприятных ситуациях.

Мы в AdMe.ru сделали для вас подборку историй, для героев которых не бывает неловких моментов. Читаем и наслаждаемся!