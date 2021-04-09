14 историй о горьких сожалениях, которые преследуют людей даже спустя годы

Я доверяла людям, которые использовали меня и приходили только тогда, когда им было что-то нужно, а потом сразу меня бросали. Печально, что большинство недооценивает доверие. Когда человек доверяет вам, необязательно отвечать взаимностью, но старайтесь хотя бы не подорвать его доверие. И научитесь уважать людей. Те, кого вы оттолкнете сегодня, не всегда согласятся помочь в следующий раз. Относитесь к людям так, как вы хотели бы, чтобы относились к вам. © Aishwarya Ashok / Quora

Я жалею, что родила ребенка. Когда я наконец узнала, что беременна, я не испытала ничего, кроме отчаяния. Это был один из самых мрачных дней в моей жизни. Беременность протекала тяжело. Я осознала, что жизнь, которую я знала и любила, закончилась. Когда она родилась, я не чувствовала никакой привязанности и любви. Все принимали это за послеродовую депрессию, и я никому не могла рассказать, что на самом деле меня уговорил муж и я никогда не хотела детей. У нас был счастливый брак, и я совершила ошибку тогда, когда поддалась на его уговоры. Только из-за любви к нему я убедила себя, что все будет хорошо, и согласилась. По сей день я изо всех сил стараюсь быть хорошей матерью. Она не виновата, это только моя ответственность. Она хороший ребенок, умный, послушный и ласковый. Но как бы мне хотелось, чтобы ее воспитывал кто-то другой. Излишне говорить, что и мой брак пошел под откос. Я хочу развестись с мужем, да и ему уже, кажется, все равно. © Anonymous / Quora