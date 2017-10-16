14 историй о людях, у которых чувство юмора всегда на высоте
Наверное, многим из нас попадались люди, чьему чувству юмора можно только позавидовать. Их сложно застать врасплох, они любят подшутить над окружающими. Такое качество выручает, особенно в неприятных ситуациях.
Мы в AdMe.ru сделали для вас подборку историй, для героев которых не бывает неловких моментов. Читаем и наслаждаемся!
- Живу с парнем уже 6 месяцев, пришло время познакомиться с его родителями. Сидим на кухне, готовимся, и тут звонок в дверь. Стоят мужчина и женщина и начинают мне высказывать, что я их затопила. Ну я проверила все, а когда ничего не обнаружила, послала их куда подальше и захлопнула дверь. Звонок, опять открываю, а они стоят и ржут надо мной. Оказалось, что это у моих будущих свекра со свекровью чувство юмора такое.
- Еду в маршрутке. Вижу, мужик сидит со сломанной кистью, улыбается. Заметил меня и «застрелил» своей загипсованной кистью со словами: «Пиу-пиу», потом еще сдул дымок со своего «пистолета». Я не растерялась, изобразила ранение в плечо. Так и играли в войнушку с мужиком до конца поездки, весело.
- У меня тонкое чувство юмора от папы. Мне было 10 лет, сижу смотрю мультфильмы, папа на кухне мясо рубит. Вдруг стук топора и дикий крик папы. Забегает в зал с выпученными глазами, руки в крови, а вместо пальца — кусок мяса. Он орет: «Помоги! Что делать?! Я палец отрубил — хватай нитки, пришивать будешь. Может, прирастет». Я подскакиваю и начинаю метаться по залу, с перепугу забыла, где нитки лежат, нашла, подбегаю с трясущимися руками и нитками, а батя лыбится стоит. Я так по-тупому спрашиваю: «Что, не болит?» А он: «Да пошутил я, ты бы видела свое лицо, — и ржет. Но, — говорит, — ты молодец, не растерялась, в обморок не упала, можно тебя с собой в разведку брать». Постояли, поржали вдвоем, и он говорит: «Идем, я тебе руку мясом обмотаю, и мать шуганем?»
- Подруга вышла замуж благодаря чувству юмора. У нее маленькая грудь, поэтому она использует всяческие подкладки, пушапы. Были мы с ней на пляже. Она грациозно встряхнула плед, и в этот момент с нее слетел верх купальника вместе с псевдогрудью. Она выдала: «Офигеть ветер, лифчик аж с грудью унес». Парень рядом так ржал, что ему поплохело, пришлось помогать. Через неделю позвал ее замуж.
- Вечер, иду домой с работы. По дороге на остановку купила пиццу. Горячая, слюни текут. Захожу в автобус, стоим в пробке. Маршрутка уже пропахла пиццей, а всем охота поесть. И тут один парень говорит: «Девушка, вы или выходите, или мы вас загрызем». Ну я не растерялась: открыла коробку и поделилась со всеми.
- Сегодня возвращаюсь домой. По дороге быстро идет мужик мне навстречу, кидает на землю сумки (были в руках), начинает махать руками, хвататься за голову, затем берет сумки и быстро идет дальше. Я, как человек с чувством юмора, на минутку встала и повторила все за ним. Он, все это увидев, так быстро побежал, чуть с ног не сбил!
- Ехала в электричке, передо мной сидел красивый парень. Переписывалась в этот момент с подругой, и она попросила сфоткать его. Ну я «незаметно» навела на него телефон и сделала снимок, а потом поняла, что не выключила звук и вспышку. Парень начал громко смеяться, и я вместе с ним. Потом он посмотрел на меня и сказал: «Давай я посмотрю в камеру и улыбнусь, а ты сфоткаешь?» Я его сфотографировала, и мы еще долго с ним смеялись. До сих пор фото в телефоне хранится.
- Приятель работает в кафе. Однажды он наблюдал за залом и вдруг увидел, как у гостей по столику ползет таракан. Конечно, это неприемлемо для заведения такого класса. Друг не растерялся: подбежал к столику со словами «Жорик, дорогой, я думал потерял уже тебя!», взял его в руки и унес. За находчивость начальство отблагодарило его финансово, и гости долго смеялись.
- Сегодня по ошибке сказал продавщице в ларьке: «Окей, гугл, сигареты есть?» Но та не растерялась и ответила: «По вашему запросу ничего не найдено».
- Шел экзамен по анатомии. Пока я готовился, отвечала одна милая девушка: один из вопросов у нее был по стоматологии (сами мы лечебники). Экзаменатор над ней поиздевался немного (видно было, что ему приносили удовольствие ее ответы) и напоследок спросил, сколько бывает смен зубов. Вопрос из разряда самых легких, даже двоечники знали, что только одна — молочные на постоянные.
Девушка так замешкалась и говорит: «Две!» Преподаватель заинтересованно переспрашивает: «И какие же?» Она: «Ну молочные на постоянные, а постоянные — на золотые!» Весь зал расхохотался, помню, а ей поставили пять.
- Однажды ко мне в клубе подошел познакомиться парень, а я не любительница знакомиться в таких заведениях. Но он так настаивал, что я согласилась. Только представилась не своим именем. И тут спрашивает: «Дай свой номер, я тебя завтра наберу». Я, долго не думая, говорю номер нашей психушки. На этом и разошлись. Спустя 5 месяцев мы случайно встретились на улице, и он узнал меня. Долго смеялись. Через 3 месяца он мне сделал предложение. Уже год в браке. Никогда не думала, что именно так встречу свою любовь.
- Сегодня во время резкого торможения автобуса у женщины, которая вставала, чтобы выйти на остановке, из рук выпал ребенок прямо в руки сидящему мужику и не заплакал, а сказал «папа». Мужик не растерялся и в ответ ему: «Привет, сынок». Поржала вся маршрутка.
- Петя заикался. Не очень сильно, но, когда надо было для дела, подыгрывал. Парнишка был с чувством юмора. Очередной экзамен по высшей математике. Экзамен принимает женщина-профессор — просто так не проскочишь. Заходит Петя в аудиторию, отдает зачетку, берет билет и вынимает из сумки буханку хлеба, какие-то консервы и нож. Кладет это все перед удивленной женщиной. «Это что?» — удивленно спрашивает она. Парень начинает говорить, очень сильно заикаясь: «Ббббиллллет ссссложжжжжннный. Ппппппокккка ззззззакончччччу оттттвечччать, вы ппппрогггггггголоддддаетттесь». Экзаменатор долго смеялась и поставила ему «хорошо».
- Шла из универа с одногруппницами. Тут подъезжает машина, опускается окно водителя и звучит фраза: «Всем стоять. Так, ты, в синей юбке, села в машину быстро!» — и на меня пальцем показывает. Ну я молча села. Девочки кричали, бежали за машиной. А мы с папой долго еще смеялись. Правда, теперь хожу исключительно одна, потому что одногруппницы со мной не разговаривают.