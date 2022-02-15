14 историй о людях, чье счастье от исполнения мечты жизнь растоптала на корню

«Неправда, что люди перестают гнаться за мечтами, потому что стареют. Они стареют, потому что перестают гнаться за мечтами» — эти слова Габриэля Гарсии Маркеса исчерпывающе описывают то, какое окрыляющее влияние на нас и в 5, и в 75 лет могут оказывать наши заветные желания.

Вот только героям следующих жизненных историй мечта сломала крылья, едва они успели воспарить. Судить же о том, что тому было виной — злой рок, глупая случайность или людское легкомыслие, — AdMe.ru предлагает вам.

Я в детстве обожал конструкторы. Лет на 6 мне подарили один, из которого можно было несколько машин смастерить. Я был очень доволен! Дома была куча детей, руки чесались начать собирать, но позвали на кухню. Вернувшись, я увидел, как мой отец, который всегда любил работать на публику, сидит с коробкой, вокруг него все эти дети, он уже соорудил основание платформы, а детишки во всю дербанят детали. Я помню, как я орал, ревел, отбирал, ведь я же сам хотел это сделать! За это меня отругали и при всех поставили в угол, где я и провел остаток праздника. Вечером я разобрал машину до винтика — хотел убрать в коробку, будто ничего не было! Так вот оказалось, что направляйки защелкиваются внутри и их не вытащить! После очередной попытки разобрать машинку, я просто прыгнул на нее, думая, что они выскочат из пазов, но в итоге все сломал. И вроде жалко должно было быть, но я испытал облегчение. © qwartex / Pikabu

Вечером я разобрал машину до винтика — хотел убрать в коробку, будто ничего не было! Так вот оказалось, что направляйки защелкиваются внутри и их не вытащить! После очередной попытки разобрать машинку, я просто прыгнул на нее, думая, что они выскочат из пазов, но в итоге все сломал. И вроде жалко должно было быть, но я испытал облегчение. © qwartex / Pikabu Когда мне было 24 года, я нашел нерабочий Jaguar 1968 года. Он был выцветшего синего цвета с замызганным серым кожаным салоном и сломанным верхом. Я в него прямо влюбился. В течение следующего года купил новый верх, заново обшил салон, восстановил двигатель и перекрасил машину в королевский бордовый цвет. Первая поездка была упоительной! Но после нескольких последующих, включая потрясающее 2-недельное путешествие, у машины выявились другие проблемы. К тому же в то время у меня накопилась целая гора долгов. Пришлось продать авто, чтобы расквитаться с ними. Но воспоминания о моем Jaguar теперь навсегда в моем сердце. © Rick Lambott / Quora

Через некоторое время после создания семьи нам надоела городская жизнь: все эти шумы, сосед-перфораторщик, не самая здоровая атмосфера, вечный галоп, — и мы уехали в деревню. Поскольку мы оба были за рулем, рассудили мы, проблем с работой и питанием не предвидится. И все было хорошо до рождения ребенка. А тут выяснилось, что на сеть коттеджных поселков приходятся 3 магазинчика, 1 фельдшер, 0 аптек и 0 развлекательных мест. Никто не чистил от снега дороги, так что о медитативной колясочной прогулке стоило забыть: только кардио, только хардкор. Еще вдруг обнаружилось, что деревенские жители собак заводить умеют, а вот содержать — нет, и потому 1–2 особи, с отчаянным лаем преследующие гуляющих маму и ребенка, были едва ли не нормой. © Лживый Кусь / AdMe

У меня в детстве практически не было игрушек. Я родился в начале 60-х, тогда с ними было туго. Да и с деньгами тоже. Но матушка рассказывала, что мой батя как-то купил нам с братом игрушечную железную дорогу. Электрическую, со шлагбаумами, станциями, водокачкой и почти настоящими вагонами и паровозом. Это было чудо, а не дорога! Но купил он ее, когда мы были еще совсем маленькими — на вырост. Нам ее не давали — мол, повредим еще это чудо техники. Вот только поиграть в это чудо ни я, ни брат так и не смогли. Потому что к тому моменту, когда мы подросли, батя с соседом, как-то играя, уже успели ее разбить. © MAPK.TBEH / Pikabu

Вспомнилось, как в детстве мама из командировки привезла мне пуховик. Чудо чудное, диво дивное! Нежно-голубого цвета, с белой оторочкой капюшона и белыми помпончиками на завязках. Я была счастлива. На следующий день пошла в школу нарядная. И назад, из школы, тоже нарядная. Дома сняла свою драгоценность, а на спине 3 тонких длинных разреза. Кто-то умудрился на ходу разрезать. Ревела долго. Мама даже не ругалась — отнесла в ателье. Но там сказали, что невозможно залатать без следов и все равно будет видно. Решили — пусть. Через несколько дней я в залатанном пуховике, но все-таки нарядная пошла в школу. А назад — нет. Потому что после уроков не нашла его в раздевалке — украли. Ревела, успокаивали, звонили маме. Мама принесла старую куртку и пошли домой. Лучший пуховик был со мной 2 дня. И помню его до сих пор. © GreeneyedFoxV / Pikabu

В детстве собиралась тусовка ребят на роликах. Ролики тогда делали сами из хоккейных ботинок и подвесок от скейта. Был там паренек один, который все мечтал о роликах. Наконец и он собрал их! Похвастался всем, отъехал ненадолго, а вернулся в носках и в слезах. Какие-то чуваки его разули. Так эти глупцы решили загнать ролики и не придумали ничего лучше, чем принести их нам же: мол, мы люди в теме. В итоге ролики парню вернули. © Подслушано / Ideer

В детстве мечтала покупать себе что хочу. Сейчас могу покупать вещи, которые нравятся мне, а не родственникам. Когда появились собственные деньги, накупила себе резиновых цветных попрыгунчиков, о которых мечтала в детском возрасте, но тогда денег не было. Правда, была немного разочарована: мечта сбылась, а радости не было. Мне их больше не хотелось! Зато кот иногда с ними играет. © Ирина К / AdMe

В 12 лет у меня были особые ожидания от лазертага. Я прямо-таки мечтал об этой фантастической войне, где я буду тащить своих товарищей по отряду в укрытие, буду выбирать между несколькими лазерными пушками и в конце ощущать себя в сиянии славы. А в результате получил 15 минут, где все вслепую наводят лучи друг на друга. © Sun_Of_Dorne / Reddit

В моей семье была традиция: ребенок выбирал то, что будет на ужин в его день рождения. Я попросил ужин на мой 7-й день рождения точно такой, как в телевизионной рекламе. Моя мама пыталась отговорить меня от этого, но я был непреклонен. По телевизору это выглядело восхитительно. Но это было самое фиговое, что я когда-либо ел. © w***ful_things / Reddit

Но это было самое фиговое, что я когда-либо ел. © w***ful_things / Reddit Раньше я хотел оставить цивилизованный мир. В голове рисовалась мирная идеалистическая картина чудесной просветляющей свободы. Я нашел себе подходящее местечко в штате Орегон и решил пробыть там в течение месяца. Оказалось, что все не так, как мне рисовалось. Приходилось много работать, бороться с сыростью, холодом, голодом. Я страдал от скуки и одиночества. Зато, вернувшись в цивилизацию, я по-новому оценил общество, наличие отопления, кондиционера, душа и вкусной горячей еды. © Unknown author / Reddit

В юности я сильно романтизировала жизнь в большом городе. Думала, что это будет чистый восторг и я смогу делать все, что захочу. А в результате я впала в депрессию, у меня развилось расстройство пищевого поведения и я познакомилась с испорченными людьми. Тогда же я влюбилась в первый раз, и это плохо кончилось. В итоге мне понадобились годы, чтобы это пережить. Лишь теперь я понимаю, что была еще недостаточно зрелой, чтобы жить самостоятельно. © VerityPushpram / Reddit

16 лет назад работал в крутой фирме. У директора была смежная личная комната с кроватью и шкафом с одеждой, спортивным мини-уголком, мини-баром и ванной. Я мечтал о такой комнате. Сейчас у меня своя фирма, с каждым годом она расширяется. В начале года переехали в 3-этажное здание. Наконец-то у меня есть своя личная комната со всеми удобствами! Мои замы прикалываются и просят им тоже выделить по комнате. И это ничуть не прикольно. В буквальном смысле живем на работе. Дел очень много, нет сил добираться до дома. © Подслушано / Ideer

Я была в классе эдак 6-м или 7-м, когда пошла мода на унты — сапоги с мехом наружу. Мои предки тогда не много зарабатывали, но мать была так одержима идеей «чтобы не хуже всех», что чуть ли не на последние деньги купила мне их: черные, чуть ниже колена, мех такой кудрявый, длинный, и выглядели они тогда очень круто. После уроков я не смогла найти пакет с сапогами в раздевалке, хотя та закрывалась на замок, а мы еще сдавали школе деньги за охрану. Моя старенькая дубленка была на месте, а пакет исчез. Сижу на скамейке, плачу. Стыдно перед мамой. И тут она звонит, мол, где меня носит. Я все рассказала. Через 15 минут моя разъяренная маман уже была в школе со старыми сапогами. Как же она орала! Не на меня, а в целом. Больше мы ни копейки не отдавали за охрану. © jknastasi / Pikabu

Соседской девочке папа привез Барби. Я так сверлила куклу взглядом, что мама заметила. И в один день мечта сбылась: я получила свою! Решив, что Барби нужны модные вещи, я часами шила. Первый сарафан Барби получился с торчащими нитками — хуже, чем бабушкин халат для огорода. Я начала масштабировать выкройки до кукольных размеров. Покупала мелочевку на карманные деньги. Через год освободила шкаф для коробочек с нитками, бисером, кружевом и тканями. Апогеем моего творчества стало свадебное платье. Почти 2 месяца я пыхтела над ним, делала кружевной корсет и юбку с «подъюбником», а когда закончила, почувствовала удовлетворение от работы. Нарядив в платье куклу, я уехала на каникулы. А тем временем мама продала квартиру. На новой квартире меня постиг удар: из целого шкафа с фурнитурой осталась одна шкатулка, остальное отправилось на помойку. Лохматая Барби валялась в грязном свадебном платье. Что я почувствовала? Ни-че-го. Внутри было выжженное поле. На автопилоте постирала платье, распутала кукле прическу, нарядила ее. Больше я к ней не прикасалась. © ms.milash / Pikabu