14 историй о горьких сожалениях, которые преследуют людей даже спустя годы
За всю свою жизнь мы совершаем множество ошибок, и большая часть из них благополучно стирается из памяти. Однако бывают ситуации, которые оставляют так много воспоминаний, переживаний и сомнений, что выкинуть их из головы оказывается невозможным даже с течением времени.
В этой статье AdMe.ru отобрал истории как с хорошим, так и с грустным концом, которые объединяет важная деталь: все они заставляют задуматься о своей жизни, отношениях и грядущих решениях. Возможно, кому-то они вовремя напомнят о главном и помогут избежать ошибок.
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Больше всего в жизни я жалею о том, что позволяла людям сдерживать себя. Я разрешала им вмешиваться и упускала возможности просто из страха потерять общение. Мне потребовалось много времени, чтобы понять, что происходит, и еще больше для того, чтобы изменить свое поведение. Как только я признала, что никто, кроме меня, не сможет сделать меня счастливой, я стала отвечать на вызовы судьбы. И теперь горжусь тем, кем я стала. © Katherine Paterson / Quora
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Мой папа много работал за границей. Однажды он позвонил домой, я подняла трубку. Ему явно было одиноко вдали от семьи, и он едва сдерживал слезы, когда говорил, что скучает по мне и моему старшему брату. Но, будучи 14-летним подростком, я торопилась закончить разговор, чтобы посмотреть телевизор, позвонить друзьям или сделать еще что-то настолько же неважное. Думала, папа просто дурит. Через несколько дней его настиг сердечный приступ. Он был один. В чужой стране. Вдали от семьи. Это был последний раз, когда я разговаривала с ним. Теперь мне хотелось бы, чтобы тот телефонный разговор не заканчивался. © MimiLaSardine / Reddit
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Мне совсем скоро стукнет 30. Больше всего я сожалею о том, что у меня не сложились какие-то крепкие дружеские отношения в колледже. У меня всегда было много друзей, куча знакомых. Но не осталось ни одного человека, с которым я по-прежнему общался бы спустя 20 лет. Хотя очень хочется. © N0_R0B0 / Reddit
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Жалею, что слушал громкую музыку. Теперь у меня в ушах звенит 24/7. © abiblicalusername / Reddit
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Мне 24 года. Скоро оканчиваю вуз и начну свою «взрослую» жизнь, хотя уже и так 3 года пашу в серьезном агентстве. У меня есть прекрасная любящая девушка, и вроде все хорошо, но только внешне. Внутри у меня дикая боль и смятение, ощущение, что я стою на краю обрыва. Я однажды представил себе жизнь в виде прямого отрезка и пришел к мысли, что я на финишной прямой к пенсии. Самый длинный отрезок, но он же самый короткий. И накатывает страх, что однажды я пойму, что мне 70 лет, я дряхлый старик и вот она — финишная черта. Все мое окружение подталкивает меня делать карьеру. Дети только после 30, встречи с возлюбленной только по расписанию, потому что у меня очень плотный график. А я устал, я не хочу, я чертовски жалею, что рано все это начал. © Подслушано / Ideer
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Сожалею, что много сомневалась в себе. Уверенность действительно приходит с годами. В свои 20 лет я подвергала сомнению все, что говорила, делала и даже не делала. Я еще только учусь больше себе доверять. Я отношусь к себе добрее и осознаю, что, пока я паникую из-за того, что другие думают обо мне, они делают то же самое. Это клишированная фраза, но жизнь и правда слишком коротка, чтобы беспокоиться о мелочах. © youdontknowmeyouknow / Reddit
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Я больше всего жалею, что делала что-то для людей, ожидая того же взамен. Теперь я наконец-то научилась помогать, только если я хочу, а не потому, что надо. И не потому, что я хочу такой же отдачи в ответ. Когда вы делаете что-то для людей, потому что хотите этого, только тогда вы испытываете удовлетворение и не разочаровываетесь. © Akshaya Kumar / Quora
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Полтора года назад оставила высокооплачиваемую работу в модном журнале, чтобы заняться своей мечтой — астрофизикой. Порой сожалею, думая о том, что могла добиться большего в «глянце», а не в науке. Да и, встречая своих бывших коллег, чувствую их презрение и торжество, ведь я нищий ученый, бороздящий космос лишь в своем воображении. А кому-то из них уже удалось или выпустить коллекцию, или стать редактором. © Подслушано / Ideer
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Жалею, что не держал себя в форме. Конечно, хотя это и сложно, всегда можно привести себя в порядок. Однако в целом не заботиться о себе и своем здоровье десяток лет или около того явно плохая идея. © Jyth / Reddit
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Жалею, что потратил уйму времени на бездействие. Моя единственная мечта — стать успешным предпринимателем. Когда я нуждаюсь в мотивации, я начинаю смотреть выступления на TED, видео на YouTube, пересматриваю фильм «Социальная сеть». И теперь мне кажется, что все эти годы я только и занимался тем, что пытался замотивироваться, но так и не шагнул к своей цели. Сейчас мне 22 года, а я так и не начал. Все эти годы я только строил планы. Но, кажется, пришло время действовать. © Ramakrishna Nayak / Quora
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Я доверяла людям, которые использовали меня и приходили только тогда, когда им было что-то нужно, а потом сразу меня бросали. Печально, что большинство недооценивает доверие. Когда человек доверяет вам, необязательно отвечать взаимностью, но старайтесь хотя бы не подорвать его доверие. И научитесь уважать людей. Те, кого вы оттолкнете сегодня, не всегда согласятся помочь в следующий раз. Относитесь к людям так, как вы хотели бы, чтобы относились к вам. © Aishwarya Ashok / Quora
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Я жалею, что родила ребенка. Когда я наконец узнала, что беременна, я не испытала ничего, кроме отчаяния. Это был один из самых мрачных дней в моей жизни. Беременность протекала тяжело. Я осознала, что жизнь, которую я знала и любила, закончилась. Когда она родилась, я не чувствовала никакой привязанности и любви. Все принимали это за послеродовую депрессию, и я никому не могла рассказать, что на самом деле меня уговорил муж и я никогда не хотела детей. У нас был счастливый брак, и я совершила ошибку тогда, когда поддалась на его уговоры. Только из-за любви к нему я убедила себя, что все будет хорошо, и согласилась. По сей день я изо всех сил стараюсь быть хорошей матерью. Она не виновата, это только моя ответственность. Она хороший ребенок, умный, послушный и ласковый. Но как бы мне хотелось, чтобы ее воспитывал кто-то другой. Излишне говорить, что и мой брак пошел под откос. Я хочу развестись с мужем, да и ему уже, кажется, все равно. © Anonymous / Quora
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Шла по Тверской, было людно. Смотрю, мальчик на тротуаре стоит и смотрит вверх, глаза мокрые: у него шарик улетел. Родителей не видно. Иду дальше, но оборачиваюсь, смотрю назад на ходу. А шарик уже на проезжую часть летит, и мальчик, как мне показалось, подался за ним. Тут я чуть не вписалась в толпу уже, и так в быстром потоке людей меня и унесло. И жалею, и стыдно, что не осталась убедиться в том, что с ним все окей, или помочь, узнать, где его родители. Стесняюсь, видите ли. Надо бы поработать над собой. © Подслушано / Ideer
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В нашей компании появился новый парень (переехал в наш район) и молниеносно захватил всеобщее внимание своей поставленной речью, меткими шуточками и харизмой. Друзья к нему потянулись, а я приревновал и решил его подставить. Пригласил нового «друга» в бар, мы долго тусовались. Потом притащил к себе домой и подстроил все так, чтобы его девушка подумала, что он ей изменил. Какой же сладкой была эта месть! Несколько недель его не было видно, на звонки не отвечал. Решили пойти проведать. Нас встретил человек с недельной щетиной, ужасными мешками под глазами. Такое впечатление, что он постарел на несколько лет. Оказалось, что его девушка была беременна, измену (так называемую) не простила и уехала, а куда — он не знал. Тут моя совесть не выдержала и я признался в своем ужасном поступке. А теперь у меня нет друзей. Я остался наедине со своей совестью. Очень сожалею о том, что совершил, но ничего уже не вернуть... © Палата № 6 / VK
Совершали ли вы когда-нибудь жизненные ошибки, о которых вспоминаете с содроганием даже сейчас?